Hivatalos, jövő nyáron visszatér Magyarországra a MotoGP

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. szervezésében újabb rangos versenysorozat érkezik Magyarországra: 2025-ben (augusztus 22. és 24. között) újra hazánkba látogat a MotoGP mezőnye, hangzott el csütörtök délelőtt a Balaton Park Circuit versenypálya VIP-termében rendezett nemzetközi sajtótájékoztatón.

Igaznak bizonyultak tehát azok a sajtóértesülések, miszerint ismét MotoGP-fordulót rendezhet Magyarország, de nem a Hungaroringen, hanem a Balaton közelében.

Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. igazgatósági elnöke a konkrét nézőszámról azt mondta, hogy a biztonsági szempontok a legfontosabbak, korábban arról lehetett hallani, hogy akár 120 ezer ember is megfordulhat a helyszínen egy versenyhétvége alatt. A jegyárakról annyit jegyzett meg, hogy azok a tervek szerint megfizethetőek lesznek a magyar szurkolók számára.

A pálya különben a MotoGP-nél már az idei programba is bekerült, de csak tartalékként. A beugrás lehetősége viszont sokáig fennállt, mert a Kazah Nagydíjat előbb eltolták, majd ismét törölték, ám a Balatonfőkajár mellett található aszfaltcsíkra végül nem látogatott el a sorozat.

Hazánk korábban kétszer fogadta a gyorsaságimotoros-vb mezőnyét, még a MotoGP-korszak előtt: 1990-ben és 1992-ben a Hungaroringen rendezték meg a Magyar Nagydíjat.

Az 1990-es viadal Mick Doohan győzelmével ért véget, aki Mogyoródon aratta pályafutása első királykategóriás sikerét, két évre rá pedig Eddie Lawson nyert Magyarországon. Érdekesség, hogy az volt karrierje utolsó győzelme, egyben a Cagiva első diadala.

A Dorna Sports a magyar mellett a következő versenyek időpontját erősítette meg a 2025-ös évre:

A 200 millió eurós beruházásból megvalósított multifunkcionális, autó- és motorsportra egyaránt alkalmas versenypályája a közvetlen az M7-es autópálya mellett fekszik, Budapesttől 87 kilométerre, Ausztriától 150 kilométerre, Szlovákiától 120 kilométerre, Horvátországtól 150 kilométerre és Olaszországtól 480 kilométerre.

Az óramutató járásával ellentétes irányú, 4,115 kilométer hosszú pálya hat jobb és tíz bal kanyarral rendelkezik, szélessége 12–15 méter közötti. 48 garázs és három különálló, de összeköthető paddock található egymás mellett, valamint csúcsmodern létesítmények a rajongók, a média és a VIP-vendégek számára.

Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit operációs igazgatója elárulta, hogy három helyen hozzányúlnak a nyomvonalhoz, illetve a bukóterek kiszélesítésére is sor kerül, hogy a ring megfeleljen a MotoGP által támasztott követelményeknek.

A pálya 10 000 állandó ülőhellyel rendelkezik, de ideiglenes lelátók felállításával 120 000 ülőhelyre bővíthető a nézők számára biztosított terület. Építésének végső fázisában jár egy 4 csillagos luxushotel 145 szobával és a pályára néző panorámával, amely a következő szezonban már várja a vendégeket.

– mondta Talmácsi Gábor világbajnok motorversenyző a média képviselőinek. Hozzátette, hogy egy nap akár 40 ezer ember is megfordulhat majd a legújabb magyar versenypályán.

A projekt második fázisában egy autómúzeum és más attrakciók is épülnek majd a látogatók számára.

„Elég széles az aszfalt, 12–15 méter széles a pálya, a hosszú egyenesek utáni lassú kanyarok pedig remek előzési lehetőséget kínálnak, rendkívül élvezetes rajta körözni” – jegyezte meg a vonalvezetésről kollégánk, aki tavaly személyesen is részt vett a pályabejáráson.

Azért ezek ismerkedős körök voltak így lassan, ami érthető is, hiszen pályabemutató volt. Nekem Magny-Courshoz hasonlít valamiért, a sík pálya és a szélesség miatt is, a hosszú, nyújtott kanyarok is nagyon tetszettek. Nagyon kevés tisztán egyenes rész van, szinten mindenhol valamerre nyúlik a pálya. Vannak klasszikus sikánok, laposak a kerékvetők, amik miatt jól is lehet támadni a sikánokat. Nagyon érdekes pálya, ilyen még nem volt itthon. Ez inkább egy F1-es pályához hasonlít, a szélessége is megvan, hosszra is megüti, esőben pedig kifejezetten trükkös volt rajta vezetni, de szárazon is érdekes lehet a hosszú, nyújtott kanyarok miatt. Gyors sikánok, középgyors kanyarok, nehéz ezeket a pályákat tényleg gyorsan vezetni. Azért szárazon is mennék rajta szívesen úgy is, hogy tényleg nyomhatom neki