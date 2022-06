Ismét Toyota-győzelem a Le Mans-i 24 órás autóversenyen

A 90. alkalommal megrendezett legendás viadalon a Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Hirakava Rjo összeállítású trió diadalmaskodott, megelőzve a Toyota másik csapatát, a címvédő egységet, melyet Mike Conway, José María López és Kamui Kobajasi alkotott.

A svájci Buemi negyedik Le Mans-i diadalát aratta, mivel csak a tavalyi Toyota-sikernek nem volt részese. Íme az ikonikus verseny idei befutója:

Érdekesség, a versenyen Michael Fassbender hollywoodi filmsztár is elindult, ám két balesetbe is belekeveredett a futamon, ahogyan az időmérőn is balesetet szenvedett. Az alábbi videón a színész autóját próbálják helyrehozni a szerelők, nem feltétlenül mérnöki módszerekkel:

Végeredmény:

1. Sébastien Buemi, Hirakava Rjo, Brendon Hartley (svájci, japán, új-zélandi, Toyota) 380 kör

2. Mike Conway, Kobajasi Kamui, José María López (brit, japán, argentin, Toyota) 2:01,22 perc hátrány

3. Ryan Briscoe, Richard Westbrook, Franck Mailleux (ausztrál, brit, francia, Glickenhaus) 5 kör hátrány

MTI

(Borítókép: A győztes Toyota-csapat autója. Fotó: Ker Robertson / Getty Images)