Bőven akad nehezítő körülmény az év egyik legnehezebb pályáján a magyar tehetségnek

A hétvégén a kelet-angliai Norfolkban fekvő Snettertonban folytatódik a 2025-ös brit Formula–4-es bajnokság, ami azt jelenti, hogy Molnár Martin félig hazai pályán versenyezhet, a pályától 15 percnyi autóútra található ugyanis a Virtuosi Racing központja, ami az istálló tagjai számára kiemelten fontossá teszi ezt a fordulót.

A 16 esztendős sportoló az összetett negyedik helyéről várja a folytatást, miután a doningtoni idénynyitón egy, Silverstone-ban pedig két dobogós helyezést szerzett.

Mint számos aszfaltcsík az Egyesült Királyságban, Snetterton is második világháborús katonai reptérből lett versenypálya, mivel a Brit Királyi Légierő 1948 után már nem tartott rá igényt. Az első versenyt 1951 októberében rendezték itt, majd a helyszín szép lassan az angliai motorsport egyik ékkövévé vált, amiben szerepet játszott, hogy hosszú egyenesei és gyors kanyarjai ellenére viszonylag biztonságos aszfaltcsíknak számított, lévén a nagy terek miatt nem volt minek nekicsapódni, ha valaki kicsúszott.

Itt rendezték az első angliai 24 órás versenyt, és az 1950-es évek végén itt létesült az első versenyzőiskola. A nyomvonal az évek során többször változott, majd 2011-ben az egész pálya megújult. Ekkor jött létre Snetterton három különböző pályakonfigurációt kínáló mai arca, amelynek leghosszabb, 300-as elnevezésű nyomvonalán a brit túraautó-bajnokság (BTCC) és annak betétsorozatai, így a brit Forma–4 is versenyez.

A silverstone-i hétvége után egy hetet otthon töltöttem, iskolába jártam és természetesen edzettem, utána pedig már jöttem is vissza Angliába, mivel Knockhillben teszteltünk. Jól sikerült, szerintem az idén is erősek leszünk Skóciában, de az még a jövő zenéje. Ami a snettertoni hétvégét illeti, ez a pálya az egyik, ha nem a legtechnikásabb aszfaltcsík a versenynaptárban, miközben nem tartozik a legélvezetesebbek közé, nehezítő körülményként pedig igen hepehupás és öreg a felülete, szóval egyikünknek sem lesz könnyű hétvégéje. A tavalyi futamok óta egy napot teszteltem itt, szóval viszonylag friss tapasztalataim is vannak

– nyilatkozta Molnár Martin.

A Virtuosi Racing központjának közelsége Kiss Pál Tamás, a Motorsport Talent Management sportszakmai vezetője szerint pedig csak pluszt jelent majd a csapatnak, amiből profitálhatnak a hétvége során. „Hatékonyabb ilyenkor a munka, mert a család, az otthoni környezet megadja azt a pluszt, ami máshol nincs. Amikor utazni kell, hiányzik a család, hiányzik az otthon, itt viszont az edzés- és versenynapok végén hazamész, ráadásul kevesebbet kell autózni a pályára, ami szintén jól jön. Sokan azt gondolhatják, hogy mindez hátrány és elveszi a fókuszt, de ennek pont az ellenkezője az igaz. Ezek a srácok rengeteget utaznak év közben, hiszen csak tesztnapból van 25, és előfordul, hogy egy tesztnapért két napot úton vannak. Ezek lemerítik az embert, a hazai forduló pedig fel tudja tölteni.”

Martin természetesen most sem élvezheti az otthon melegét, számára tehát nem lesz változás, viszont szeretné megörvendeztetni a csapatot egy újabb sikeres hétvégével. „Nekik ez kiemelt hétvége, ami eleve ad nekik egy kis pluszt. Én nyilván mindenhol jól szeretnék teljesíteni, úgyhogy ebben nincs változás, viszont ha itt sikerül, az a csapatnak lökést adhat. Mint mindig, a jó időmérő most is rendkívül fontos lesz, mert előzni itt sem könnyű, hiszen nagyon szűk a pálya” – tekintett előre a magyar versenyző.

Hogy emellett mi lesz még rendkívül fontos nemcsak ezen a hétvégén, hanem a szezon egésze során is, arról Kiss Pál Tamás a következőket mondta.

„Nem Martin készségeitől függ majd, hogy ezen vagy bármelyik helyszínen mennyire lesz gyors, hiszen azt már bebizonyította, hogy tempó és vezetéstechnika terén az élmezőnybe tartozik. Sokkal inkább az a döntő, hogy ez már egy teljes mértékben eredményfókuszú év, ami nagyobb nyomással jár. Amikor megjön a tempód, az élmezőnyben mész és a pontversenyben is ott állsz, és mindenki várja az eredményt, az másfajta teher, mint amit eddig tapasztalt. Az idei év kulcsa ennek a kezelése lesz. Persze közben Martin is korosodik, folyamatosan egyre érettebbé válik, ami pályán és azon kívül is látszik. Általánosságban mondható az első két futam alapján, hogy a kulcs az lesz, hogy mennyire gyorsan tudja elengedni azt, amikor valami nem úgy sül el, ahogy tervezte, és minél gyorsabban tovább képes-e lépni.”

A snettertoni versenyhétvége menetrendje magyar idő szerint

szombat:

11:55–12:20: időmérő edzés

15:35–15:55: 1. futam

vasárnap: