Nyolc autó- és motorsport szakág 29 versenyzőjének támogatásával folytatódik a Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség (HUMDA) által tavaly létrehozott Hungarian Motorsport Academy elnevezésű utánpótlás-nevelési rendszer, amelyben egy versenycsapat mellett a hazai autó- és motorsportszövetséget is segíti a szervezet.

A HUMDA keddig sajtótájékoztatóján bejelentették: újult erővel folytatódik a Hungarian Motorsport Academy program, amelynek célja, hogy anyagi és szakmai segítséget biztosítson a magyar autó- és motorsport versenyzőinek. Az akadémiát nagyjából egy éve hozták létre, azóta a támogatott versenyzők kiemelkedő eredményeket értek el, például Hideg Ádám történelmi második helyet szerzett az FIA gokart-világbajnokságán. A mostani eseményen bejelentették a 29 fős támogatott keretet, a versenyzőket hosszú folyamat eredményeként választották ki, melyben Michelisz Norbert túraautóvilágkupa-győztes autóversenyző és Talmácsi Gábor, a MotoGP 125 köbcentis kategóriájának világbajnoka is nagy szerepet vállalt.

Weingartner Balázs, a HUMDA elnök-vezérigazgatója szerint az autó-motor sport lehet nemzeti ügy.

Az elmúlt egy évben a kiválasztott fiatalok megmutatták, hogy a hazai autó-motor sport lehet nemzeti ügy. A következő két-három évben az a cél, hogy egy valós, jól működő akadémiai rendszert tegyünk le az asztalra

– mondta Weingartner.

Michelisz Norbert mentorként vesz részt az akadémia életében. Michelisz úgy gondolja, a cél az, hogy egy olyan rendszert építsenek, amelyben a pályán elért eredmények alapján lehet eldönteni, hogy ki érdemes a támogatásra – mert jelenleg nem tart itt a magyar autósport. Szerinte fontos, hogy nemcsak a pillanatnyi eredményt kell nézni, hanem a versenyzőkben rejlő hosszú távú fejlődési lehetőséget. Michelisz az Indexnek elmondta: hazánkban az autó-motor sport „elhanyagolt sportág”, sokkal nehezebb előteremteni az induláshoz szükséges anyagi feltételeket, mint Nyugat-Európában.

A technikai sportok szponzorai számára a magyar piac eltörpül egy nyugat-európai vagy egy ázsiai országéhoz képest. Így a magyar versenyzők már alapból hátrányból indulnak, ezért kell ez a mesterséges támogatás, hogy ezt a fajta versenyhátrányt kompenzáljuk

– taglalta Michelisz. A világkupagyőztes szerint azt is fontos megjegyezni, hogy miközben itthon kevesebbet keresnek az emberek, a magyar szülőknek nagyjából ugyanannyiba kerül gyermekük autóversenyzése, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban.

Az autóversenyzőt arról is kérdeztük, hogyan működik a támogatások rendszere.

Az elején rájöttünk, hogy nem tudunk igazságosak lenni. Nyilván aki autóversenyzésre adja a fejét, az nem szociálisan rászoruló. De ha megkérdezel valakit, hogy van-e elég pénze a versenyzésre, nyilván nemet fog mondani, ha egy olyan szerv teszi fel a kérdést, akitől pénzt remél. Igyekszünk felmérni egy versenyző anyagi lehetőségeit, van olyan, akit a költségei tíz százalékával segítünk, de van olyan is, aki hétről hétre próbálja összekaparni a versenyzéshez szükséges forrásokat, és nagyon nagy tehetség. Neki igyekszünk sokkal nagyobb támogatást nyújtani, de most nem tudunk száz százalékban segíteni

– foglalta össze Michelisz.

A világkupagyőztes megjegyezte: nagy tehetségek vannak a hazai autósportban. Túraautó-vonalon Bucsi Attilát emelte ki, aki ha megkapja a lehetőséget, szerinte még nála is nagyobb karriert fut be. A gokart szakágban Molnár Martint és Hideg Ádámot tartja a legnagyobb tehetségnek, bennük a formaautózás lehetősége is ott van.

A formaautózásban viszont nem elég a tehetség, ott nagyon nagy anyagi háttérre van szükség. Ha Molnár Martin és Hideg Ádám hasonló ütemben fejlődik, mint most, akkor nem kizárt, hogy a Formula–1-ig eljusson. Csak azon a szinten már nem mindenre elég a tehetség

– mondta Michelisz.

Talmácsi Gábort arról kérdezte az Index, hogy pontosan milyen feladatai vannak az akadémiával kapcsolatban.

A motorosoknál én irányítom, hogy kik kerülnek be az akadémiába, és kiket támogassunk. Van egy tanulmányunk, amelyet másfél éve megcsináltunk, és azt rászabtuk a magyar piacra. Abban próbálunk segíteni a technikai sportolóknak, hogy a különböző karrierbeli ugrásokat, amelyeket látjuk, hogy meg lehet lépni, de a versenyzőnek nincs rá anyagi forrása, segítsük. Ehhez tartozik stratégiai tanácsadás, van anyagi juttatás is, próbálunk egyre többet adni a versenyzőknek

– jelentette ki Talmácsi. Hozzátette: tavaly volt olyan versenyző, akit száz százalékban támogattak, hogy segítségükkel karrierjében szintet lépjen. A világbajnok szerint ebben az évben kicsit mások a lehetőségeik, résztámogatással segítik a versenyzőiket.

Az akadémiai programban részt vevő 29 versenyző

Autósport:

Gokart: Gáspár Benett, Gender Tamás, Hideg-Szikszai Ádám, Krepcsik Áron, Molnár Martin, Zsebő Marcell

Rali: Csomós Miklós, Hangodi Bendegúz, Herczig Patrik, László Martin

Ralikrossz: Benyó Máté

Túraautó: Bucsi Attila, Losonczy Levente

Motorsport:

Gyorsasági motor: Farkas Kevin, Görbe Soma, Kovács Bálint, Kovács Zoltán, Molnár Gergő, Számadó Máté, Varga Tibor, Vincze Martin

Motokrossz: Katona Áron, Pergel Bence, Técsi Márk, Zanócz Noel

Szupermoto: Surányi Balázs

Enduro: Liszka Roland, Szőke Márk, Zsigovits Norbert

Versenycsapat:

Révész Racing (kamion Európa-bajnokság)

Támogatott szövetségek:

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ)

Magyar Motorsport Szövetség (MAMS)

(Borítókép: HUMDA)