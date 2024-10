Hamarosan eldől a jövője Molnár Martinnak, akire a topcsatok is felfigyeltek a brit F4-ben

Mint arról már többször beszámoltunk, a 16 éves Molnár Martin nyerte az újoncok bajnoki címét a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által felügyelt brit Formula–4-es idei kiírásában. A magyar versenyző a szezon második felében kiváló teljesítménnyel rukkolt elő, aminek köszönhetően több bajnokesélyes csapat is felfigyelt rá a szériában. A Motorsport Talent Management (MOTAM) ügyvezető igazgatója, Őry Tamás az Index megkeresésére azt mondta, legkésőbb november végén szeretnék bejelenteni, hol folytatja pályafutását Molnár Martin. A szakember arról is beszélt lapunknak, hogy manapság milyen munkával jár Magyarországon megteremteni a szükséges szponzorációs hátteret egy feltörekvő pilótatehetség számára.

Őry Tamás kiemelkedően sikeresnek tartja az idei évet, hangsúlyozta, hogy rendkívül elégedett az óriási fejlődésen áteső Molnár Martinnal. Majd rámutatott, hogy a pilóta mögött álló menedzsment nincs könnyű helyzetben. Ennek oka, hogy Magyarországon az autó-motor sport szponzorációjának a tőkeerős támogatók körében nincs mély beágyazottsága – magyarázta.

Nem egyszerű megteremteni a szponzorációs hátteret, nehéz elmagyarázni a cégeknek, miért jó nekik, ha beszállnak egy ilyen projektbe. Azt kell megértetni, hogy most van szükség a támogatásra, nem akkor, amikor már ott vagyunk a célban. A mi feladatunk, hogy Martint a Z generáció hiteles képviselőjeként mutassuk be a támogatóknak, akiknek olyan termékük vagy szolgáltatásuk van, melynek népszerűsítésében, vagyis a brandépítésében Martin hasznos tud lenni egy adott célcsoport elérése érdekében. Hiszek benne, hogy megjön az áttörés, és látni fogják a támogatók, hogy van itt egy fiatalember, aki elindult az F1 irányába. Már maga az út is izgalmas, amelyen el szeretnénk jutni az F1-be. A Formula–3 még érdekesebb lehet a támogatók számára, hiszen az már a Formula–1-es cirkusz része, ugyanazokon a pályákon mennek 10 versenyhétvégén. Addig regionális, nemzeti bajnokságokban kell részt venni a fiatal versenyzőknek

– fejtette ki a gondolatait Őry Tamás.

Mit mondta, azért is ütköznek falakba, mert idehaza a szponzorok elsősorban a látványsportokban, labdajátékokban vannak jelen komoly volumenű tőkével.

„Ilyen szempontból az autósport nagyon marginális a magyar nagyvállalatok körében. Ezt kell szinte a nulláról felépíteni. A Forbes magazin magyar nyelvű kiadása minden évben készít egy kimutatást a 25 legértékesebb magyar sportolóról, a legutóbbi listán egyetlen pilóta szerepelt, Michelisz Norbert, aki fantasztikus karriert futott be, és még mindig aktív versenyző. Úgy gondolom, ha ezen a listán több autóversenyző szerepel majd, az jó indikátor lesz, akkor mondhatjuk majd el, hogy ezek a srácok megérkeztek abba a körbe, ami a vállalati, hirdetői kör számára izgalmas. Azon dolgozunk, hogy ez megvalósuljon” – hangsúlyozta a MOTAM ügyvezető igazgatója.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség alelnökétől az is megtudtuk, hogy óriási kutatómunka áll a lehetséges szponzorok kiválasztása mögött. Itt kitért egy újabb nehézségre, nevezetesen arra, hogy a költségek exponenciálisan nőnek, ahogy haladnak előre. „Vagy nagyon erős támogatókat kell találnunk, vagy a támogatók számát kell növelnünk” – fűzte hozzá.

