Nagy csatákat és dupla előzést hozott Molnár Martin idei első futama

Több napnyi tesztelés után szombaton elkezdődött az F4 Middle East Championship abu-dzabi szezonnyitó hétvégéjének érdemi része, a 29 fős mezőnyben a brit F4-ben tavaly újoncbajnoki címet nyerő Molnár Martinnal, számolt be közleményében a fiatal magyar autóversenyző csapata.

A közel-keleti bajnokságban az Evans GP színeiben induló, de továbbra is a Virtuosi Racinget erősítő – szerelője, mérnöke és Mark Salmon csapatvezető vele tart az ötfordulós bajnokságban – magyar versenyző az időmérő edzésen a 13. rajtkockát szerezte meg az első futamra, de ha nem törlik mindössze néhány centiméteres pályaszélesítés miatt a legjobb idejét, akkor a 8. helyről várhatta volna a lámpák kialvását.

Az első kör végén a Hungarian Motorsport Academy (HMA) versenyzője már a 9. helyen haladt, amikor egy kisebb incidens miatt beküldték a biztonsági autót, amely közel 10 percen át fogta vissza a mezőnyt. Végül a 28 perces plusz az egykörös verseny leintése előtt valamivel több mint 18 perccel folytatódhatott a száguldás. Martint Arjun Chheda szorongatta, majd 12 és fél perccel a vége előtt az indiai versenyző és Cole Hewetson is elment mellette, ám a magyar pilóta a tempós első kanyarban (az F4-esek nem az F1-esek által is használt célegyenesből rajtolnak) mindkettőjüket egyszerre előzte vissza.

Megtartani azonban nem tudta a 9. helyet, mert a folytatásban Reno Francót és a korábban visszaelőzött Hewetson is lehagyta, így végül a 10. pozíciótól mindössze 0,5 másodperccel lemaradva, a 11. helyen zárt. Amennyiben egy hellyel előrébb végez, a vasárnap reggeli fordított rajtrácsos futamon ő indulhatott volna a pole-pozícióból.

„A dupla visszaelőzés volt a futamom fénypontja, de a rajtom és az első kör sem sikerült rosszul. Jó lett volna a végén elcsípni a tizedik helyet, és azzal a fordított rajtrácsos pole-pozíciót, de ez most nem jött össze. Igyekszünk a második és a harmadik futamra előrelépni a beállításokkal, miközben nekem a pihenésre is nagyon oda kell figyelnem, hiszen nagyjából öt órát fogok tudni aludni a vasárnap reggeli futam előtt, majd tíz órát kell várnunk az esti, harmadik futamig” – értékelt Molnár Martin.

A 16 esztendős versenyző természetesen nem elégedett azzal, ahogyan eddig alakult az abu-dzabi hete, ám tisztában van vele, hogy minden nappal több tapasztalatot gyűjt, és egyre jobban hozzászokik a számára több szempontból is szokatlan körülményekhez.

„Noha viszonylag sok tesztelési idő állt a rendelkezésünkre a héten, limitálva van a gumik száma, így nem tudtunk annyit körözni, amennyit szerettünk volna. Ezek a gumik egy kör után ráadásul jelentősen veszítenek a teljesítményükből, ami szintén nem segít akkor, ha valaki abban a cipőben jár, mint én, azaz a gumiktól a fékeken át a pályán keresztül a meleg időjárásig és villanyfényes futamokig minden új neki, és minél több kilométert kell megtennie ahhoz, hogy valamennyit ledolgozzon a tapasztalati hátrányából az itt korábban már induló pilótákkal szemben” – magyarázta Molnár Martin.

„A megfelelő beállítást ezek után nem sikerült megtalálnunk, és az első futamon sem volt olyan az autó, amilyennek szerettük volna. Nem volt meg a tempóm, ezért végig védekeznem kellett, amiben persze ott van az a pozitívum, hogy ezt is tudom gyakorolni, hiszen a brit bajnokságban egyetlenegyszer sem volt ilyen nehéz dolgunk a védekezéssel, mivel az abu-dzabi pályához hasonlóan széles aszfaltcsíkon ott nem versenyzünk. Itt mindenre számítani kell, az első futamon is előfordult, hogy csak félautónyi helyet hagytam, de a pálya melletti felfestésre hajtva így is sikerült bebújniuk mellém.”