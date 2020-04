Hivatalos e-sport szimulátor bajnokság indul Magyarországon

Max Vestappen és Lando Norris is szimulátor mögé ült a koronavírus miatt elmaradt Ausztrál Nagydíj helyett.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) és a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) együttműködésével májustól kezdetét veszi az első, sportszövetség által kiírt hivatalos magyar e-sport szimulátor bajnokság, írja az MTI.

Az MNASZ pénteki közleménye emlékeztet arra, hogy az elmúlt években nagy sikernek örvend a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) égisze alatt működő FIA Gran Turismo Bajnokság. A Nations Cup, azaz a nemzetek kupája a világ minden országából elérhető, az egyik legnépszerűbb platformon fut, ezzel lehetőséget biztosít több millió játékosnak, hogy betekintsen az autósport világába. Az FIA Gran Turismo Bajnokság jelenleg az egyetlen, FIA által kiírt hivatalos szimulátorbajnokság világszerte. A bajnokság nagykövetei között szerepel a hatszoros Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton is.

Az FIA iránymutatását követve elindul az első MNASZ-HUNESZ e-sport országos GTSport autószimulátor bajnokság, amely a Gran Turismo Sport játékban, PlayStation 4 platformon lesz elérhető, és bármely 16. életévét betöltött magyar állampolgár részt vehet rajta. A versenyre a játék felületén lehet nevezni. A kéthetente zajló fordulókat az Esport1 Twitch.tv és Facebook felületén is követhetik a nézők.

A tervek szerint az első futamra jövő vasárnap kerül sor, míg a döntőt július 26-án rendezik.

„A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elkötelezett az iránt, hogy ebben a nehéz időben is népszerűsítse a sportágat és lehetőséget biztosítson a sportág iránt érdeklődőknek. Ez a bajnokság remek alkalom erre, mert széles körben elérhető lesz.” – mondta Oláh Gyárfás, az MNASZ elnöke, aki kiemelte, hogy több neves magyar versenyző, így Michelisz Norbert, Kiss Norbert, illetve Wéber Gábor is a szimulátor világából érkezett és jelentős karriert futott be.

Az első három helyezett automatikusan hivatalos MNASZ utánpótlás licencet kap, és az első 10 helyezett közül a kiválasztottaknak lehetőséget biztosítanak egy versenyautó tesztelésére.

„A szimulátorok és autós videójátékok világa az autósport és az e-sportok közös metszete, ezért léptünk örömmel együttműködésre az MNASZ-szal. A bajnokság sport szakmai hátterét ők biztosítják, míg az elektronikus sport platformért és az online megvalósításért a HUNESZ és tagszervezetei felelnek.” – mondta Biró Balázs, a HUNESZ elnöke.