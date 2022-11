Padlógázzal száguldott bele a falba, hogy egy héttel később bajnok lehessen

„A NASCAR nem az, ahol vadállat amerikai autók mennek körbe-körbe, aztán ha valaki összetöri magát, vagy meghal, akkor van izgalom is?” – bárki találkozhatott már ezzel kérdéssel, aki esetleg már „vallott” arról, mennyire leköti őt ez a sportág.

Maga a felvetés meglehetősen sztereotip, az persze igaz, hogy az Egyesült Államok legkedveltebb autóverseny-sorozata távol áll az európai közönségtől. Az oválpályás kultúra errefelé jócskán alulmarad a Formula–1 által dominált pályaautózáshoz képest, az avatatlan szemek pedig tényleg csak annyit látnak, hogy ezek a másfél tonnás szörnyetegek megtesznek pár száz kört, jobbra sosem kell kanyarodni, aztán a végén nyer valaki.

Az ARENA4 csatorna tavaly gondolt egy merészet, és ezzel együtt is műsorra tűzte a szériát, a miértekről Parrag Zsombor, a sorozat kommentátora mesélt:

„Magyarországon évek óta nem adta senki a NASCAR kupasorozatát. Többen is megpróbálták már korábban, de sajnos (vagyis a mi szempontunkból annyira nem sajnos) sehol nem tudta hosszabb ideig megvetni a lábát. Technikai sportok terén nálunk volt már akkor a MotoGP és az Indycar, ezek mellé pedig tökéletesen passzolt a NASCAR, ami a végtelen akcióval és adrenalinnal még illik is a csatorna brandjéhez és gondolkodásmódjához. Szerencsére elég szép mintánk van az elmúlt 2 évből, tavaly február óta mindennel együtt kb. 75 élő NASCAR-közvetítésünk volt.

Amerikai sportról lévén szó az időeltolódás annyira nem a barátunk, de mind az élők, mind az ismétlések szépen a csatornaátlag felett hoznak, a közösségi médiában pedig ez az egyik legerősebb sorozatunk. Büszkén mondhatom, hogy amióta elkezdtük, rengetegen szerettek bele ebbe a sportágba, és én is azt látom, hogy egy nagyon lelkes szurkolótábora alakult ki a NASCAR-nak, amelynek tagjai, ha esik, ha fúj, hétről hétre velünk vannak a képernyők előtt.”

Ez a közösség már biztosan hozzászokott dr. Juhász Zoltán hangjához, akinek a jelenléte a legkevésbé sem nevezhető hétköznapinak, a szakkommentátor ugyanis nem exprofi sportoló vagy edző, de még csak nem is újságíró vagy blogger. Civil foglalkozását tekintve ügyvéd, aki Debrecenben praktizál, vasárnaponként pedig a csatorna budapesti stúdiója felé veszi az irányt. Immáron több mint két évtizede rajong a NASCAR-ért, és ahogy fejlődtek a technológiai lehetőségek, úgy tudta ő is egyre nagyobb mértékben fogyasztani a sportágat. Elmondása szerint mindig is ez a sorozat volt nála a favorit, kommentátori pályájának 0. állomása viszont egy másik szakághoz köthető:

Azt hiszem, 2014-ben az Eurosport meghirdetett egy egész Európára kiterjedő kommentátorversenyt, aminek az volt a lényege, hogy választani kellett egy sportágat, amin belül egy rövid kis videót alá kellett kommentálni. Én a túraautót választottam, leközvetítettem azt a kis részletet, nem sokkal később pedig felhívtak a franciák, hogy gratulálnak, ugyanis én nyertem a motorsport szekciót, és szeretnének vendégül látni Spa-Francorchamps-ban egy teljes versenyhétvégére. Életemben akkor ültem először repülőn, és egy nagyon menő luxuslakosztályban szállásoltak el másodmagammal. Bevittek a kulisszák mögé, Zengő Zoltánnal is találkoztam, aki iszonyatosan rendes volt, egész hétvégén magyarázta a dolgokat, úgyhogy ezzel a túraautó-világbajnoksághoz is kialakult egy kis kötődésem

– idézte fel a történetet az Indexnek, hozzátéve, hogy fiatalon voltak hasonló ambíciói, de a jogi pálya sokkal racionálisabb döntésnek tűnt, és ezt azóta sem bánta meg, mert nagyon szereti a munkáját. A kommentálás megmaradt hobbinak, többedmagával hangalámondással, „partizán módon” közvetítettek NASCAR-t online még évekkel ezelőtt. Ezeket az anyagokat kutatta fel Baski Dávid, az ARENA4 szerkesztő-kommentátora, aki aztán felkereste Juhász Zoltánt, ő pedig a 2021-es Daytona 500-on debütált. És hogy néznek ki azóta a vasárnapjai és a hétfői?

