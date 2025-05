Molnár Martin dupla dobogóval és leggyorsabb körrel zárt Silverstone-ban

Egy héttel a szezonnyitó doningtoni forduló után már az idei brit F4-es bajnokság második versenyhétvégéjét rendezték, méghozzá Silverstone-ban, a Formula–1-es mezőny által is használt Grand Prix-pályán. Mint utólag kiderült, Molnár Martin kettő helyett egy dobogós helyezéssel vágott neki a második fordulónak, utólagos óvások miatt ugyanis többek doningtoni büntetését is törölték, a Virtuosi Racing pilótája így az első hétvége utolsó futamán nem 3., hanem 5. lett, írta közleményében a MOTAM.

Ez azonban mit sem számított már Silverstone-ban, ahol Martin sokkal jobban kezdett, mint Doningtonban, hiszen az időmérőn a 3. leggyorsabb kört futotta, a második leggyorsabb körök rangsorában pedig 2. lett. A hétvége első futamát így a 2. rajtkockából kezdhette, a rajtja azonban nem sikerült, ami miatt bukott egy pozíciót. Miután kétszer is be kellett küldeni a biztonsági autót, a mezőny végül mindössze 9 kört tett meg az 5891 méter hosszú pályán, a Hungarian Motorsport Academy (HMA) versenyzőjét a 3. pozícióban intették le.

„Az időmérőben volt még benne, úgyhogy meglehetett volna a pole, de nem vagyok elégedetlen a második és harmadik helyezéssel sem. Nagyon hosszú ez a pálya, úgyhogy nehéz jó kört összerakni, könnyű hibázni a tempós kanyarokban. Ami az első versenyt illeti, nem ez volt életem rajtja, kicsit beragadtam, és veszítettem egy pozíciót. Ez egy nagyon tempós pálya, tele gyors kanyarral, ezért a turbulens levegőben nem könnyű követni az elöl haladót, így sajnos nem tudtam támadni a második helyért. Nem volt könnyű verseny, de a rajtnál történt pozícióvesztés után ez volt maximum” – értékelte Molnár Martin a kvalifikációt és az első futamot.

Összegzésével Mark Salmon, a Virtuosi Racing csapatvezetője is egyetértett.

„Martin nagyon jó munkát végzett, az időmérő második szakaszában ugyanakkor maradt benne. Az első szektorban sokat javított, és a harmadikban is előrelépett, de a másodikban nem jött össze az a kis javulás, és hibázott is egyet. Amikor ilyen szoros a mezőny, és századokért küzdesz, akkor könnyű benne hagyni egy kicsit. Összességében örültem az eredménynek, de benne volt a pole megszerzése. Ezután a rajtja nem sikerült jól, és sajnos ebben a lebonyolítási rendszerben általában azon a helyen fejezed be a futamot, amelyiken befordulsz az első kanyarba. Még egy ilyen széles és hosszú pályán is nehéz előzni. Ugyanakkor a harmadik helyért jó sok pont jár, és a bajnokság szempontjából erre van szükség.”

Mivel vasárnap a fordított rajtrácsos második futamot Martin a 10. helyről kezdte, a pontszerzés ezen a versenyen is abszolút elérhető közelségben volt, de csak az első kör feléig, ekkor ugyanis az egyik riválisa leterelte a pályáról a magyar pilótát, aki így visszaesett a 17. helyre. Innen több előzést bemutatva ezután visszakapaszkodott 10.-nek, pontot így nem szerzett.

„Jól rajtoltam, a kör első fele jól sikerült, megvolt a tempónk, így csak előre kellett figyelnem, de végül bebújtak mellém, és kitereltek a pályáról a fűre. A fordított rajtrácsos futamokban benne van, hogy kisebb káosz alakul ki, hiszen az általában hátrébb levő versenyzőknek ez az esélye arra, hogy jó eredményt érjenek el – összegzett Martin. – Rengeteg pozíciót buktam, de igyekeztem a lehető legtöbbet visszaszerezni. Jó néhányat előztem is, mert a mezőny hátsó részéhez képest volt akkora tempóelőnyöm, hogy lendületből el tudtam menni több versenytársam mellett.”

A hétvégét lezáró harmadik futamon aztán már ismét az élmezőnyben csatázhatott a 16 esztendős magyar versenyző, hiszen a 3. rajtkockából kezdett, ahonnan remek rajttal már az első kanyarba másodikként fordult.

Ezután a teljes, 25 perces futam során az éllovas James Piszcyket szorongatta, és talán kicsit gyorsabb is volt az ausztrálnál, ilyen kis tempókülönbség mellett azonban Silverstone-ban nem lehet előzni, így Martinnak be kellett érnie a második hellyel, ami mellé az utolsó körben megfutotta a verseny leggyorsabb körét.

„Nagyon jól kaptam el a rajtot, aminek köszönhetően rögtön javítottam egy helyet. Próbálkoztam utolérni az első helyezettet és támadási pozícióba kerülni, de ezen a pályán sajnos nagyon nehéz követni az elöl haladót. A biztonsági autós fázis még felcsillantotta a reményt arra, hogy lesz lehetőségem, az újraindítás jól is sikerült, de ezután sem tudtam támadni. A csapat nagyon keményen dolgozott egész hétvégén, az autó végig gyors volt, ami biztató a folytatásra nézve. Az már most látszik, hogy nagyon szoros lesz a csata a bajnoki címért, de kicsit korai még a tabellát nézni. Nekem csak arra kell koncentrálnom, hogy minél következetesebb teljesítményt nyújtsak, és a lehető legtöbb pontot szerezzem” – értékelt Molnár Martin.

„A második versenyen nagyon jól rajtolt, három helyet javított az első körben, de sajnos amikor ennyire elöl végzel az időmérőn, akkor hátulról kezdesz a fordított rajtrácsos versenyen a kevésbé tapasztalt pilótákkal. Most az egyik ilyen riválisa miatt pozíciókat veszített. Nem az ő hibája volt, egyáltalán nem hibáztattuk, az ilyesmi egyszerűen benne van. Végül nem szerzett pontot, de így is jó versenyt futott. A harmadik futamon ismét jó rajtot produkált, rögtön előrelépett, utána pedig végig jól versenyzett. A biztonsági autós újraindítást is jól kapta el, majd a leggyorsabb kör is az övé lett, úgyhogy összességében nagyon jó hétvégét teljesített, és sok pontot szerzett” – összegzett Mark Salmon.

„Az, hogy az első két forduló során három dobogós helyezést szereztünk, és több pontot gyűjtöttünk, mint tavaly öt forduló alatt, az hatalmas előrelépés. És tavaly Martin nem kedvelte ezt a pályát, ezért ilyen hétvégén letenni az asztalra a tíz helyszín közül az egyik gyengébb pályáján, az mindenképp ígéretes” – tekintett előre a folytatásra a Virtuosi csapatvezetője.

A brit F4 idei harmadik versenyhétvégéjét május 24-én és 25-én rendezik Snettertonban, Molnár Martin pedig 66 pontjával az összetett 4. helyéről várhatja a folytatást a 79 pontos Piszcyk, a 71 pontos McLaughlin és a 68 pontos Raber mögött.

A 2025-ös brit F4-es idény