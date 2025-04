Fontos lépést tehet a Formula–1 irányába a fiatal magyar tehetség

A magyar sportoló tavaly történelmet írt azzal, hogy elindult a szériában, hiszen korábban soha nem szerepelt magyar versenyző brit FIA-sorozatban. Annak ellenére, hogy jóval kevesebbet tesztelhetett a szezon előtt, mint a riválisai, végül megnyerte az újoncok bajnoki címét.

A nagy siker után Molnár Martin menedzsmentje több ajánlatot is kapott, végül aztán közösen úgy döntöttek, hogy a fiatal versenyző 2025-ben visszatér Angliába a Virtuosi Racinggel, hogy harcba szálljon az összetett bajnoki címért. A felkészülés jegyében a fiatal versenyző az Evans GP színeiben részt vett az öt fordulóból álló közel-keleti Formula–4-es bajnokságban, amely január közepétől február végéig tartott.

Itt írtunk arról, hogy karrierépítés szempontjából miért volt fontos, hogy Molnár Martin elinduljon egy téli bajnokságban.

A szezon előtti teszteken nagyon biztató volt a tempó

A Virtuosi pilótája az utolsó, dohai verseny után azonnal Angliába repült, az Oulton Parkban (ez az idei brit F4-es bajnokság egyetlen olyan pályája, amely a tavalyi versenynaptárban nem szerepelt) kétnapos teszten volt jelenése, majd egy napot Doningtonban gyakorolt.

Később az egyik kedvenc pályáján, Zandvoortban gyűjtötte a kilométereket (Hollandiában azt a garázst kapták meg, ahonnan a tavalyi F1-es Holland Nagydíjon Lewis Hamilton hajtott ki rendszeresen, akkor még a Mercedes versenyzőjeként), és természetesen részt vett a szezont megelőző szokásos Media Dayen és az azzal egybekötött tesztnapon, amire az autósport legendás brit helyszínén, Silverstone-ban került sor.

Az év elején részt vettem 15 futamon, megismerhettem új pályákat. A közel-keleti bajnokságban használt abroncsok jobban koptak, mint azok, amiket Angliában nyúzunk, így muszáj volt alkalmazkodnom, és sikerült is fejlődnöm gumikezelésben. Nyilván az időjárási körülmények is mások voltak, nedvesség nem sok volt, bár egyszer előfordult, hogy homokviharban csatáztam, az majdnem olyan, mintha esőben versenyezne az ember. Más volt a hétvégék menetrendje, mint Európában, ideértve az időmérőket is, keveset tesztelhettünk, ezért a megszokottnál gyorsabban kellett pályát tanulnunk, hogy megtaláljuk a megfelelő beállításokat. Érzésre egykörös tempóban is előrébb léptem, no meg persze sokat gyakorolhattam a rajtokat is

– nyilatkozta az Indexnek Molnár Martin, amikor arról kérdeztük őt, szerinte miben segítette a legjobban a fejlődését a téli széria.

Molnár Martin arról is beszélt, hogy a brit F4-es szezont megelőző teszteken kiegyensúlyozott teljesítményt tudtak nyújtani, rendre az élmezőnyben szerepeltek.

„Talán egy top 6-os helyezés volt a legrosszabb eredményünk. Messzemenő következtetéseket azért nem szabad levonni abból, hogy többször is én voltam a leggyorsabb, de azt kimondhatjuk, hogy a tempónk igazán jónak tűnik. Az új esőgumikat is kipróbálhattuk, nagyon örültem, hogy a nedves pályán is gyorsak voltunk. Előrébb tartok, mint 2024-ben ilyenkor. Tavaly sok idő elment azzal, hogy összeszokjak a mérnökömmel és a szerelőkkel, most ezeket a köröket nem kellett megfutni. Beilleszkedtem, mindenki nagyon izgatott a csapatnál” – tette hozzá a magyar pilóta.

Honfitársunk az új pályával is gyorsan összebarátkozott

Molnár Martin arra is felhívta a figyelmet, hogy a brit F4-ben ebben a szezonban még több időt töltenek majd a pályán, a kvalifikáció időtartalma 20-ról 25 percre emelkedik, és a hétvégék harmadik futamán is 25 percet köröznek majd a pilóták a tavalyi 20 perccel szemben.

„Az időmérők nagyon fontosak lesznek, hogy minél jobb helyről tudjak majd indulni. A kvalin mindennek össze kell állnia, nyilván rajtam is sok múlik. Ott kell lennem fejben, de a csapatnak is figyelnie kell, hogy ne küldjön ki engem forgalomba, mert azzal nagyon sokat veszíthetünk. Az új slick gumik kicsit mások, mint tavaly, ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell, ez új tapasztalat lesz mindnyájunknak” – tekintett előre a Hungarian Motorsport Academy versenyzője.

Jó hír számára, hogy az Oulton Parkot leszámítva az összes pályáról vannak adataik, úgyhogy felkészültebben tud nekivágni a 2025-ös kampánynak. Molnár Martin szerint az új pályán is gyorsak voltak, ami jó előjel.

Arról is faggattuk a fiatal magyar sportembert, hogy szerinte ki lesz a legnagyobb riválisa az összetett bajnoki címért folyó csatában.

Jelen pillanatban senkit nem tudnék kiemelni a többi csapatból, négy–öt pilóta bizonyos pályán, bizonyos körülmények között gyorsnak tűnt, de a teszteken nem tudták állandósítani a jó formájukat. Mi viszont nagyon konzisztensek voltunk, ez roppant megnyugtató a szezon előtt. A Rodin Motorsport valószínűleg ott lesz az élmezőnyben, de annál az istállónál is mutatkoztak az inkonzisztencia jelei. A tavalyi szezonban a Hitech TGR kiemelkedett a mezőnyből, de voltak olyan pályák, ahol nem voltak érinthetetlenek, tehát nem dőlhetünk hátra, a munka java részét még nem végeztük el.