„Meglehetősen kalandosak. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy vasárnap délután elköszönök a feleségemtől, apró hideg élelemmel felszerelkezve autóba pattanok, felvezetek Debrecenből Budapestre, jellemzően egy órával a rajt előtt megérkezem, ott főzök egy kávét, beszélgetek a srácokkal, aztán beülünk közvetíteni.

Ha nincsen eső, akkor kb. 3,5 óra alatt végzünk, ha van, akkor ez felfelé nyitott. Általában ezután visszajövök Debrecenbe, a gond akkor van, amikor hétfő reggel tárgyalással indítok a bíróságon, olyankor még egy kávé lecsúszik.

24 órákat le lehet tolni, az emberi szervezet csodákra képes, és szerencsére eddig még egyik helyről sem érkezett panasz az energiaszintemre. Nem mondom, hogy nem vagyok hullafáradt hétfő esténként, de meg lehet oldani.”

2022-ben eljött az utolsó alkalom az ingázásra, ugyanis vasárnap, azaz ma rendezik a mindent eldöntő futamot Phoenixben. A lebonyolítás és a struktúra jobban hasonlít az amerikai major sportokéra, mintsem az F1-ére vagy a WTCR-ére, ennek is köszönhetően az idényzáró előtt négy versenyző pályázik szinte azonos eséllyel a bajnoki címre: Chase Elliott, Joey Logano, Christopher Bell és Ross Chastain. Utóbbi nevével talán azok is találkoztak az elmúlt napokban, akik korábban egyáltalán nem „fogyasztottak” NASCAR-t, köszönhetően annak az elképesztő, eddig csak videójátékokban előforduló manővernek, amivel kiharcolta a döntőbe jutást. Bell hiába nyert ismét úgy futamot, és jutott tovább, hogy ott volt a kés a torkán, Chastain előzése totálisan elvitte a show-t.

Ki tudja, talán ez a megmozdulás alkalmas lehet arra, hogy még szélesebb körben elterjessze itthon is a NASCAR-t, ami egyébként pont azért is izgalmas, mert bármi megtörténhet, és sosem lehet tudni, mi fog következni. A kommentátorok is megosztották véleményüket, hogy szerintük miben más ez a sorozat, mint a többi:

Van, akit az nyűgöz le, hogy mennyire dögösek az autók, mennyire brutális erejük, hangjuk van. Van, akit az, hogy mennyire összehangoltan kell működnie a teljes csapatnak a sikerhez. Van, aki a megállás nélküli akció miatt nézi. Biztos vagyok benne, hogy vannak a katasztrófaturisták, akik minden héten a nagy csattanásokat várják. Akadhat olyan is, aki a taktika, a hatalmas stratégiai csatározások miatt kapcsol be. Aztán, ki tudja, lehet, van olyan is, aki miattam és Zoli miatt maradt velünk, mert szereti hallgatni, ahogy beszélgetünk az aktuális témákról, vagy ahogy éppen ugratjuk egymást. Nekem a fentiek közül egyébként kicsit minden, egy dolgot külön nehéz lenne kiemelni

– árulta el Parrag Zsombor, kitérve arra is, hogy Chastain megőrülése a „magyar netet” is felrobbantotta, mivel több ezer komment született a témában a különböző oldalakon, rengeteg üzenetet kaptak mind a csatorna elérhetőségein, mind a személyes fiókjaikban. Olyan emberek falán látták visszaköszönni magukat vagy simán csak a klipet, akikről soha nem gondolták volna, hogy érdekli őket az autóversenyzés.

Juhász Zoltán technikai és versenyzői oldalról közelítette meg a kérdést:

„Általánosságban az én figyelmemet azért ragadta meg az oválpályás versenyzés, mert a klasszikus, forma- vagy túraautós, kacskaringós szériákban a kocsikat vagy a kanyargós részekre, vagy az egyenesekre kell belőni a pályákon, mindig az arany középútra és a köztes megoldásokra kell törekedni. Ezzel szemben a NASCAR-ban van az ovál végén kettő (a számozás szerint 4) kanyar, és aki azt tűpontosan, tökéletesen meg tudja autózni, az nyer. Nincs meg ez a „fogd meg, ereszd meg” jelenség, hogy hagynak is benne meg nem is, csak az ovál két vége számít. A pilóták részéről pedig speciális tudást igényel ez már a legfelsőbb szinten.

Korábbi F1-es és rali-világbajnokoknak is feladta a leckét ez a műfaj, pedig sokan lenézik. Két héttel ezelőtt úgy lehetett nyerni, ahogy Kyle Larson órákon át három centire autózott a faltól, egy hete pedig Ross Chastain még ebből a háromból is lealkudott és végigküldte a kocsiját a falon, ezzel kvalifikálta magát a bajnoki döntőbe. Ezek is mutatják, mennyire eltérőek a pályák.”

