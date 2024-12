Megtudtuk, mennyibe kerülnek a jegyek a magyarországi MotoGP-futamra

A HUMDA szervezésében újabb rangos versenysorozat érkezik Magyarországra: 2025-ben (augusztus 22. és 24. között) újra hazánkba látogat a MotoGP mezőnye. És ez még nem minden: a következő szezonban a Superbike Világbajnokság (World Superbike Championship, WSBK) július 25–27-i állomása is hazánk lesz, ez a versenysorozat harmincöt év után látogat el újra Magyarországra, mégpedig a Balaton mellé, a balatonfőkajári ringre.

A Covid és az energiaválság után jött a tabula rasa

Weingartner Balázstól tudjuk azt, hogy a HUMDA már 2019-ben, amikor a MotoGP visszacsábítása megfogalmazódott bennük gondolatként, és megakadt a szemük a Balaton Parkon. A szériában akkor viszont még regionális fejlesztésként gondolkozott a magyar kormány, hiszen már tudni lehetett, hogy a BWM gyárat épít Debrecen mellett. Az elgondolás az volt, hogy egy motorsportos installáció is települne a környékre, ami a nemzetközi figyelmet jobban ráirányítja a térségre.

„Ebből kifolyólag Hajdúnánás irányába mentünk el, de pont a tervezési fázis közben jött a Covid-járvány, aztán mire eljutottunk oda, hogy építési döntést hozzunk, beütött az energiaválság. Közben bejött a Hungaroring felújítása is, amely további anyagi erőforrásokat vont el. Priorizálni kellett, az elsődleges a Formula–1 megtartása volt. Ezurán kidolgoztunk egy tervet arra, hogy a MotoGP-rendezést miként lehet jóval alacsonyabb költségvetésből megvalósítani” – ment vissza az időben néhány évet Weingartner Balázs.

Ami a nánási pályát illeti, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem egy torzó beruházást kellett leállítani. Ott most az a kérdés, hogy mi lesz a megszerzett földekkel, a fejlesztési területtel. A HUMDA ez ügyben előállt egy szakmai javaslattal, ami az agrárgazdaságot, az ipart és a motorsportot is fejlesztené Kelet-Magyarországon. Egyelőre még nem született döntés ebben a kérdésben.

Fotó: HUMDA Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. igazgatósági elnöke

Visszakanyarodva az új versenypályához, ennél a pontnál, 2023-ban csináltak egy tabula rasát a HUMDA vezetői, elővettek minden gondolatot, amit korábban megfogalmaztak, és ekkor került újra előtérbe a Balaton Park. Az igazgatósági elnök szerint szerencséjük is volt volt, mert nyitottak voltak rá, hogy visszajöjjön Magyarországra a MotoGP.

„A Balaton Park amúgy is tervezte a verenypálya átalakítását, az ehhez szükséges extra forrás is a rendelkezésükre állt. A szerződés értelmében akkor béreljük ki a pályát, ha az már alkalmas a nemzetközi motorsport események megrendezésére” – fűzte hozzá.

Felmerült a Hungaroring, mint lehetőség?

Nehézséget okozott, hogy a Balaton Park egy autós versenypályának készült, ezért a Dorna-val és a Nemzetközi Motorsportszövetséggel (FIM) közösen megvizsgálták, hogy a hosszú gyors egyeneseket miként lehet motorozhatóbbá tenni. Néhány hónap után az a döntés született egy spanyol tervezőcsapat bevonásával (amely eredetileg a hajdúnánási pálya előzetes terveit is készítette), hogy három helyen is hozzányúlnak a nyomvonalhoz, illetve a bukóterek kiszélesítésére is sor kerül a MotoGP előtt, hogy a pálya az élvezeti és biztonsági szempontoknak is megfeleljen.

A Dorna egyébként azt szerette volna, ha a magyarok építenek egy klasszikus motorospályát (a nánási ring az lett volna), mert a Hungaroringet szintén inkább autos pályának tekintették korábban, de végül rábólintottak a Balaton Parkra. Hogy ez mennyire végleges döntés, azt még nem tudják, de mint megtudtuk, zajlik a Hungaroring MotoGP-re történő átalakításának vizsgálata. Természetesen elsődleges a Formula–1 megtartása, de ha ahhoz szükséges fejlesztések lezárulnak, még bárhogy hozhatja az élet.

„Szeretném leszögezni, hogy felmértük, milyen nagy hatása lehet az ország életére a MotoGP-futamoknak. Ez egyrészt növeli az ország ismertségét, másrészt fellendíti a turizmust, harmadrészt pedig egyéb gazdasági tényezőkben is pozitívan hat egy ország GDP-jére. Kijelenhető, hogy ez a széria a Formula–1-gyel egyenértékű felhajtó hatást tud generálni egy adott ország gazdaságára” – nyomatékosította Weingartner Balázs.

