Kiváló előjelekkel vág neki az új brit F4-es szezonnak a Formula–1-be igyekvő Molnár Martin

Őry Tamás rámutatott, hogy a tavalyi évvel ellentétben Molnár Martin ezúttal januárban és februárban is versenyautóba ülhetett három különböző pályán.

Honfitársunk öt versenyhétvége alatt összesen tizenöt futamot teljesített, így sokkal felkészültebben tud rajthoz állni április végén a brit Formula–4-ben, mint egy évvel ezelőtt.

„Az F4 Middle East Championship kimondottan azt a célt szolgálta, hogy Martin még élesebb legyen a szezonrajton. Azt tudni kell, hogy a versenytársak többsége részt vesz valamilyen téli bajnokságban. Tavaly erre nekünk nem volt lehetőségünk, ami eleve nagy versenyhátrányt jelentett. Azt szerettük volna, hogy Martin egyenlő feltételekkel vágjon neki az új idénynek. Szóval óriási sportszakmai eredmény, hogy részt tudott venni a közel-keleti versenyeken” – mondta Őry Tamás.

A MOTAM ügyvezető igazgatója azt is elárulta, hogy tudatosan esett a választásuk erre a „felhozó” szériára, mivel Molnár Martinnak így teljesen más típusú pályákon és más hőmérsékleti viszonyok között (értsd: hőségben) kellett helytállnia.

A támadó és védekező manővereket is bőszen gyakorolta a magyar versenyző

„Angliában jellemzően keskeny nyomvonalú pályák vannak, és általában igen viszontagságos időjárási körülmények között mennek a pilóták, rengeteg az esős verseny, sokszor nedves az aszfalt. Most viszont széles aszfaltcsíkokkal és nagy bukóterekkel rendelkező pályákon körözött Martin, amelyek rengeteg előzési lehetőséget kínálnak. Ennek köszönhetően sokkal több akcióban vett részt, mint Angliában. Martin a támadó és védekező manővereket is tudta gyakorolni, ez később még jól jöhet. Az F1-es versenynaptárban is megtalálható Abu-Dzabiban és Dohában is versenyzett, ez sem mindennapi lehetőség egy fiatal pilóta életében” – tette hozzá Őry Tamás, aki szerint Martin versenyről versenyre fejlődött, és nagyon sok versenyszituációt okosan oldott meg.

Az eltérő időjárási viszonyok miatt a versenyautó beállításai is teljesen mások voltak, mint amihez Molnár Martin az angoloknál hozzászokott. Például más volt a gumiabroncsok márkája, összetétele és karakterisztikája, illetve eltérő fékbetéteket is használtak, mint a brit F4-ben.

A magyar versenyzőt ismerős arcok vették körül a közel-keleti bajnokságban az Evans GP-nél, a Virtuosi Racing szakmai stábja segítette Martin munkáját (a brit bajnokságban Martinnal együtt dolgozó mérnök, szerelő és csapatvezető is ott volt mellette), ez megkönnyítette a helyzetét.

A brit F4-ben pedig folytatódik a tavaly megkezdett kiváló együttműködés a Virtuosi Racinggel, mi több, 2025-ben megerősített stáb segíti Martint céljai elérésében.

„A téli időszakban nem helyeztünk eredménykényszert Martinra, itt azért viszonylag kettészakadt a mezőny. Volt két olyan csapat, amely rendkívüli módon kilógott felfelé a mezőnyből, ők szállították a győzelmek 90, 95 százalékát. Annyit kértünk tőle, hogy csapaton belül igyekezzen a legjobb lenni, ezt teljesítette is, 31 indulóból pedig a 13. lett, ami szerintem egy nagyon jó eredmény” – nyilatkozta lapunknak Őry Tamás.

Azt is megtudtuk, hogy Molnár Martin az utolsó, dohai verseny után azonnal Angliába repült, mivel jelenése volt egy kétnapos teszten az Oulton Park vonalvezetésén. Ez az idei brit F4-es bajnokság egyetlen olyan pályája, ami a tavalyi versenynaptárban nem szerepelt. A magyar tehetség nagyon gyors volt a teszten, de a szakember arra figyelmeztet, hogy ebből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, hiszen ilyenkor nem az időeredmények a legfontosabbak.

De visszajelzésnek mindenképp jó volt a teszt, azt mutatja, hogy a csapat jó irányba tapogatózik. Úgy gondolom, hogy a Virtuosi is rendkívül motivált, a csapat egyértelműen arra törekszik, hogy Martin az összetett bajnoki címért tudjon küzdeni. Mikor a második évedet taposod egy bajnokságban, akkor, megmondom őszintén, nem is lehetnek kisebb céljaid. A Virtuosi az elmúlt két évben nagyon hasznos tapasztalatokat halmozott fel az F2-ben, ezek szó szerint aranyat érhetnek nekünk a közös munka nyomán

– tekintett előre a MOTAM ügyvezető igazgatója.

Megtudtunk egy kulisszatitkot is

A felkészülési időszakban nincs megállás, az április végi szezonrajtig egymást követik a kollektív tesztek, ezek mindegyikén részt vesz a Hungarian Motorsport Academy versenyzője. Jó hír számára, hogy az Oulton Parkot leszámítva az összes pályáról vannak adataik, úgyhogy felkészültebben tud nekivágni a 2025-ös kampánynak.

Egy kulisszatitok is a fülünkbe jutott: Kiss Pál Tamás, a Motorsport Talent Management (MOTAM) operatív vezetője, egyben Molnár Martin coacha és mentora nem lesz ott minden hétvégén a magyar pilóta oldalán, tehát az a szintű támogatás, ami tavaly megvolt, az idén megváltozik. „Martin már sokkal tapasztaltabb, mint volt, és egyre inkább önálló lesz. A csapattal együtt, a versenymérnökével egyeztetve hozza majd meg a legfontosabb döntéseket ezentúl” – adott betekintést a részletekbe Őry Tamás.

Ami a szponzorációt illeti, a One Magyarország Zrt. a jövőben fő támogatóként segíti a 16 esztendős sportolót. A kommunikációs cég megjelenése nagy fokú biztonsági érzést nyújt a menedzsmentnek. Az pedig biztosnak látszik, hogy ez a partnerség hosszú távú lesz, amennyiben Molnár Martin képes lesz hozni az elvárt eredményeket.