Kevesen beszélnek erről a támogatási rendszerről Magyarországon, pedig nagy céllal született

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. három évvel ezelőtt nagyszabású támogatási rendszert dolgozott ki, hogy felkutassa és felkarolja a legtehetségesebb magyar autó- és motorversenyzőket. A cél az, hogy a kiválasztott ifjú titánok olyan karriert fussanak be, mint Michelisz Norbert és Talmácsi Gábor, akik bajnokká váltak a nagyok között. A program segítségével indulhatott el Molnár Martin a brit Formula–4 idei kiírásában – akinek eredményeivel kiemelten foglalkozik lapunk –, most pedig annak jártunk utána, hogy mi a helyzet gyorsasági motorversenyzőinkkel, tekintve, hogy az elit a következő tíz évben a világbajnoki sorozat egyik állomásaként majd Balatonfőkajárra látogat.

Nulladik kérdésként mindenekelőtt az merülhet fel, teljesen jogosan: Hogyan lehet bekerülni a HUMDA rendszerébe? Az ügynökség tájékoztatása szerint a legjobb nemzetközi példák elemzésével és a sportág hazai szakértőinek bevonásával kialakított támogatási rendszer alapelve, hogy a legtehetségesebb versenyzők transzparens és mérhető elbírálási szempontok alapján kerüljenek kiválasztásra.

Mint írták, szakembereik a versenypályákon elért eredmények mellett a vezetéstechnikát, valamint a fizikai és mentális alkalmasságot is górcső alá vették, majd ezek kiértékelését követően összeállítottak egy névsort.

A kiválasztást Michelisz Norbert, a túraautó-világkupa 2019-es bajnoka és Talmácsi Gábor, a MotoGP-sorozat 2007-es világbajnoka irányította.

A két bajnok útmutatása mellett különböző szempontok figyelembevételével és súlyozásával alakították ki a szerintük támogatásra érdemes fiatalok névsorát. Lássunk néhányat a fontosnak vélt szempontokból:

életkor,

sporttapasztalat,

versenyzőkben rejlő potenciál,

sporthoz való hozzáállás,

mikrokörnyezet.

A „bírák” előre kiemelték, hogy csak olyan versenyzők kerülhetnek be a programba, akik már bizonyítottak valamilyen szinten, továbbá van esélyük arra, hogy fejlődjenek, és így komolyabb karriert fussanak be a következő években. (Ezek a feltételek nyilván a későbbi kiválasztásoknál is érvényesek maradnak.) Végül két évvel ezelőtt 29 versenyző támogatásával indult el a HUMDA Academy utánpótlás-nevelési rendszer.

A pénzen kívül más is jár a kiválasztottaknak

A kiválasztási folyamat közben a többségében utánpótláskorú autó- és motorversenyzők a Fit4Race komplex, többek között fizikai, mentális, pszichológiai, biomechanikai és egyéb versenyspecifikus szempontok alapján végzett felmérésen vettek részt.

A HUMDA Academy tagjai nemcsak anyagi támogatásban részesülnek, hanem folyamatos kapcsolatban is állnak az ügynökséggel, valamint jogi-, kommunikációs és marketingsegítséget is kapnak karrierjük építéséhez.

A magyar motorsport izgalmas évek elé néz. Néhány napja jelentették be, hogy a gyorsaságimotoros-világbajnokság elit kategóriája, a MotoGP 33 év szünet után visszatér Magyarországra 2025 augusztusában, a balatonfőkajári Balaton Park Circuit ugyanis bekerült a sorozat jövő évi versenynaptárába.

Ráadásul a Superbike világbajnokság (World Superbike Championship, WSBK) július 25–27-i állomása is hazánk lesz, ez a versenysorozat harmincöt év után érkezik újra hozzánk.

Nyilván még több magyar szurkoló látogatna ki a Balaton tőszomszédságában fekvő, tavaly átadott pályára – aminek így az idei az első idénye –, nem mellékesen pedig még inkább magáénak is érezné ezeket a sorozatokat, követné figyelemmel a hazai verseny mellett az egész szezon alakulását, ha azokban magyar versenyzőnek is lehetne szurkolni. A szakemberek azon dolgoznak, hogy ez mielőbb bekövetkezzen. (Ennek részleteire, a háttérben zajló folyamatokra a közeljövőben külön cikkben térünk majd ki.)

Az első fecske

Az új Talmácsinak kikiáltott Sebestyén Péter 2021-ben a HUMDA közreműködésével folytathatta pályafutását a Supersport-világbajnokságban az olasz Bardahl Evan Bros csapatnál. Ő volt az első versenyző, aki a HUMDA támogatását élvezte, és nem véletlenül szavaztak neki bizalmat. Az 1994-es születésű sportolót 2008-ban még csodagyereknek tartották, 2019-ben aztán a Supersport összetett 11. helyén végzett. Sebességére jellemző, hogy a Red Bull Rookies Cupban is részt vehetett, amiről később még lesz szó.

A magyar motorsport csillaga előbb tudott motorozni, mint biciklizni

A HUMDA Academy tehetséggondozó programban támogatott versenyzők közül mi most a gyorsasági motorversenyzőkre koncentrálunk. Talmácsi Gábor immáron két éve dolgozik szorosan Farkas Kevinnel, aki februárban lesz 18 éves. A miskolci születésű magyar tehetség először a focilabdával ismerkedett meg, de miután a futballban saját bevallása szerint is „pocsék” volt, ezért inkább négyéves korában ráült egy pocketbike-ra, és elkezdett négy keréken motorozni.