Középmezőnyben vagyunk a fizetett jogdíjak tekintetében

Mielőtt rákérdeztünk a jegyárakra, és a jegyértékesítési folyamatra, arra kértük a HUMDA igazgatósági elnökét, árulja el, mennyit kell fizetnie az országnak azért, hogy ide látogasson a Superbike és a MotoGP.

„Ez nem titok, kettő jogdíjat fizetünk, a kezdeti összeg 900 000 euró a Superbike-nál, a MotoGP esetében pedig 9 000 000 euró. Mindkét versenysorozatra tízéves szerződést kötött a HUMDA, és MotoGP estében öt, a Superbike esetében maximum évi 3 százalékkal emelkedhet a jogdíj összege. Ez a középmezőnynek feleltethető meg a fizetett jogdíjak tekintetében, a spanyol pályák kevesebbet fizetnek, mert ott más az üzleti modell, az arabok és a távol-keleti országok viszont magasabb jogdíjat fizetnek a Dornának” – válaszolta Weingartner Balázs.

Megjegyezte, a Dorna először július közepét jelölte meg a Magyar Nagydíj időpontjának, a magyar fél viszont jelezte, hogy az augusztus vége jobb lenne, mert a tapasztalatok szerint honfitársaink többsége augusztus 20-ig a nyaralását tölti, ha viszont a nemzeti ünnep után jön a MotoGP, akkor még többen kimehetnek rá. A Superbike azért van július végén, mert a pálya készültsége ezt teszi lehetővé, de a megállapodás értelmében 2026-tól májusban lesz a verseny, tudta meg lapunk.

Erre számíthatnak a nézők az online jegypénztárnál

És akkor a jegyárak. Weingartner Balázs elmondása szerint még az ünnepek előtt elindulhat a jegyértékesítés. 2025-ben nagyobb nézőszámmal szerettek volna indítani, mint 40 ezer fő per nap, de aztán úgy voltak vele, jobb óvatosnak lenni az első évben a biztonságtechnikai előírások és nézői igények maximális kielégítése végett.

Megvagyunk a lelátók kiosztásával, így bizalommal merjük elindítani a jegyértékesítést. Többféle lelátó lesz, Közép-Európában, vagyis regionális szinten nálunk lesznek a legolcsóbbak a jegyek a MotoGP-re, az osztrákoknál és a cseheknél is drágább lesz az átlag jegyár. Fontosnak tartottuk hogy a gyermekek a lehető legolcsóbban jussanak be, számukra már 20 eurótól elérhetővé tesszük a különböző belépőket. Ami a felnőtteket illeti, náluk a legolcsóbb jegy már 150 euróért megvásárolható lesz. A jegyek az egész hétvégére érvényesek, vagyis a belépővel pénteken, szombaton és vasárnap is látogatható a pálya. A Superbike-nál pedig még ennél is alacsonyabb jegyárakra lehet számítani, egy normál jegyet már 60 eurótól be lehet szerezni a hivatalos oldalainkon

– nyilatkozta Weingartner Balázs, aki további fontos információkat is megosztott lapunkkal.

Amit mindenképp érdemes felírni, hogy a gyerekjegy a 14 év alatti nézőkre vonatkozik. A MotoGP-nél a legdrágább hétvégi jegyek 150 és 230 euró között mozognak a Balatonnál, szektortól függően. Aki csak vasárnapra venne jegyet, az 135 és 210 euró közötti áron tud vásárolni. Összehasonlításképp, ezek 50 százalékkal alacsonyabb árak azoknál, amelyekkel az F1-es Magyar Nagydíj esetében találkozhatunk. A Superbike-nál 100 euró környékén mozognak majd a főlelátóra szóló jegyek. Vasárnapra 55 és 90 euró között lehet jegyeket venni.

Bankkártyás fizetés után senki nem kapja meg azonnal a jegyét, a végleges QR-kóddal ellátott jegy néhány héttel az esemény előtt lesz kiküldve a vásárlóknak a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, hiszen így kisebb az esélye annak, hogy azok elkeverednek. A belépésnél digitális vagy nyomtatott formában kell majd bemutatni az érvényes jegyeket.

Weingartner Balázs külön felhívta arra a figyelmet, hogy a jegyüzérek elleni védelem érdekében egy néző maximum 10 jegyet vásárolhat.

A jegyek nem névre szólnak, a korhatárra pedig odafigyelnek a beléptetésnél. „A kerekesszékeseknek külön lelátókat biztosítunk, az ő számukra is teljes körű bejutást és kísérővel történő elhelyezkedést teszünk lehetővé, illetve készülünk arra, hogy egyéb kedvezményeket biztosítsunk más fogyatékkal élőknek is” – hangzott el a háttérbeszélgetésen az igazgatósági elnöktől.

Hozzátette, nem lesz rögtön megnyitva minden jegytípus, szakaszos jegyértékesítési stratégiát folytatnak. Folyamatosan kommunikálják majd az érdeklődökkel, hogy melyik jegytípust pontosan mikor dobják piacra. Az első fontos hír, hogy a jegyértékesítés december 18-án szerdán délelőtt indul.