Az autók viszont szinte teljesen egyformák, gyakorlatilag csak a motor jelenti az eltérést (Chevy, Ford vagy Toyota), no és persze a pilóták, valamint a csapataik. A Formula–1-hez hasonlóan a NASCAR is új autókkal vágott bele 2022-be, ezek a hetedik generációs konstrukciók pedig minden eddiginél szorosabbá tették a küzdelmet. Az aktuális rájátszás-rendszer működése óta először fordult (volna) elő, hogy futamgyőzelem nélkül nem lehetett bejutni a playoffba, ám Kurt Busch sérülés miatt végül lemaradt erről, így került a helyére Ryan Blaney, aki a legtöbb ponttal állt az alapszakasz végén azok közül, akik nem rendelkeztek győzelemmel.

Juhász Zoltán az idei történések miatt a „kontrollált káosz” jelzővel illette a mostani szezont, mert „nagyrészt a NASCAR féken tudta tartani az indulatokat, az új autó kihívásaira pedig jellemzően adekvát válaszokat tudott adni, de...Kurt Busch pályafutásának valószínűleg érdemben vége, Alex Bowman is versenyeket hagyott ki olyan balesetekből származó agyrázkódások miatt, amik teljesen ártalmatlannak néztek ki. Ez pedig nagyon nincs rendjén.” Magyarán a hetedik generációs kocsin van még mit csiszolni a következő évad előtt.

A szakembert arra is megkértük, mutassa be röviden a vasárnap négy főszereplőjét:

„A legfontosabb, hogy a NASCAR történetének legfiatalabb döntős négyese a mostani, tehát beszélhetünk egyfajta generációváltásról. Az, hogy Logano és Elliott is a második bajnoki címéért küzd, azért nagy szám, mert jelenleg csak egyetlen többszörös bajnoka van a mezőnynek, Kyle Busch, aki kétszeres. Többszörös győztessé válni az abszolút elitet jelenti, nagyon kevesek kiváltsága, úgyhogy ők most a történelemkönyveknek dolgoznak, persze e nélkül is Hall of Fame-szintű az eddigi pályafutásuk. Bell nagyon meghatározó versenyző lesz a következő 10-15 évben, a csapatfőnöke nyilatkozta róla azt, hogy elzálogosítaná az összes vagyonát és le merné fogani, hogy egyszer bajnok lesz belőle. Élvezi Joe Gibbs és a Toyota támogatását is, főleg úgy, hogy Kyle Busch átigazol a Chevyhez, Martin Truex Jr. pedig az utolsó évét kezdi jövőre. Hosszú évekig a 20-as kocsi lehet a japán gyártó zászlóshajója, Bell-lel a fedélzeten. A várhatóan sok esélye közül ez az első, hogy bajnok legyen.

Zsinórban kétszer megcsinálta a rájátszásban azt, hogy tetemes ponthátrányban volt a forduló utolsó futama előtt és csak úgy juthatott tovább, ha nyer. Mindkét alkalommal megoldotta, ami szintén példátlan azóta, hogy bevezették a mostani rendszert.

Szóval ő a legnagyobb lendülettel érkezhet, miközben Elliottnak van egy borzasztó ősze, Loganónak pedig két elég gyámoltalan hétvégéje maga mögött. És akkor ott van Chastain. Nála nem lehet elmondani azt, amit Bellnél, hiába van ő is először a legjobb négy között. A Trackhouse Racing az idei év Hamupipőkéje, és nem veheti készpénznek, hogy lesz még esélye, ezt láthattuk tőle Martinsville-ben is. Nem véletlen, hogy senki más nem mászott fel a falra, hogy taroljon egyet, csak Chastain. Egyértelmű, hogy a »Dinnyés Ember« akarja a leginkább ezt az egészet.”

Nem túl merész feltételezés, hogy a kaotikus szezonnak hasonlóan kiszámíthatatlan és drámai végjátéka lesz, ami a már említett generációváltás egyik fejezete is lehet. Persze a jövőben fel fog tűnni néhány nagy öreg is, mint például Kimi Räikkönen, aki idén már rajthoz állt egy versenyen (épp Chastain csapattársaként az újonc Trackhouse Racing színeiben) és nem zárkózik el a folytatástól. Sőt, a hétszeres bajnok Jimmie Johnson is visszatér pár verseny erejéig, igaz, nem a vele szinte teljesen egybeforrt 48-as Hendrick Chevy volánja mögött, hanem saját tulajdonban álló járgánnyal.

De most még a négy 2022-es döntősé a reflektorfény, akiknek Phoenixben 312 körük lesz letisztázni egymás között a bajnoki címet vasárnap.

(Borítókép: A négy 2022-es döntőssel, Joey Loganóval, Ross Chastainnel, Chase Elliott-tal és Christopher Bell-lel beszélget Alex Weaver. Fotó: AFP.)