Úgy rémlik neki, hogy előbb tanult meg motorozni, mint biciklizni. Eleinte csak hobbiszinten versenyzett, aztán 2019-ben komolyra fordultak a dolgok, amikor Talma volt menedzserével, Stefano Favaróval kezdett közös munkába.

Az olasz CIV-bajnokságot hamar kinőtte (a második szezonjában húsz versenyből tizenkilencen állt dobogón), így 2021-ben benevezett a Northern Talent Cupra, aminek az első szezonját éppen egy magyar fiú, Görbe Soma nyerte meg – aki szintén bekerült a HUMDA Academy rendszerébe.

Farkas aztán szintet lépett, és 2023-ban bekerült Red Bull MotoGP Rookies Cupba, idén pedig már a második éve húzza a gázkart a MotoGP Moto3-as kategóriájának legerősebb előszobájában.

Közben külföldre költözött, hogy télen is tudjon versenyezni. A motoros sportág európai fellegvárában, Spanyolországban kötött ki, ahol rengeteget tréningezik. A nagy távolság miatt időközben magántanuló lett, amiben az iskolája partner.

Nagy tisztelet övezi őt, ráadásul olyanokat lát meg, amiket én nem. Volt olyan, hogy edzettem, nem voltam biztos valamiben, és tök jól elmagyarázta, mit, miért és hogyan kellene csinálni. Ez egyértelműen előrevisz

– mondta Farkas a mentoráról, Talmácsiról.

Talmácsi egyébként utalt rá, hogy Farkas jövőre a Balaton Park Circuit aszfaltján is megvillanthatja a tudását, ha sikerül szabadkártyához jutnia.

Bajnok lett a meggondolatlanul nyilatkozó kisfiú

A már említett Görbe Soma 2005-ben született, és az édesapja már hároméves korában készített neki egy motort, de csak ötévesen tudta elkezdeni a motorozást, mert addig nem érte el a fékkart.

Kilencévesen már javában gyűjtötte az érmeket a MiniGP 4T junior kategóriában, a magyar mellett a cseh bajnokságban is kipróbálta magát. Tizenkét éves volt, amikor élő adásban azt mondta, Valentino Rossi azért esett el, mert béna.

Később azt mondta, meggondolatlan volt, nem volt felkészülve egy élő adásra. „Ami a szívemen, az a számon alapon kimondtam, amit gondoltam. De bárhogy is nézzük, ő a világ egyik legjobb versenyzője, ezért tiszteletet érdemel, így nem tehettem volna meg, azért sem, mert egy csomó embert megbántottam, ezért pedig elnézésüket kérem” – idézte fel a kellemetlen emléket Görbe 2021-ben.

Azóta benőtt a feje lágya, amit jól mutat, hogy a Magyar Motorsport Szövetség a 2020-as év végén őt választotta meg az esztendő legjobb utánpótláskorú motorversenyzőjének.

Később a Moto3-as junior-világbajnokság utódjaként számontartott és átnevezett JuniorGP-világbajnokságon is megmutatta magát, aztán újoncként lett bajnok az IDM Pro Superstock 1000-es kategóriájában.

Most arra törekszik, hogy szerződést kapjon a Moto3-ban, a végcél pedig nyilván az, hogy világbajnok legyek.

A tengerentúlon mindenkit agyonvert a különleges nevű magyar motoros

Moor István (ejtsd: Mór) 18 évesen utazott ki az Egyesült Államokba, ahonnan aztán hazaköltözött fiával, Rossival, mert a csemetéje tízévesen az összes utánpótlás-bajnokságot megnyerte a tengerentúlon.

Anyakönyvi nevén Moor Rossi Attila korán bebizonyította, hogy van tehetsége a sportághoz. Nem nehéz kitalálni, hogy édesapja Valentino Rossiról nevezte el a fiát.

Rossi kilencévesen már arról tartott kiselőadást, hogy függ össze a motor viselkedése a futómű beállításaival. Ezt meghallva felkarolta őt a már szintén említett Stefano Favaro, aki meglátta benne a tehetséget.

Moor Rossi a tengerentúlon angol–magyar keveréknyelven beszélt az apjával, de azóta megtanult folyékonyan beszélni magyarul.

Egyik legnagyobb erősségének azt tartja, hogy gyorsan meg tudja tanulni a pályákat. 2022-ben Farkas Kevinnel volt nagy harcban a bajnoki címért a Northern Talent Cupban. Végül egyikük sem állt rajthoz az utolsó fordulóban, Rossi ugyanis eltörte a csuklóját, Farkas pedig alhasi fájdalmakkal került kórházba. Így előbbi végzett a pontverseny első helyén.

Érdemes még szót ejteni Kecskés Bencéről is, aki hatéves korában ült először motorra, kilencéves kora óta pedig versenyszerűen űzi a sportágat.

Tavaly, közel 17 évesen, a fiatal magyar motoros családjával együtt úgy döntött, hogy a sport területén országot és csapatot vált. Érdekesség, hogy Kecskés édesanyja, Csanádi Eszter maga is edzőként tevékenykedik a motorsportban.

(Borítókép: Moor Rossi 2021. június 25-én, a hollandiai Assenben. Fotó: Mirco Lazzari gp / Getty Images)