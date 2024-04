Egyedül vágott neki a világnak 12 évesen, most egy egész ország megismerheti a nevét

Molnár Martin autóversenyző mindent annak rendel alá az életében, hogy üléshez jusson az autósport királykategóriájában, a Formula–1-ben. Elszántságát jól mutatja, hogy 12 évesen egyedül vágott neki a világnak, hogy külföldön megalapozza sikeres pályafutását a motorsportban. Most arra fókuszál, hogy sikerrel vegye az akadályokat Európa egyik legerősebb formaautós utánpótlás-szériájában.

Mint arról korábban beszámoltunk, Molnár Martin 2024-től a brit Formula–4-es bajnokságban folytatja karrierjét. A tehetséges pilóta a Virtuosi Racing színeiben vág neki a tíz állomásból és harminc futamból álló versenyszériának, és olyan legendás pályákon bocsátkozhat csatákba, mint

Silverstone,

Brands Hatch

vagy Donington.

A Balaton mellett döntötte el, hogy mi lesz belőle

Molnár Martin 2008. augusztus 21-én született Budapesten. Lapunk kérdésére felidézte, hogy kevéssel a nyolcadik születésnapja után, a Balatonnál döntötte el, hogy profi autóversenyző akar lenni.

A korábban szintén autóversenyzői tapasztalatokat szerző édesapja, Molnár Zoltán ültette be őt egy gokartba, amiből alig lehetett kiszedni őt. Elmondása szerint reggeltől estig nyomta a gázt, ahányszor csak kiment a pályára.

Miután meglátták benne a tehetséget, először a családi versenycsapatukban (Xforce Racing) versenyzett, majd a Révész Racing támogatásával a Kart Republic gyári csapata adott alá technikát.

Martin – aki nagyon hálás a családjának a meghozott áldozatokért – 10 éves kora óta a legmagasabb szintű gokartbajnokságokban harcolt a sikerekért, Magyarországon, valamint a környező országokban is rendre a legjobbak között jegyezték a nevét. 2019-ben a magyar, a szlovák és az osztrák Rotax-bajnokság futamain is rajthoz állt (akkor még eseti jelleggel), több pole pozíciót is szerzett, Bruckban pedig körrekordot futott.

A fiatal magyar 2020-ban 64 futamon 43 győzelmet ért el, és bajnoki címig jutott az FIA közép-európai zónabajnokságban, a Central European Rotax Max Challenge-ben. Nem mellesleg az osztrák Rotax Max Challenge-bajnokságot is megnyerte MiniMax kategóriában.

Ugyanabban az országban két nyelvet is meg kellett tanulnia

Ekkor nagy változás következett be az életében: 12 évesen kirepült a családi fészekből, és egyedül kiment Olaszországba, hogy folyamatosan gyűjtse a kilométereket. Martin az Indexnek elmondta, hogy gyakorlatilag minden hétvégén versenyzett, ezért a kérésére magántanulói státuszt kapott. Az iskolája segítette őt, online is hozzájutott a tananyaghoz, amikor pedig haza tudott jönni, vizsgázott.

Mikor felszállt az Olaszország felé tartó repülőre, már folyékonyan beszélt angolul, de azzal nem sokra ment, mert ahol ő élt, nem beszéltek angolul. Nem esett kétségbe, mindössze hét hónap alatt olaszul is megtanult folyékonyan beszélni, hogy könnyen megértethesse magát a környezetével. Igen ám, csakhogy a mentora Nápolyból származott, aki hozta magával azokat a szavakat és kifejezéseket, amit mondjuk egy észak-olaszországi polgár sem biztos, hogy könnyen be tud fogadni, nemhogy egy külföldi.

Ha úgy vesszük, három és fél nyelven tudok kommunikálni, a magyar, az angol és az olasz mellett valamennyire a nápolyi nyelvet is beszélem

– jegyezte meg tréfásan Molnár Martin.

Hozzátette, ahhoz már hozzászokott, hogy gyakorlatilag mindig egyedül utazgat, 14 éves kora óta teljesen önállóan intézi az ügyeit.

2021-ben karolta fel őt a Motorsport Talent Management (MOTAM), jelenleg Kiss Pál Tamás ex-autóversenyző egyengeti Molnár pályafutását. Az 1991-es születésű szakember 2010-ben bronzérmet nyert a brit Formula Renault-bajnokságban, majd a Formula–3 jogelődjében, a GP3-ban futamot nyert. Akkoriban a többszörös F1-es futamgyőztes, Valtteri Bottas ellen is megmérette magát.

Egy számára tök ismeretlen versenytechnikával is azonnal gyors volt

Martin 2022 nyarán teljesítette az első Formula-4-es tesztjét a Hungaroringen, ahol annak ellenére, hogy első alkalommal ült formaautóban, kiválóan teljesítette az előírt programot. Majd visszaült a gokartba, az olasz Energy Corse gyári csapatával ment az FIA- (Nemzetközi Automobil Szövetség) gokart-világbajnokságon a 12–14 évesek OKJ (Original Kart Junior) kategóriájában.

Két szezon után kategóriát váltott, és fellépett a felnőttek közé, az OK-ba. Ott is remekül szerepelt, egy ponton még az FIA Karting világranglistát is vezette OK kategóriában.

Most pedig eljött számára a lehetőség, hogy a brit Formula–4-ben is megvillantsa tehetségét. Április 27-én kezdődik a szezon, lapunknak azt mondta Martin, hogy az első pár futam a tapasztalatgyűjtésről kell hogy szóljon, sok újdonság lesz, amit még meg kell szoknia.

Példaként említette, hogy a gokart vele együtt nyomott 150 kilogrammot, szemben a formaautó több mint 500 kilogrammjával. Teljesen más az üléspozíció, a fékek működése, és persze a végsebesség is magasabb ezen a szinten.

Martin elsődleges célul azt tűzte ki, hogy a legjobb ötbe bekerüljön az újoncok között. Jó előjel, hogy a szezont megelőző F4-es teszten a harmadik legjobb eredményt autózta Brands Hatchben. A több szakaszban lebonyolított tesztnap végén az élen végző Deagen Fairclough mindössze 162 ezredmásodperccel előzte meg őt, a két csapattársát viszont, pestiesen szólva, „lenyomta”.

Kiemelendő, hogy fiatal honfitársunk angliai szereplése mérföldkő a hazai autó-motorsport történetében, hiszen ő az első magyar pilóta, aki FIA minősítésű brit bajnokságban áll rajthoz.

Két magyar pilóta az F1-ben? Akár még össze is jöhet!

Kiss Pál Tamás márciusban megerősítette: a fő cél az, hogy Molnár a Formula–1-ig jusson el. Erre az elméleti időterv szerint 2029–2030 környékén lehet esélye, de ehhez mindennek tökéletesen kell alakulnia, és azon az úton, amin elindult, sok buktató vár rá.

„Edzés, iskola és autóversenyzés. Jelenleg ez a három dolog tölti ki az életemet, maximálisan arra koncentrálok, hogy jobb pilótává váljak” – hangsúlyozta Molnár Martin az Indexnek.

A magyar autósport másik nagy tehetsége, Hideg Ádám az olasz Formula–4-es bajnokságban folytatja pályafutását. Ők ketten korábban együtt gokartoztak, és szokták figyelni a másik eredményeit, de nem állnak szoros kapcsolatban egymással. Az igazán nagy durranás persze az lenne, ha egyszerre két magyar pilótának szurkolhatnánk a Formula–1-ben.