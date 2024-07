Új célt tűzött ki maga elé a magyar autósport-történelmet író tehetségünk

Molnár Martin július második hétvégéjén megszerezte a magyar autósport első dobogós helyezését az FIA által felügyelt Formula–4-es bajnokságban a hollandiai Zandvoortban. A Virtuosi Racing versenyzője remekelt a brit F4 idei hatodik állomásán, teljesítményére egyre többen figyelnek fel. Elmondása szerint a most megcsípett dobogó után új célt tűzött ki maga elé a szezon hátralévő részére.

Molnár Martinnal annak apropóján beszéltünk telefonon, hogy Oscar Piastri július 21-én megnyerte a 39. Formula–1-es Magyar Nagydíjat. A McLaren ausztrál pilótája maga is versenyzett a brit Formula–4-ben – 2017-ben hat pole pozíciója, és hat futamgyőzelme volt a szériában, végül az egyéni pontverseny második helyén végzett – így adott volt a kérdés, milyen motivációs erővel bír számukra az, hogy látták, az F4-ből is vezet út az F1-es dobogó tetejére.

„Jó volt látni Piastri győzelmét, ez ráerősít arra, amit eddig is tudtunk, miszerint a brit Formula–4 egy nagyon erős és jó bajnokság, sokat lehet tanulni ebben a mezőnyben” – nyilatkozta lapunknak Martin, aki augusztus 21-én ünnepli majd a 16. születésnapját.

Hozzátette: versenyről versenyre fejlődik, a csapatától eddig is jó visszajelzéseket kapott, a kiugró zandvoorti hétvége után pedig még több pozitív üzenettel halmozták el őt.

Extra lendületet adott nekünk a dobogós helyezés, most már látjuk és elhisszük, hogy képesek vagyunk ilyen nagyszerű eredményeket elérni együtt. Amikor bekerültem a brit F4-be, szinte mindent újra kellett tanulnom, de ez normális, amikor az ember kategóriát vált. Most már kezdek beleszokni ebbe a környezetbe, kialakultak azok a rutinok, ami elengedhetetlenek egy sikeres versenyhétvége felépítéséhez, és ami a legfontosabb, egyre magabiztosabb vagyok az autóval. Így tudunk jobb eredményeket elérni

– ecsetelte a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője, aki az újoncok között tarolt Hollandiában, hiszen kétszer a legjobb, egyszer pedig a második legjobb újonc lett.

Kérdésünkre Martin megerősítette, hogy változott az elvárás, amit a szezon elején tűzött ki saját maga elé, most már az a célja, hogy minden versenyen bekerüljön a top 10-be.

„Persze nem szabad elszállni, nem elvárás, hogy mostantól minden hétvégén a dobogón álljak. A zandvoorti pálya mindenkinek új volt, az ismeretlenbe való ugrás valamennyire eltüntette a pályaismereti előnyt az újoncok és nem újoncok versengésében. Jobban kijött, ki tud gyorsabban alkalmazkodni az új körülményekhez, az időmérőben esőben voltunk, ez szintén mindenkinek új volt” – magyarázta a fiatal magyar tehetség.

Nem feltétlenül lesz F1-es bajnok abból, aki fiatalon tarol a versenyeken

Sokszor látjuk, hogy valaki az alsóbb kategóriákban jól megy, de aztán vagy be sem kerül az F1-be, vagy onnan nagyon gyorsan kikopik. Martin szerint elsősorban a vezetési stílustól függ, ki melyik szériában megy jobban vagy gyengébben.

„Valakinek például egy nagy autó áll jobban a kezére. Sok mindenen múlik a Formula–1-be történő bejutás, legfőképp azon, mennyi támogatója van az adott pilótának. Persze gyorsnak is kell lenni az alsóbb kategóriákban, hogy valakinek a neve egyáltalán szóba kerüljön egy F1-es istállónál” – fűzte hozzá Martin, aki azt is elárulta lapunknak, hogy a felsőbb kategóriákból is szoktak gratulálni nekik.

A jövőjéről annyit mondott, vannak terveik, de konkrétummal nem akart szolgálni. Azt azért megjegyezte, hogy nagy ugrás lenne egy szezon után egyből átülni a Formula–3-ba, sokan megfordulnak valamelyik köztes szériában, példaként a Formula Regionalt említette.

A beszélgetés végén Martin elárulta, hogy éppen Franciaországban edzőtáborozik, ahol összefutott Esteban Oconnal. Mint mondta, számára motiváló látni, hogy az F1-es pilóták milyen sok energiát beletesznek a karrierjükbe, készen áll arra, hogy ezt az utat kövesse.

A 2024-es brit F4-es idény