Kicsi, de szorgos csapat építi a magyar tehetség karrierjét

Őry Tamás arról is beszélt, hogy nekik évekre előre kell gondolkodniuk, az F1 felé vezető út összes állomását ismerniük kell napi szinten, tisztában kell lenniük a csapatokkal, a pilótákkal, a technikai szabályok változásaival, hogy megfelelő segítséget tudjanak nyújtani Molnár Martinnak.

A beszélgetés közben az is kiderült, egy háromfős csapat megfeszítve dolgozik azon, hogy a magyar tehetségnek csak a versenyzésre kelljen koncentrálnia. A MOTAM ügyvezető igazgatója három pontban szedte össze, mire van szükség egy sikeres pályafutás felépítéséhez:

Szponzoráció megteremtése. Sportmenedzsment, karriertervezés. Marketingkommunikácó és brandépítés.

Utóbbival kapcsolatban Őry Tamás úgy fogalmazott: ha túl korán felépül egy brand, és nincs mögötte eredmény, akkor az kipukkad, mint egy lufi.

„Martin marketingkommunikációjával nálunk dedikáltan egy ember foglalkozik, én Kiss Pál Tomi hathatós segítségével építem a magyar és nemzetközi kapcsolatrendszereket. De itt el kell mondjam, hogy mögöttük is áll egy csapat. Rengeteg elemzőmunka és idő előzi meg a tárgyalásokat bármilyen potenciális partnerrel” – jelezte Őry Tamás, aki szerint Angliában majdhogynem könnyebb befutni egy autóversenyzőnek, mint Magyarországon, mert ott sokkal jobban értik az autósportot, sokkal szélesebb társadalmi és támogatói réteg fogyasztja a sportágat, mint idehaza.

„A lényeg, hogy a kinti eredmények kommunikációs hatása Magyarországon csapódjon le, hiszen a magyar támogatók számára nyilvánvalóan a magyar piac fontos” – hangzott el az interjú egy pontján.

Jó ajánlatok között válogathat a menedzsment

A MOTAM ügyvezető igazgatója ismét megerősítette, hogy már zajlanak a tárgyalások Molnár Martin jövője kapcsán. Azt is megtudtuk, hogy a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője öt olyan ajánlatot kapott a brit F4-ből, ami felkeltette a menedzsment érdeklődését.

„A bajnoki cím elég nagy médiavisszhangot kapott. Az eredményei nyomán Martin sokat szerepel a médiában, egyre több emberhez jut el a neve. Még nincs aláírt szerződésünk. Nagyon szeretném, ha legkésőbb november végén be tudnánk jelenteni, hol folytatja Martin jövőre, az szinte biztos, hogy marad a brit F4-ben. Most azt érzem, hogy elindult egy nagyobb figyelem Martin irányába, ezt szeretnénk fenntartani és továbbvinni a következő években. Mi már tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni 2025-ben, Martin az eredményeivel kivívta a jogot, hogy válogathassunk a jó ajánlatok között. Olyan megkeresések érkeztek, melyek nem minden versenyző számára elérhetők. Mi most ezeknek a programoknak az elemzésén és az anyagi háttér előteremtésén dolgozunk gőzerővel” – nyilatkozta az Indexnek a szakember.

A kérdésre, miszerint mennyivel drágább beültetni egy versenyzőt valamelyik topcsapatba, Őry Tamás a következőt mondta:

Ez nagyon érdekes dolog. Nagyon más a szitu, ha egy pilóta az eredményeivel tudja felhívni magára a figyelmet, könnyebb dolga van. Ugyanis ha egy topistálló hívja őt, akkor nem kérnek annyit az embertől, mintha mi kopogtatnánk a topcsapat ajtaján. Az összkép ezzel együtt is mindenképp költséges, mert a csapatnak fizetett díj az éves költségvetésnek csak egy része, rengeteg más költségelem is van, ami meghatározza a szezont, a felkészülés, a tesztek, az utazás, a logisztika, a szállás, a bérautók, hogy említsek néhány példát. Hiába kapsz jó ajánlatot, az összes többi költségelem jellemzően évről évre drágul.

Őry Tamás kifejtette, hogy Molnár Martin számára az első fél év a tanulásról, míg a második az első fél évben tanultak alkalmazásáról szólt.

