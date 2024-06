A brit F4 magyar versenyzője először állhatott az újoncok dobogójának második fokára

Három futam, három újoncdobogó Molnár Martin mérlege a brit Forma–4 idei negyedik hétvégéjén, Thruxtonban. A Virtuosi Racing magyar versenyzője ráadásul pályafutása során első alkalommal ízlelhette meg, milyen a dobogó második fokára állni, a hétvége utolsó futamán ugyanis eddigi legjobb összetett eredményét elérve a második legjobb újonc lett. A 15 esztendős sportoló ennek köszönhetően feljött az újonc értékelésben a 3. helyre – számolt be a történtekről csapatának közleménye.

Az ultragyors aszfaltcsíkon Martin idei legjobb időmérős szereplésével kezdte a hétvégét és a 9. időt autózta, aminek köszönhetően a fordított rajtrácsos második futamon a 4. rajtkockát foglalhatta el. Az első versenyen a 13. helyről indulva – itt az időmérőn elért második leggyorsabb körök számítanak – eddigi legjobb rajtját produkálta, amivel javított három helyet, ám messzire nem jutott, mert az egyik versenytársa kivágta a gumiját.

„Kicsit szerencsétlenül alakult az első futam. Miután az egyik versenyző fejtetőre állt, nem szakították félbe azonnal a versenyt, hanem csak beküldték a biztonsági autót. Én ekkor már defektes gumival haladtam, és a piros zászló megjelenésével esélyem nyílt volna büntetlenül kereket cserélni, de a pályabírók tévesen betereltek a bokszutcába, miközben a rajtrácsra kellett volna felsorakoznom. Egy pilótának ilyenkor nincs választási lehetősége, követni kell az instrukciókat, úgyhogy én is így tettem, viszont emiatt az újraindításnál csak a bokszutcából eredhettem a többiek után, majd az élmezőny tempóját autózva öt kör alatt utolértem az előttem levő bolyt, végül pedig előznöm is sikerült egyet. Utólag a versenyigazgató elismerte, hogy a pályabírók rosszul döntöttek, de már nem volt mit tenni” – összegzett a két vetélytársa utólagos kizárása miatt így is újoncdobogón és az újoncok között leggyorsabb körrel záró Martin.

A második futamon a negyedik rajtkockából rajtolva esély kínálkozott arra, hogy a Virtuosi magyarja az élmezőnyben végezzen. Baleset miatt ezen a versenyen is kétszer rajtolt el a mezőny, Molnár Martin pedig hatalmas csatákat folytatott a riválisokkal, de a tempója nem volt az igazi, így hátraesett. Az újoncdobogó azonban ez alkalommal is összejött.

Én is hibáztam, a beállítás sem volt tökéletes, így nem tudtam azt a tempót autózni, amit vártam, úgyhogy minden összejött. Biztos, hogy lesz még olyan, hogy ennyire elölről fogok tudni rajtolni, akkor majd kihasználjuk a lehetőséget

– tekintett előre a magyar versenyző, aki a hétvége záró futamán idei eddigi legjobb eredményét elérve a 8. helyen végzett, ami az újoncok között a második pozíciót jelentette.

„Sajnos az utolsó futam igencsak rövidre sikerült, mert eleve 15 percesre kurtították a sok csúszás miatt, ráadásul biztonsági autó mögül rajtoltunk, mert még szállították el a BTCC-futamon balesetet szenvedett autókat. Ezután jókat csatáztam, de aztán a versenyben vezető Deagen Fairclough kiesése miatt ismét beküldték a Safety Cart, és többet már nem is indították újra a versenyt.”

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője 117,5 pontjával az újoncok értékelésében a negyedikről előrelépett a harmadik helyre, és mindössze 2,5 pont a hátránya a második, 18,5 pont pedig a harmadik helyezettel szemben.

A brit F4 következő fordulóját június 14-től 16-ig rendezik Silverstone-ban.

A 2024-es brit F4-es idény: