Michelisz hyundaios csapatánál folytatja egy másik magyar versenyző is

A BRC Racing Hyundai csapatnál folytatja túraautós karrierjét Nagy Dániel - jelentette be a versenyző menedzsmentje kedden. A BRC a topkategóriában, a WTCR-ben a tavalyi bajnok Michelisz Norbertnek és a tavaly előtti győztes Gabriele Tarquininek indít autót, Nagy a TCR-sorozatban lesz az istálló tagja. A 21 éves tehetség a Hyundai i30N TCR kocsival és a 99-es rajtszámmal szerepel majd.

Nagy 2015-ben mutatkozott be a TCR-ben, 2018-ban Hollandiában futamot nyert és hétszer állt dobogón. A koreai gyártó autóját jól ismeri, a mostani lesz ugyanis a harmadik éve a Hyundai i30 N-nel.

Óriási megtiszteltetés számomra, hogy a túraautó-világkupa tavalyi győztese,

Michelisz Norbert csapatához tartozhatok idén. Hálás vagyok, amiért ilyen tapasztalt

szakemberekkel dolgozhatok együtt. A BRC-vel közös történetünk egy rendkívül

eredményes tesztnapon kezdődött tavaly Olaszországban. 2019-ben is közel jártunk a

közös munkához, de az akkor egyéb okok miatt nem volt lehetséges. A sorozathoz is jó

szívvel csatlakozom újra, hiszen a TCR Europe az elmúlt években bizonyította, hogy az

egyik legerősebb az elérhető kategóriájú túraautó-bajnokságok között. Továbbra is a

szakmai fejlődésemre koncentrálok, és remélem, hogy lesz lehetőségem futamokat

nyerni”