Michelisz zárkózna a pontversenyben, Kiss Norbert átvenné a vezetést a Hungaroringen

A Super Racing Fesztivál online sajtótájékoztatójának két főszereplője, Michelisz Norbert és Kiss Norbert először kedvenc hungaroringes élményeikről beszéltek, majd felelevenítettek egy bizonyos 2008-as Seat Leon-kupát, amikor egymás ellen versenyezhettek Mogyoródon, az volt az utolsó ilyen alkalom.

Kiss Norbert az első forduló után a második helyen áll a rendkívül megkurtított, mindössze háromkörös kamion-Európa-bajnokság pontversenyében, de az a célja, hogy a hétvége után már ő legyen az élen. Erre minden esélye megvan a Révész TRT versenyzőjének, ugyanis az éllovas Sascha Lenz nem utazott el a Hungaroringre, azonban ott van szorosan a nyomában Adam Lacko és a sorozat hatszoros győztese, Jochen Hahn. A magyar pilóta bízik abban, hogy a zárt kapuk ellenére is ki tudja használni a pályaismeretét:

Michelisz Norbert a csonka szezonról beszélt:

„Minden bajnoki cím ugyanannyit ér, nem a futamok számától, hanem a mezőnytől függ az értéke. Nagyjából ugyanazok a versenyzők vannak elöl, mint tavaly, ezért nem látok minőségi különbséget. Ha ennél is rövidebb lenne a szezon, akkor a véletlenfaktor fontosabb lenne, de 16 futammal bárki jogosan lesz bajnok.”

A zárt kapus versenyről Michelisz elmondta, hogy a célegyenesre ráfordító kanyarban megszokott szurkolók látványa hiányozni fog neki, bár a hangjukat nem szokta hallani. A különbséget akkor érzi, amikor nem az autóban ül, ugyanis olyankor minden egyes alkalommal hallotta a magyar fanatikusokat. Még mindig szokatlan számára, hogy üres a pálya.

Kiss Norbert azt emelte ki, hogy a kamion-Eb hungaroringi futamain a paddock mindig nyitva van, a nézők járhatnak-kelhetnek a versenyzők és a kamionok között. Ilyenkor az ő sátruk előtt rendre tömeg van, és mindig érzi a hatalmas rajongást, ez viszont az idén hiányozni fog.

Mindketten abban reménykednek, hogy száraz versenyhétvége vár rájuk:

„Fél évet kaptunk a felkészülésre, alaposan kihasználtuk. Remélhetőleg száraz versenyünk lesz, mert az kiszámíthatóbb és kedvez is nekünk. Még mindig van ötletünk, van mit fejleszteni a jövőben, és szeretnénk is előre lépni” – mondta Kiss.

Az idén új a gumiszállító, a megismerési folyamat kellős közepén vagyunk. Nemcsak az autónak, de nekem is alkalmazkodnom kell ehhez. A Nürburgring kihagyása ezért is fájó, mert ott esőben tudtuk volna tesztelni, ez csak a Slovakia Ringen sikerült, ott azért is szerepeltem gyengébben az első futamon, mert nem ismertem még az esőgumikat. Ezért én is bízom a száraz futamokban