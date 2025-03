Nem kisebb céllal vág neki Rossi Attila Moor a Moto2 Junior GP-sorozatának, mint hogy augusztusra már szabadkártyás helyet tudjon kiharcolni magának a Moto2-es Magyar Nagydíjra. Azt is elárulta a 17 éves versenyző, hogy mennyi mindent kellett feláldoznia azért, hogy most itt lehessen. Megszólalt menedzsere, Stefano Favaro is, aki a világbajnok motorossal, Talmácsi Gáborral is sok éven át együtt dolgozott.