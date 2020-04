Ügyfélautókkal mentené meg az F1-t a Red Bull csapatfőnöke

Csak 2022-ben. A 2020-as szezon rajtja hivatalosan is júniusra tolódott.

És a kétnapos versenyhétvégékre is.

Lando Norris és Carlos Sainz is kiveszi a részét a Forma-1-es csapat költségeinek csökkentéséből.

A McLaren csapatfőnöke után a Red Bull F1-es csapatának vezetője, Christian Horner is amellett érvelt, hogy a Forma-1 vezetőinek radikális lépéseket kell hozniuk a sportág jövőjének érdekében, írja az MTI. A McLaren-főnök Zak Brown nemrég úgy nyilatkozott, hogy a koronavírus-járvány miatt 3-4 kisebb csapat is csődbe mehet, ami az egész F1 sorsára hatással lenne. A Williams, a Haas és a Racing Point lehet leginkább veszélyben. Brown nagy mértékű költségcsökkentést javasolt megoldásként.

Horner máshonnan közelítette meg a problémát, a Forma-1 jogtulajdonosának, a Liberty Mediának felelősségére is kitért.

Ez az ő üzletük , és el kell dönteniük, hogy életben tartják-e ezeket a csapatokat. Annyi biztos, hogy nélkülük nem lehet versenyeket rendezni. A gyengébbeket el lehetne látni ügyfélautókkal is, hogy ne kelljen kutatásra és fejlesztésre költeniük. Korábban is előfordult, hogy más gyártók kész modelljeivel versenyeztek a csapatok.

Horner szerint csak így lehet biztosítani, hogy 2021-ben is tíz csapatos legyen a világbajnokság. Most is van együttműködés a top csapatok és a kisebbek között, de csak az autók egyes részeire (hajtáslánc, váltó) vonatkozik a partnerség, Horner ennél tovább menne.

Futamok hiányában az F1-es csapatok közül eddig a Haas, a Williams, a Renault, a Racing Point és a McLaren küldte szabadságra dolgozóit, hogy csökkentse kiadásait a járvány alatt. A McLaren és Haas pilótái - Lando Norris és Carlos Sainz, illetve Romain Grosjean és Kevin Magnussen - önként vállalták fizetésük csökkentését.

Szintén a spórolás jegyében állapodtak meg arról a csapatok, hogy egy évvel elhalasztják a 2021-re tervezett szabályváltozásokat, amelyek alapjaiban szabták volna át a versenyautók kinézetét.

A járvány miatt bizonytalan, mikor indulhat a 2020-as szezon, a márciusi szezonnyitó Ausztrál Nagydíj elmaradt. Azóta összesen hét futamot ( bahreini, vietnami, kínai, holland, spanyol, azeri, kanadai) halasztottak el, kettőt (ausztrál, monacói) pedig végleg töröltek.

A legvalószínűbb forgatókönyv most az, hogy július 5-én, az Osztrák Nagydíjjal kezdődne az idei szezon, két héttel később a Brit Nagydíj következne. Zak Brown szerint a járvány miatt az összes európai futam zárt kapus lehet, tehát az augusztusi magyar verseny is. Legalább nyolc versenyre van szükség ahhoz, hogy érvényes legyen az idei szezon. B rown szerint megoldás lehet, hogy egyes helyszíneken dupla versenyt tartanak, Silverstone például alkalmas lenne erre.