A parádés hétvégét futó Molnár Martin átvette a vezetést az újoncok között a brit F4-ben

Molnár Martin a brit F4 idei hatodik állomásán, a hollandiai Zandvoortban megszerezte első összetett dobogós helyezését, amivel rengeteg önbizalomra tett szert. Skóciában rengeteg pontot gyűjtött a dupla dobogójával, és élre állt az újoncok különversenyében.

A magyar pilóta már az időmérőn is villogott, hiszen a harmadik legjobb időt autózta, ráadásul a második legjobb körök rangsorában is 3. lett, így az első és a harmadik futamon is ebből a pozícióból rugaszkodhatott el.

A kissé kaotikus első versenyen aztán a harmadik lett, amivel az újoncok között toronymagasan nyert, hiszen a második legjobb újonc Rowan Campbell-Pilling csak hetedik lett.

Vasárnap rendezték a második és harmadik futamot. Előbbin a fordított rajtrácsos lebonyolítás miatt Molnár Martin a 10. rajtkockából kezdhetett, majd ugyanebben a pozícióban is ért célba. Utóbbin aztán remekül kapta el a rajtot, és a bajnoki éllovas Deagen Fairclough mögött másodikként gyorsított ki az egyes kanyarból.

Campbell-Pilling aztán visszaelőzte a magyar versenyzőt egy kamikaze manőver végén, de nem tudta lerázni magáról a Virtuosi Racing pilótáját, aki folyamatosan mutatta magát a visszapillantó tükrében. A brit versenyző nem bírta el a rá nehezedő nyomást, többször is kiszélesítette a pályát, amiért 5 másodperces időbüntetést kapott. Mivel Molnár Martin szorosan mögötte ért célba, az övé lett a második hely.

Nagyon örülök az újabb dobogónak és annak, hogy ezen a hétvégén a száraz pályás tempónkkal önerőből voltunk képesek az élmezőnyben versenyezni. Egészen más érzés ez, mint amikor az ember a középmezőnyben megy. Úgy álltam a harmadik futamhoz, hogy majd az adott szituáció függvényében vállalok több vagy kevesebb kockázatot. Végül kifizetődőnek bizonyult, hogy inkább engedtem Campbell-Pilling ellen, mert szerintem az is szerepet játszott a túl sok pályaelhagyásában, hogy végig nyomás alatt tartottam. Nem erőltettem, csak igyekeztem konstans tempót menni, ami sikerült, mert folyton 49.0-s időket mutatott a kijelző a kormányomon. Jó érzés volt, hogy az összetett második helyén álló Alex Ninovicnál így is végig gyorsabbnak bizonyultam. Összességében ez volt az eddigi legjobb hétvégém ebben az évben, ami bizakodóvá tesz a folytatásra, a legfontosabb pedig az, hogy az újoncok pontversenyében átvettem a vezetést

– értékelt az összetettben a 9. helyre előre ugró magyar versenyző.



„A fordított rajtrácsos versenyen spóroltunk a gumikkal, a 10. hellyel pedig Martin kihozta a legtöbbet a lehetőségeiből. A harmadik futamon szenzációsan sikerült a rajtja, aminek rendkívül örülök, mert nagyon sokat dolgozunk ezen, és előzetesen is azt kértem tőle, hogy próbáljon meg jó rajtot venni, azután pedig már nem lesz más dolga, mint tapadni Fairclough-ra. Végül nem így alakult a verseny, mert Campbell-Pilling bevetődött mellé az utolsó kanyarban, de akárcsak a teljes hétvége során felmerülő versenyszituációkat, Martin ezt a helyzetet is remekül reagálta le, és nem keménykedett feleslegesen” – nyilatkozta Kiss Pál Tamás, a MOTAM szakmai vezetője, egyben Martin coacha és mentora.

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője 262,5 ponttal vezet az újonc értékelésben, míg az összetettben 77 ponttal áll a 9. helyen.

A brit F4-es bajnokság augusztus 24-én és 25-én folytatódik, immár Angliában, a Donington Park Grand Prix-nyomvonalán.

A 2024-es brit F4-es idény