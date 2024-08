Egy brit tinilány olyat vihet véghez, amire fél évszázada nem volt példa a sportvilágban

A Formula–1-be roppant nehéz bekerülni, a tehetség mellett pénzre, pénzre, és még több pénzre van szükség ahhoz, hogy valaki kiharcolja magának az indulási lehetőséget az autósport királykategóriájában, ahol aztán már a reklámértéknek, a népszerűségnek és a hagyományoknak köszönhetően sokat is lehet „kivenni”. A leghíresebb szériában elérhető ülésekért éppen ezért ádáz küzdelem zajlik a fiatalok között, több száz zöldfülű pilóta verseng egymással az alsóbb kategóriákban, hogy feljebb jusson a szamárlétrán. Az F1-et már több magyar tehetség célozta meg, jelenleg az első vonalban Molnár Martin és Hideg Ádám küzd azért, hogy felfigyeljen rájuk egy neves istálló. A konkurencia viszont egyre nagyobb, főként úgy, hogy nem csupán a fiúk előtt nyitott a lehetőség, mert a merészet álmodó lányok is próbálnak kitűnni a mezőnyből. Éppen most tűnt fel a horizonton egy brit tinilány, aki határozottan hisz abban, hogy egy nap feltűnik a neve a száguldó cirkusz rajtrácsán.