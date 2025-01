Elmentünk az eseményre, ahol elmondták, miről szól az új magyar F1-álom

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott meghívóban az állt, hogy január 22-én szeretettel várnak minket az Óbudán található Continental Golf Club sajtótermében. Mi pedig éltünk az alkalommal, és a magyar költészet napján meghallgattuk, milyen üzenetet szeretnének átadni a projekt megálmodói a hallgatóságnak.

Amikor megérkeztünk a helyszínre, egyből tudtuk, hogy nem kicsiben játszanak az összefogás mögött álló személyek, a parkolóban csúcskategóriás autók várakoztak egymás mellett, ide olyan embereket hívtak meg, akikről egyből lerí, hogy tőkeerős vállalkozásokat visznek. Idővel ők lehetnek azok a támogatók, akik megadják a megfelelő anyagi löketet ahhoz, hogy legalább egy embert eljuttasson Magyarország az F1-be.

Miután mindenki felfrissült érkezés után, elkezdődtek a beszédek, amit egy kerekasztal beszélgetés követett. A bevezetőben elhangzott, hogy több mint 20 éve már annak, hogy 2004-ben magyar versenyző indult a Formula–1-ben. Azóta felnőtt egy új generáció, és akad néhány ifjú tálentum, akiknek reális esélyük lehet arra, hogy hazánkat képviselve rajthoz álljanak a világ egyik legnézettebb sorozatában. A „Road to Formula–1” projekt azért alakult, hogy ebből az álomból valóság legyen.

Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapítója, a projekt nagykövete és fő támogatója hangsúlyozta, magyarként szeretnék azokat a honi fiatal tehetségeket támogatni, akik a Formula–4, a Formula–3, a Formula–2 és a Formula–1 világában képesek lehetnek jó eredményeket elérni.

Hozzátette: bízik abban, hogy a magyar innováció segítségével és a HUMDA akadémia szakmai támogatásával (no meg persze plusz anyagi támogatásokkal) meg tudják valósítani a kitűzött célokat. A sakkozóból lett üzletember úgy véli, az egész ország sikere lehet, ha megint szurkolhatnánk egy magyarnak az F1-ben. Szerinte olyan összefogásra van ehhez szükség, amelyben nem számít, ki melyik politikai oldalon áll.

Weingartner Balázs, a HUMDA, azaz a Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnöke arról beszélt, hogy 2022-ben indítottak el egy olyan támogatási rendszert, amelynek keretében 28 versenyzőt és két csapatot, a következő évben 29 versenyző és 1 csapatot támogattak.

Tavaly év végén hosszasan beszélgettünk Weingartnerrel, aki rámutatott, hogy a HUMDA lehetőségei nem korlátlanok, arra képesek, hogy a fiatalok karrierjének korai szakaszában levegyék az anyagi terheket a szülők válláról, de aztán az F4 után már olyan akadályba ütköznek, amit önerőből nem tudnak megugrani.

Mit jelent ez a számok nyelvén? A HUMDA vezetője azt mondta, hogy az F4 előszobájának tekinthető gokart-világbajnokságon az éves költségvetés 500 000 euróba kerülhet, ez az F4-ben már egymillió euró, míg az F3-ban 1,2 millió euró.

Molnár Martin pályafutását az Index szoros figyelemmel kíséri, tavaly még az egyik versenyhétvégéjére is elkísértük a most már 16 éves pilótát, aki jelenleg az F4 Middle East Championship nevű sorozatban versenyezve készül fel a brit F4 idei szezonjára (Martin 2024-ben megnyerte az újoncok bajnokságát, idén az a célja, hogy az összetett pontversenyt is megnyerje).

Elhangzott még egy fontos információ: a projekt megálmodói azt szeretnék, ha a patronált magyar versenyzők a teljesítményükkel elérnék azt, hogy a csapatok bejelentkezzenek értük egy ajánlattal, így nem nekik kellene bekopogtatniuk minden ajtón.

Weingartner előhozakodott Franco Colapinto nevével, aki a 2024-es szezonban menet közben jutott üléshez a száguldó cirkuszban, miután a Williams kirúgta Logan Sargeantet, aki rengeteg anyagi kárt okozott a szebb napokat látott brit istállónak.

Úgy hírlik, az argentin pilóta menedzsmentje versenyenként 500 000 dollárt fizetett azért, hogy Colapinto autóba ülhessen. A 21 éves pilóta kilenc nagydíjon vett részt, vagyis ha helyes az értesülés, akkor 4,5 millió dollárt (csaknem 2 milliárd forintot!!!) kapott a Williams azért, hogy helyet szorítsanak neki a szériában arra a kilenc futamra. Ez is mutatja, mennyire drága sport az autóversenyzés a legmagasabb szinten.

Ezek a számok ijesztően hangozhatnak, de a szponzorációs folyamatokra rálátó szakemberek felhívták a figyelmet, hogy az F1-ben, az F2-ben, de akár már az F3-ban is megtérülhet a nagyobb befektetés, előbbi kettő esetében akár sokszorosan.

Felhívták a figyelmet a közösségi média fontosságára is, ma már elengedhetetlen, hogy a pilótákat felépítsék azokon a felületeken, amiket a fiatalok naponta rongyosra néznek az okostelefonjukon. A mai világban egy sportoló tulajdonképpen már megfeleltethető egy önálló brandnek (korábban erről is beszélt lapunknak a Motorsport Talent Management ügyvezető igazgatója, Őry Tamás).

Weingartner úgy érzi, Zentai Péter és társai az üzleti kapcsolati rendszerükkel meg tudják győzni a potenciális támogatókat, hogy ez egy olyan nemzeti ügy, amelyben a társadalmi, gazdasági, politikai szereplők is megtalálhatják a helyüket.

Ahogy már írtuk, a 2022-es gokart-vb ezüstérmese, Hideg Ádám, valamint a tavalyi brit Formula–4-es sorozat újonc bajnoka, Molnár Martin a legesélyesebb, hogy 2029–2030-ra eljusson a Formula–1-be.

Ferencz Krisztián projektmenedzser szerint rajtuk kívül is vannak még magyar tehetségek, akik a korosztályukban már értek el figyelemre méltó nemzetközi eredményeket, név szerint

Ki kell dolgozni annak a konstrukcióját, hogy a magyar állam hogyan és miképp tudja majd szellemiekben, és esetleg másképp is támogatni azt a célkitűzést, hogy ismét legyen Formula–1-es versenyzője az országnak. Hangsúlyoznám, a magyar állam számít arra, hogy az üzleti szféra is bekapcsolódik valamilyen módon ebbe a projektbe, hiszen egy rendkívül költséges sportról beszélünk. Ennél többet most nem lehet mondani, de ez egy erős vágy a Miniszterelnökség részéről is, egyelőre még csak a lelki erőnkkel támogatjuk ezt a kezdeményezést. Az egész téma kidolgozás a sportállamtitkárság, és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár barátom feladata lesz, aki vállalkozik is arra, hogy az érintett személyekkel valamikor leüljön egyeztetni.