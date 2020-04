Saját utódját keresi Michelisz, autóba is ültetné

Michelisz Norbert duplán történelmet írt 2019 decemberében, amikor megnyerte a túraautó-világkupát, hiszen a magyar autósport legnagyobb sikerét aratta, illetve az első olyan pilóta lett, aki nagy nemzetközi sorozatot tudott nyerni úgy, hogy eredetileg szimulátorozásból indult.

A csodálatos történet még nem ért véget, Michelisz Norbert viszont igyekszik lehetőséget teremteni a hozzá hasonló, még szimulátoron edződő tehetségeknek, ezért versenycsapata, a M1RA a Hungaroringgel összefogva e-sport bajnokságot indít, amelynek győztese 2021-ben a M1RA versenyautójában mutathatja meg, mire képes egy magyar vagy nemzetközi autós gyorsasági bajnokságban.

A Hungaroring E-sport Bajnokságot csak a magyar szimulátorversenyzőknek hirdetik meg, a nevezés pedig Az öt fordulóból álló online szezon végén az öt legtöbb pontot elérő versenyző elméleti és fizikai felmérésen vehet részt a M1RA szervezésében. Közülük a Michelisz Norbert vezetésével meghozott szakmai döntés alapján a legfelkészültebb kapja meg a teljes szezonos versenyzési lehetőséget a M1RA színeiben – az indulási költséget a bajnokság támogatói fedezik, a versenyzőnek tehát csak a tudását kell adnia.

Micheliszt is ki lehet hívni

A bajnokság a RaceRoom platformján megy majd és április 13-án indul, (a selejtezőkkel), nem meglepő módon a Hungaroringen. A játékban be lehet kapcsolni Michelisz Norbert „szellemautóját”, amely az általa futott leggyorsabb kört mutatja, így versenyezni is lehet a túraautó-világbajnokkal.

Az elmúlt időszakban számtalanszor kérdezték tőlem, hogy mi jutott eszembe legelőször, amikor világbajnok lettem. A tizenöt évvel korábbi önmagamat láttam, aki egyetemre ment és már kezdett letenni az álmáról, hogy valaha autóversenyző lesz, de ennek ellenére folyton szimulátorozott a pécsi albérletben. Tudom, hogy ma is sokan gyakorolnak otthon a számítógépen és álmodoznak, hogy egyszer talán kapnak egy lehetőséget. Most én szeretnék esélyt adni valakinek. Az e-sport kiváló terep, hogy megtaláljuk a tehetségeket, és a legalkalmasabbnak egy teljes szezonra szóló versenyzési lehetőséget garantálunk 2021-ben. Szeretnék köszönetet mondani a névadó Hungaroring mellett a SimplePay by OTP Mobilnak, az OMV Hungária Ásványolaj Kft.-nek, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nek és a PC Trade Systems Kft.-nek, hogy támogatják a bajnokság komoly céljait. Arra biztatok mindenkit, hogy tegyen próbát, mert az álmok valóra válhatnak!

– mondta a bejelentés kapcsán Michelisz Norbert.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette, hogy eddig is foglalkoztatta őket a virtuális versenyzés, ám most, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva tart a pálya, végleg eljött az idő, hogy szerepet vállaljanak egy sorozatban. „Természetesen nem volt mindegy, hogy melyiket választjuk, de Michelisz Norbertnél jobb partnert keresve sem találhattunk volna a megvalósításra. Az ő jól ismert sikertörténete reményt adhat a mostani szimulátor-versenyzőknek. Ugyanakkor a Hungaroring számára is nagyon fontos, hogy új hősök szülessenek, hiszen az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy a Formula 1-es versenyen kívül a magyar sztárpilótákért telnek meg a lelátók, minél több van belőlük, annál jobb nekünk és a magyar autósportnak.”

A bajnokság részletei

Az első hungaroringi fordulót megelőző előselejtezőn a 24 leggyorsabb idővel rendelkező induló jut be a versenyre.

Az első forduló után a bajnokság aktuális első 15 helyezettje automatikus indulási jogot szerez a soron következő fordulóra.

Innentől a még kiadó 9 helyre továbbra is a fordulókat megelőző előselejtezőkön lehet bejutni.

Minden forduló egy szabadedzést követő időmérőből, majd két futamból áll. Az első futam normál rajtsorrend alapján indul, a másodikon az időmérő első tíz helyezettjének sorrendje megfordul.

Az időmérőn az első tíz helyezett 10–1 pontot szerez.

Mindkét futamon az első 15 helyezett szerez pontot, az első harmincat, a tizenötödik egyet.

A nevezés iránt érdeklődők figyeljék a napokban a M1RA, Michelisz Norbert és a Hungaroring közösségi médiás felületeit a következő napokban.

Versenynaptár

1. forduló: Hungaroring, április 30., Előselejtező: Április 13–26.

2. forduló: Monza, május 14., Előselejtező: Május 1–10.

3. forduló: Nürburgring, május 28., Előselejtező: Május 15–24.

4. forduló: Szepang, június 11., Előselejtező: Május 29.–Június 7.

5. forduló: Hungaroring, június 25., Előselejtező: Június 12–21.

Az időmérőkről és a futamokról magyar nyelvű kommentárral élő közvetítések várhatóak a M1RA hivatalos Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján.