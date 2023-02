Gyászol a Formula–1 világa, meghalt a Renault ikonikus pilótája

A párizsi pilóta 1975 és ’81 között versenyzett a Formula–1-ben. A neve elsősorban a Renault csapatával forrt össze,

mivel ő szerezte a csapat első futamgyőzelmét 1979-ben, a franciaországi dijonban megrendezett nagydíjon.

Az autosport.com szerint ez egy fontos mérföldkő volt a Renault-nak is, ráadásul az első olyan alkalom is volt, amikor egy turbómotoros autóval nyertek versenyt a Formula–1-ben. Ezeket a motorokat 1977-ben vezette be a Renault. A kezdetekben sokan nem hitték, hogy sikeres újítást jelenthet a technológia, de később az egész F1-ben meghatározóak lettek.

Jabouille-nek a dijoni mellett egy másik futamgyőzelme volt: 1980-ban az osztrák nagydíjon húzta be a győzelmet. Az autosport.com szerint a francia pilóta karrierje meglehetősen balszerencsésen alakult, és végül 1981-ben is egy lábtörés vetett véget az F1-es pályafutásának.

A francia pilóta egyébként a Formula–2-ben is versenyzett, ott bajnok is lett. Ezenkívül 1968 és 1993 közt 13 alkalommal teljesítette a 24 órás Le Mans rallyt, és négy alkalommal dobogós helyezést ért el. Később rövid ideig Peugeot Sport istállóját is vezette, amikor a csapat debütált az F1-ben a 90-es években – írta az autosport.com.

(Borítókép: Jean-Pierre Jabouille 2017. április 27-én. Fotó: Iroz Gaizka / AFP)