Két hivatalos oldal van, itt érdemes jegyet vásárolni a visszaélések elkerülése végett. Ezek a következők: a motogpofhungary.com és a superbikeofhungary.com honlapokon, ezeken keresztül, a hivatalos partneren keresztül juthatnak hozzá a szurkolók a jegyekhez, részletes információk pedig a két honlapon és a hozzájuk kapcsolódó social média felületeken olvashatók.

Online lehet jegyet vásárolni, egyelőre csak bankkártyával. Amennyiben marad jegy, akkor biztosítanak majd helyszíni jegyvásárlást is.

Külön parkolóhelyeket nyitnak meg az autósoknak és a motorosoknak

A HUMDA 36 000 fős mobillelátó-szerkezetet rendel meg a nyári rendezvényekre, ezt egészíti ki a főlelátó a maga ötezer fős kapacitásával, 27-28 ezer főnyi mobillelátó már a Superbike-versenyre megépül. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vészhelyzeti kiürítési feltételeinek felel meg a 40 ezres nézőszám. A Dornának az a legfontosabb, hogy teltház legyen, a jegyigénylések számából látják majd, el tudnának-e adni adott esetben akár 60 ezer jegyet, ha és amennyiben a hatóság engedélyezi, hogy ennyi ember helyet foglaljon a lelátókon. Ha minden jól alakul, akkor már 2026-an nőhet a maximális nézőszám a Balaton Parkon.

A szervezők négy nagyobb parkolófelülettel készülnek a szurkolók számára, arra készülnek, hogy nagyságrendileg 15-18 ezer autót lesznek képesek fogadni. A pályától séta távolságra található parkolóhelyek ingyenesek lesznek, az autósok jelentős részét a távolabbi parkolókban szeretnénk elhelyezni.

A HUMDA szerint a nemzetközi versenyeken ez bevett gyakorlat. Nagy túrától nem kell tartani, 1-1,5 kilométeres sétára kell maximálisan számítani. Ugyanakkor lehet, hogy bevezetnek olyan parkolójegyet, amely felár ellenében egy közelebbi megállóhelyet biztosít az adott nézőnek, természetesen a lelátó helyükhöz igazodva.

„Sokan motorral jönnek, ezért lesz külön motoros parkoló depóval, ahol a ruhát és sisakot le lehet tenni megőrzésre, ezen felül lesz karaván-kempingterület is a lakóautóval érkezőknek, ahol hosszabb távú tartózkodást tudunk biztosítani” – jegyezte meg Weingartner Balázs. Arra is kíváncsiak voltunk, árnyékoltak lesznek-e a lelátók a nyári kánikulában. A válasz igen volt, bár az kiderült, az összes lelátó árnyékolása nem oldható meg a magas költségek miatt. „Abban reménykedünk, hogy a nézőtér minimum húsz százaléka árnyékolt lesz. A két legnagyobb mobillelátót, és a főlelátót mindenképp szeretnénk árnyékolni” – tette hozzá.

Meglepetéssel is készülnek a szervezők

A HUMDA attraktív szolgálatási csomaggal készül a MotoGP-re, létrehoznak egy szurkolói zónát (fanzone) a paddock környékén, illetve több foodtruck is kitelepül, ezeknél az ígéret szerint megfizethető árszínvonalon tudják csillapítani az éhségüket a nézők. Mint mondják, nem akarnak beleesni abba a hibába, hogy adott esetben az rontja el az élményt, hogy túl drága az étel. Lesznek shopok is, ahol merchandise dolgokat lehet vásárolni. A közösségi élményt is fokozzák, verseny után lesz egy kisebb buli, erről további részleteket egyelőre még nem akartak megosztani.

Azt is megkérdeztük Weingartner Balázstól, hány magyar versenyző állhat rajthoz a hazai közönség előtt.

Figyelünk arra, hogy mind a két hétvégén lehetőség szerint magyar versenyzőnek szurkolhasson a publikum. Varga Tibor indul a MotoE világbajnoki sorozat magyar állomásán, erről már bejelentés is volt. Úgy tűnik, hogy meg tudunk állapodni egy spanyol istállóval arról, hogy Farkas Kevin a FIM junior GP-ben versenyezhessen, ami lehetőséget kínálna arra, hogy szabadkártyával a Moto3 sorozatban elinduhasson a Magyar Nagydíjon. Ehhez az kell, hogy szezon közben jól menjen. Rossi Moor szintén a junior GP-ben versenyez 2025-ben, akinek ugyanezt a szabadkártyás indulást a Moto2-ben igyekszünk megteremteni. Egy magyar csapat gondolatát is felvetettük a magyar mérnöki tudásra alapozva. A Superbike-ban szeretnék, ha egy magyar istálló is részt venne a Magyar Nagydíjon, ez lenne az ideális forgatókönyv

– zárta gondolatait a HUMDA igazgatósági elnöke.