Dobogómágnest akar csinálni az autójából

Egyelőre még mindig kérdés, ki vagy kik lesznek a csapattársai, Zandvoortban mindenesetre csatlakozott hozzá két ember, közülük Salim Hannát még a gokartos időkből ismeri.

Érdekesség, hogy a szintén 16 éves kolumbiainak nem más a menedzsere, mint a Formula–1-ben hét győzelemig jutó, Indy 500-győztes, ugyancsak kolumbiai Juan Pablo Montoya, aki a szárnyai alá vette a honfitársát.

Ahogy már írtuk, Molnár Martin célja, hogy mindenkinél több pontot gyűjtsön a mezőnyben. Természetesen ehhez minél több futamgyőzelemre lesz szüksége, amivel tisztában van.

A főfutamokon top hármas eredményekre lesz szükségem, minél többször dobogóra kell állnom, ha a legfőbb célt teljesíteni akarom.

Afelől is érdeklődtünk, képes-e még összehangolni a versenyzést és a tanulást. A válasz igen volt, bár azt elismerte, hogy egyre nehezebb a helyzete azáltal, hogy folyamatosan emelkedik a médiamegjelenések száma.

„Amikor itthon vagyok, és nincs más elfoglaltságom, megyek vissza az iskolába, ahol szerencsére nagyon megértőek velem, amit ezúton is köszönök. Már írtam dolgozatokat, igyekszek nem lemaradni a tananyaggal. Számomra most a versenyzés a legfontosabb, de nem hanyagolhatom el a tanulást sem.”

Nem zavarja az új helyzet

A mostani szezontól Kiss Pál Tamás, a Motorsport Talent Management (MOTAM) operatív vezetője, egyben Molnár Martin coacha és mentora már nem lesz ott minden hétvégén pártfogoltja oldalán, aki így egyre inkább önmagára lesz utalva a fontos döntéshozásoknál, a csapattal, szerelőkkel való folyamatos kommunikációban, de őt ez egyáltalán nem zavarja, sőt!

„Ez nem egy rossz dolog, Tomi a közel-keleti bajnokság közben is csak egy versenyhétvégére tartott velem. Kezdem megszokni a helyzetet, teljesen normális ez a folyamat az autósportban. Ez nem azt jelenti, hogy Tomi nem segít, a tesztnapok végén mindig beszéltünk egymással telefonon, most is ad nekem nagyon hasznos tippeket, tanácsokat” – nyilatkozta lapunknak Molnár Martin.

A Motorsport Talent Management (MOTAM) ügyvezető igazgatója, Őry Tamás abban bízik, hogy Molnár Martin a tavalyi év tapasztalataival felvértezve minden versenyhétvégén képes lesz a dobogóért harcolni a fő futamokon. Az elvárás vele szemben, hogy felvegye az élmezőny ritmusát.

Azt tudom mondani, mint a többiek, hogy a tesztekből nem szabad kiindulni. Nem tudjuk, hogy a többiek milyen beállításokkal mentek, de azt megerősíthetem, hogy Martin konzisztens volt. Az első versenyhétvége után okosabbak leszünk az erősorrendet illetően, a technikai felkészültséget tekintve a Hitech és a Rodin lehet a legveszélyesebb. Előbbi istálló színeiben versenyez Leo Robinson, szerintem rá figyelni kell, a szereplése jó viszonyítási pont lesz Martin esetében. A világ egyik legjobb utánpótlás-szériájában szerepel egy magyar autósport-versenyző, idén is nagyon erős a brit F4 mezőnye. Ebből a sorozatból nemrég olyan nevek kerültek ki, mint Lando Norris vagy Jack Doohan, akik aztán eljutottak az F1-ig, előbbi már többszörös futamgyőztes a királykategóriában

– nyilatkozta az Indexnek Őry Tamás, aki kiemelte, hogy a brit F4 azért is különleges, mert itt hagyományosan több női pilóta is verseng a férfiakkal. Állandó résztvevőként idén Ella Loyd és a dán Alba Hurup Larsen képviseli a másik nemet. Tavaly Abbi Pullingról szóltak a hírek, aki a 2015 óta létező brit F4-es bajnokságban első nőként tudott futamot nyerni.

Az összes futamot élőben lehet majd követni

A mezőnyben rajtuk kívül még ott lesz Thomas Bearman, a vezetékneve sokaknak ismerős lehet. A bátyja, Oliver jelenleg az F1-ben versenyez a Haas csapatában. A fiatalabb Bearman a Hitech csapatával kötött szerződést, vagyis csapattársa lesz az előbb már említett Leo Robinsonnak, ha szerencsénk lesz, jó sok pontot rabolnak majd el egymástól, ami segíthet Molnár Martinnak.

Ami a szponzorációt illeti, a One Magyarország Zrt. a jövőben főtámogatóként segíti a 16 esztendős sportolót. A kommunikációs cég megjelenése nagy fokú biztonságérzést nyújt a menedzsmentnek. Az pedig biztosnak látszik, hogy ez a partnerség hosszú távú lesz, amennyiben Molnár Martin képes lesz hozni az elvárt eredményeket.

Még egy fontos információ a végére, idén a brit F4 összes futamán élőben lehet majd követni a YouTube-on a széria hivatalos csatornáján.

A 2025-ös brit F4-es idény