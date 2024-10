Profi versenyzőként debütált Keanu Reeves

A hollywoodi sztár, Keanu Reeves szombaton debütált a profi autóversenyzésben, méghozzá legendás környezetben, a híres Indianapolis Motor Speedwayen – írta a The Guardian.

Reeves a kilences kanyar kijáratánál, a 45 perces futam valamivel több mint felénél a fűbe pördült ütközés nélkül. Így aztán visszatért, és folytatta a vezetést, egyben jelezte, hogy nem sérült meg.

A színész a 31. helyre kvalifikálta magát a 35 autó közül, és a verseny egyes szakaszán autózott ugyan a 21. helyen is – miután sikeresen elkerülte az első körben történt ütközést a 14-es kanyarban –, végül a 25. helyen ért célba.

A 60 éves színész Indianapolisban a Toyota GR Kupában, a Toyota spec-versenysorozatában, a hétvégi Indy nyolcórás verseny egyik betétsorozatában indult. Vasárnap újabb futamot rendeznek a résztvevőknek.

Reeves a 92-es rajtszámú BRZRKR autóval versenyez, amellyel a The Book of Elsewhere című képregényét népszerűsíti. Csapattársa a Dude Perfectből ismert Cody Jones.

Keanu Reevesnek van már versenyzői tapasztalata, hiszen korábban részt vett a Toyota Grand Prix of Long Beach hírességek versenyén. Reeves 2009-ben megnyerte azt a futamot.

A tervek szerint Reeves kedden Los Angelesben részt vesz egyik klasszikus mozijának, a Féktelenül (Speed) című filmnek a 30. évfordulós vetítésén, amelyre természetesen filmbéli sztárpárja, Sandra Bullock is meghívást kapott.