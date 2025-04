Szujó Zoltánék reagáltak a halálos ralitragédiával összefüggő szivárogtatásra

Március közepén körbefutotta a magyar sajtót az a nyílt levél, amelyben Kurtyán Ferenc, a Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség elnöke lemondásra szólította fel Szujó Zoltánt, az (MNASZ) elnökét. Válaszul a sportági szakszövetség szintén nyílt levélben állt ki Szujó mellett, az ügy részleteiről itt és itt írtunk bővebben. Szujó pár nappal később a Nemzeti Sportnak adott interjúban arról beszélt, hogy a kialakult jogi háttér miatt eszkalálódott a konfliktus a két szervezet között.

Április harmadikán aztán az MNASZ sajtótájékoztatót hirdetett meg április nyolcadikára, amelyre lapunk is beregisztrált. A meghívóban az szerepelt, hogy az eseményen a következő témákat beszélik át:

Mi az MNASZ hatásköre?

Meddig terjed az országos sportági szakszövetség feladatköre?

Milyen új jogszabályok, rendeletek jelentek meg?

Hogyan dolgozott azon az MNASZ vezetősége, hogy ezek a rendeletek egy élhető környezetet biztosítsanak a hazai autósportnak?

A sajtótájékoztató napjának reggelén aztán ismét felkapott téma lett a magyar autósport, miután kiszivárgott az MNASZ belső vizsgálata a 2024-ben történt tömegszerencsétlenségről.

Mint ismert, tavaly márciusban egy autó csapódott a nézők közé az Esztergom–Nyerges Rallyn, aminek következtében öt ember meghalt.

Az ügyben rendőrségi vizsgálat is indult, amely még nem zárult le, azonban Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az illetékes nyomozó hatóság két személyt hallgatott ki a tragédiával kapcsolatosan, akik emiatt panasszal éltek.

A szivárogtatás után várható volt, hogy kissé puskaporos hangulatban zajlik majd a sajtótájékoztató, amelyen Szujó Zoltánék reagáltak a sajtó birtokába jutott dokumentum tartalmára.

A kezdés előtt az Index tudtára hozták, hogy a vizsgálat eredményét nem eltitkolni akarták, hanem a hivatalos rendőri eljárás lezárulta után szerették volna azt bemutatni a nyilvánosságnak.

A másfél órás beszélgetés elején ismét elhangzott, hogy tavaly nyáron életbe lépett két rendelet, amelyeket az MNASZ-nek be kell tartatnia. Az egyiket az EU nyomására kellett bevezetni, ami előírja, hogy minden versenyszervezőnek felelősségbiztosítással kell rendelkeznie annak érdekében, hogy ha bármi történik, legyen egy biztosítás, amely részben térít.

Szujó Zoltán: Egy tollvonással betilthattak volna minden versenyt idehaza

A másik rendeletről a magyar kormány döntött. Ez utóbbi kavart nagy hullámokat a jogi ereje révén, sok érintett ugyanis attól fél, hogy ellehetetlenítik az amatőr autóversenyzést idehaza, emellett a szabadidősportot is kiszorítják a magyar autósportból.

A magyar autósport eseményei bekerültek a sportrendezvények biztonságáról szóló rendelet hatálya alá. A nyergesi tragédia után érezhető társadalmi nyomásra a politika adott erre egy választ, hogy megvédje a magyar állampolgárokat attól, hogy baj érhesse őket egy autóversenyen. Ennek a válasznak a mértékéről lehet vitatkozni. Úgy is dönthettek volna, hogy egy tollvonással betiltanak mindent

– utalt Szujó Zoltán a törvényhozókra.

Az MNASZ raliszakág-vezetője, Varga Attila szerint a hatóság feladata megtalálni a nyergesi tragédia felelőseit. Hozzátette ugyanakkor, hogy kötelességük levonni a szakmai konzekvenciákat. Varga azt állította, hogy nem látta azt a dokumentumot, amit az MNASZ elkészített, így csak a sajtóban megjelent mondatokra tud reagálni.

A leírtak mindenképp kiegészítésre szorulnak még, ez nem egy kész anyag, mert olyan kérdésekre is választ kell majd adnia, amiket a hatóság tesz fel. Az biztos, hogy a dokumentum alapvető tévedéseket tartalmaz, akárki is készítette, ezt ki kell mondani. A nyergesi verseny előkészítése, kiírása, a biztonsági terv elkészítése megfelelt a legfeszesebb elvárásoknak. A sajtóban megjelent írások felelőtlenül azt állítják, hogy a rendezvényen részt vevő sportbírók nem kaptak kellő képzést. Ezzel szemben jegyzőkönyv készült arról, hogy rendesen felkészítették őket a versenyre. A sportbírók tudták a feladatukat. Az már kérdés, hogy a feladatok végrehajtása közben milyen jellegű hibát, hibákat követtek el. Nem kívánok találgatásokba bocsátkozni, ez a rendőrség dolga. Az sem igaz, hogy az a versenyző, aki a nézők közé hajtott, méltányossági licenccel rendelkezett. 2023-ban kapta azt, 2024-ben már A licencet igényelt és kapott.

– tette hozzá Varga, aki egyetértett azzal az állítással, hogy a mostani jogszabály túlszabályozott, ezért most azon dolgoznak, hogy azt „felpuhítsák”. Arról is beszélt, hogy egy jogalkotótól nem elvárható, hogy tisztában legyen azzal, a döntése milyen mértékű változásokat idézhet elő az autósportban.

Lassan őrölnek a kerekek

Erre a vonalra kapaszkodva Szujó is megerősítette, hogy a háttérben folyamatosan tárgyalnak a minisztériumokkal. Amikor a szemükre vetették, hogy látszólag semmi nem történik, miközben állítólag sokat egyeztetnek, a tragédia után viszont rohamtempóban átnyomták a parlamenten a szigorítást, akkor az MNASZ elnöke azt felelte, hogy lassan őrölnek a kerekek, de minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy mindenki elégedettebb legyen a magyar autósport berkein belül.

Szujó arról is beszélt, látják, mekkora tömegbázisa van az amatőr autósportnak Magyarországon, illetve az autósporton belüli szabadidősportot is szeretnék támogatni, de ehhez ismételten időt és türelmet kért a hallgatóságtól. Illetve az volt a kérése a sajtó irányába, hogy a cikkekben az újságírók tekintsenek el a hangulatkeltéstől, és csak a tényekre fókuszáljanak. Hozzátette: a szakújságíróktól pedig konkrét javaslatokat is szívesen fogadnak.

A teljes sajtótájékoztatót alább lehet visszanézni: