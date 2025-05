Fontos mérföldkövet ért el Molnár Martin, idén már bajnoki címre fáj a foga

Félszázados lett Molnár Martin, ami az autóversenyzői pályafutásának rajtjait illeti, hiszen a brit Forma–4-es bajnokság legutóbbi hétvégéjén a Virtuosi Racing magyar versenyzője teljesítette 50. futamát F4-es autóval. Martin ezt a mennyiséget szinte napra pontosan egy év alatt hozta össze, hiszen tavaly áprilisban kezdte meg formaautós karrierjét a szigetországban. Amellett, hogy ebben az egy évben rengeteg tapasztalatot gyűjtött és teljesen más versenyző lett, első idényében megnyerte a brit F4 újoncértékelését, hogy aztán másodévesként célba vegye a bajnoki címet, olvasható a Motorsport Talent Management (MOTAM) közleményében.

Esélyeshez méltón is kezdett: két forduló után három dobogós helyezéssel az összetett 4. helyén áll, mindössze 13 ponttal az éllovas James Piszcyk és 5 ponttal a második helyezett Fionn Mclaughlin mögött. Az pedig már most, a szezon hátralevő részének alakulásától függetlenül is kijelenthető, hogy a brit F4-ben ő és az őt segítő csapat is megtalálta a számításait.

„Abszolút nem bántuk meg, hogy másfél évvel ezelőtt a számos F4-es bajnokság közül a brit sorozat mellett döntöttünk – tekintett vissza a kezdetekre Kiss Pál Tamás, Martin coacha és mentora, egyben a MOTAM sportszakmai vezetője. – Sokat rágódtunk azon, hogy melyik bajnokságban versenyezzünk, a döntési folyamatba pedig Martint is bevontuk. Több helyen teszteltünk és versenyeket is megnéztünk, végül pedig mindannyiunkban az a benyomás alakult ki, hogy a brit F4-et kell választanunk, mert itt a legkisebb a különbség az autók és csapatok között, valamint itt tudja Martin a legmélyebb tudást megszerezni, a karrierjét leginkább megalapozni.”

A szakember hozzátette, amikor 2022 augusztusában először ült be F4-es autóba a fiatal versenyző, már akkor is látta benne a potenciált, és tisztában volt a képességeivel, egyúttal azt is érezte, hogy gokartos múltjából adódóan rendkívül jó alapokkal rendelkezik.

Okulva a saját pályafutásomból és más versenyzők hibáiból, azt a célt tűztük ki, hogy az első másodperctől kezdve úgy tanuljon, ahogyan kell, azaz ne legyenek felesleges tesztek, ne vegyen fel rossz szokásokat, hanem folyamatosan abba az irányba próbáltunk menni, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbbet fejlődjön

– foglalta össze Kiss Pál Tamás a kezdeteket.

Martin az első idényét lépéshátrányban kezdte, hiszen a mezőny kétharmadával ellentétben nem vett részt téli bajnokságban, ami gyakorlatilag fél szezonnyi lemaradást jelentett a hozzá hasonlóan elsőéves pilótákkal szemben is. Az idény első felében a minél gyorsabb és hatékonyabb tapasztalatszerzésen volt a hangsúly, és ahogyan Kiss Pál Tamás fogalmazott: „a cél továbbra is az volt, hogy a legrövidebb időn belül el kell jutni a legmagasabb szintre.”

Fotó: MGR Images

„Az idény első felében tisztán látszott, hogy hátrányban volt azokkal szemben, akik már a telet is versenyzéssel töltötték, a szezon feléhez érve, a nyári szünetben viszont leülepedett az a tudás, amit megszerzett, ez pedig azzal az alázattal és küzdeni akarással, ami megvan Martinban, oda vezetett, hogy képes volt fordítani. Akik nagy előnyből indultak, megragadtak egy szinten, ő viszont exponenciálisan fejlődött. Nem véletlen, hogy innentől már abszolút dobogós helyezéseket szerzett, majd elhódította az újoncok bajnoki címét” – mutatott rá a Formula–1 egyik korábbi előszobájának számító Formula Renault 3.5-ben is versenyző mentor.

Martin az újoncértékelésben 90 pontos hátrányt ledolgozva végzett az élen, első szezonjában pedig 5 összetett dobogós helyezést szerzett, míg az újoncok között 30 futamból 22 alkalommal jutott a legjobb háromba.

Legszívesebben azonban nem az újoncok bajnoki címének megnyerésére, hanem a nyári szünet utáni első hétvégére emlékszik vissza, hiszen az összetett értékelésben itt állhatott fel először a dobogóra.

A zandvoorti első futam azért volt különlegesebb egy kicsit a többinél, mert mélypont után jött. Esőben versenyeztünk, a rajtnál hibáztam, de nem zökkentem ki, vissza tudtam szerezni a pozíciómat, végül pedig dobogóra állhattam. De az azt követő fordulóban, Knockhillben rendezett utolsó futamra is jó érzéssel gondolok vissza. Nem feltétlenül a helyezés miatt, bár az is jó volt, hiszen a második hellyel a legjobb eredményemet értem el az évben, hanem azért, mert magam mögött tudtam tartani a bajnoki címet toronymagasan megnyerő Deagen Fairclough-t.

– értékelt Molnár Martin.

A zárófordulóban az újoncbajnoki cím megszerzése „felemelő érzés” volt a 16 esztendős versenyzőnek, de elmondása szerint igazán nagy lökést a fentebb említett két versenyhétvége adott neki, ez hozta meg az önbizalmát, amire nagy szüksége van ahhoz, hogy idén már az összetett elsőséget célozhassa meg. A tavalyi idény vége óta eltelt időszak pedig remek alapot szolgáltatott ehhez.

Fotó: MGR Images

„Előzetesen is úgy gondoltam, hogy amennyiben tudunk tesztelni a szezon vége után, illetve összejön az a csoda, hogy Martin téli bajnokságban tud indulni, majd onnan kezdheti az idei brit F4-es szezon előtti tesztidőszakot, akkor minden feltétlelt biztosítottunk ahhoz, hogy az elvégzett munkát eredményre lehessen váltani. Azt érzem, hogy ez a menetrend, amelynek az állomásait nagyon gondosan megterveztük, Martin hozzáadott értékével képes úgy működni, ahogyan akartuk” – foglalta össze Kiss Pál Tamás az idei felkészülést, amelynek nagyon fontos állomása volt a közel-keleti F4-es bajnokságban, részben F1-es pályákon teljesített öt forduló.

„Eredmények szempontjából nem tűnhetnek emlékezetesnek ezek a futamok, viszont minden egyes versenyen rengeteg volt az akció, az előzés, amit egyrészt nagyon élveztem, másrészt remek lehetőséget kínált a fejlődésre – mutatott rá Martin. – Nem voltunk a legversenyképesebbek, ilyenkor pedig pilótaként tényleg mindent ki kell hozni az autóból és a lehetőségekből. Versenyzési szempontból ezen a néhány fordulón többet tanultam, mint tavaly egész évben, illetve nagyon más pályákon mentünk, mint amilyenek a brit bajnokságra jellemzők, így ezeknek köszönhetően is számos olyan dolgot elsajátítottam, amit tavaly nem.”

Martin tehát több teszttel és egy fél brit F4-es szezonnak megfelelő versenymennyiséggel a háta mögött vágott neki a bajnoki hadjáratnak, és már a doningtoni nyitófordulóban világossá tette, hogy számolni kell vele, amikor a második futamon remek versenyzéssel a második helyig kapaszkodott előre, és az első helyezettet támadta.

Silverstone-ban aztán már két dobogós eredmény (egy 2. és egy 3. helyezés) jött össze egy olyan pályán, amely tavaly nem tartozott a kedvencei közé, egyúttal itt teljesítette 50. F4-es futamát is, a jubileum azonban pont a fordított rajtrácsos második versenyre jött ki, amelyen a jó időmérős teljesítménye okán hátrébb kezdhetett, hogy aztán az 51. futamán már végig a győzelemért küzdjön.

A 2025-ös brit F4-es idény

Április 26–27.: Donington Park (National-nyomvonal): A remekül versenyző Molnár Martin kétszer is felállhatott a dobogóra a brit F4-ben

Donington Park (National-nyomvonal): A remekül versenyző Molnár Martin kétszer is felállhatott a dobogóra a brit F4-ben Május 2–3.: Silverstone (Grand Prix-nyomvonal): Molnár Martin dupla dobogóval és leggyorsabb körrel zárt Silverstone-ban

Silverstone (Grand Prix-nyomvonal): Molnár Martin dupla dobogóval és leggyorsabb körrel zárt Silverstone-ban Május 24–25.: Snetterton

Snetterton Június 7–8.: Thruxton

Thruxton Június 21–22.: Oulton Park

Oulton Park Július 26–27.: Zandvoort

Zandvoort Augusztus 16–17.: Knockhill

Knockhill Augusztus 30–31.: Donington Park (Grand Prix-nyomvonal)

Donington Park (Grand Prix-nyomvonal) Szeptember 20–21.: Silverstone (National-nyomvonal)

Silverstone (National-nyomvonal) Október 4–5.: Brands Hatch (Grand Prix-nyomvonal)

(Borítókép: MGR Images)