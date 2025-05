Molnár Martin az összetett második helyére jött fel Snettertonban a szombati futam után

A pénteki teszteken mutatott visszafogottabb eredmények után kifejezetten biztatóan kezdődött a szombati program a Virtuosi Racing magyar pilótájának, aki az időmérőn a 3. legjobb időt autózta, ráadásul a tempója a pole pozícióhoz is elegendő lett volna, de a legjobb körében feltartották az utolsó kanyarban, írta beszámolójában Molnár Martin csapata.

A második leggyorsabb körök rangsorában Molnár Martin a 6. helyen végzett, így innen kezdhette az első versenyt, amelyet végül az 5. helyen zárt, ráadásul az összetettben előtte álló James Piszcyk, Fionn Mclaughlin, August Raber hármas mindegyike mögötte végzett, aminek köszönhetően a Hungarian Motorsport Academy (HMA) pilótája feljött a tabellán a második helyre.

„Annak tükrében, hogy miként alakultak a pénteki szabadedzések, szerintem sikerült viszonylag sokat kihozni ebből a napból. Az időmérő jól alakult, sikerült összeraknom egy olyan kört, ami a pole pozícióra is elég lett volna, de az utolsó kanyarban feltartottak, amivel hét tizedmásodpercet veszítettem. Ezután még futottam egy-két gyorskört, de a gumik már nem voltak a legjobb állapotban. Nem könnyítette meg a dolgunkat, hogy felszáradó pályán zajlott az időmérő, és bár az ideális ív teljesen száraz volt, mellette még nem volt felgumizva az aszfalt, az egyes kanyarban ráadásul sokan kicsúsztak és teleszórták törmelékkel a pályát” – összegezte Molnár Martin az időmérőn történteket.

„A futam aztán nem alakult valami izgalmasan. A rajtom átlagosan sikerült, azaz nem rosszul, de nem volt jobb, mint a körülöttem indulóké. Az első kanyarban sikerült nyernem egy pozíciót, viszont az egyik riválisom kiugrott a rajtnál, emiatt pedig nagyobb lendülettel érkezett, így ő megelőzött. Az első kör végén aztán én hibáztam, amikor túl hamar léptem a gázra és az autó átpattogott a rázóköveken, emiatt újabb pozíciót veszítettem. Próbáltam a 7. helyről feljebb kapaszkodni, de az előzésre alkalmas kanyarok előtt nem lehet közel maradni az elöl haladóhoz, mert mindig vagy gyors, vagy közepesen gyors kanyar található ezeken a pontokon, az autó pedig leszorítóerőt veszít. Úgyhogy viszonylag eseménytelenül zajlott a futam, de végül egy kiesésnek és a kiugró ellenfelem büntetésének köszönhetően az 5. helyen végeztem” – értékelt a 16 esztendős pilóta.

Ezért fontos egy jó coach

Molnár Martint Snettertonban a helyszínről segíti Kiss Pál Tamás, a Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője, aki ezúttal kevésbé driver coach-ként, és inkább mentáltrénerként funkcionált.

„Martinon szombat reggel látszott a feszültség, amit a szerdai teszt és a pénteki szabadedzések okoztak. Ezen a két napon, és főleg az utóbbin, nem sikerült hoznia azt, amit kitűzött maga elé – tegyük hozzá, magasra is tette a lécet, ami természetesen nem baj –, ez pedig feszültté tette. Leültünk beszélni, és döntöttem, hogy nem kezdünk el részletekbe menően szakmázni, hanem más oldalról közelítjük meg a problémát” – magyarázta Kiss Pál Tamás.

„Autóversenyzői pályafutásom elején, a brit Formula Renault-ban eltöltött második szezonomban, Croftban kerültem hasonló helyzetbe. A teszten a leggyorsabb voltam 7 tizedes előnnyel, a versenyhétvégére pedig emiatt annyira rágörcsöltem, hogy csak a 6-8. hely között mozogtam, és nem értettem az okát. Mellettem nem volt mentor, de ahogy ezután teltek az évek, megértettem és rájöttem annak a jelentőségére, hogy miért kell nyugodtnak maradni. Ezt a tapasztalatot igyekeztem most átadni Martinnak a szakmázás helyett.”

„Emellett megegyeztünk abban is, hogy figyeljen magára és vegye észre, hogy mikor erőlteti túl. Az időmérő alatt én kint álltam a pálya mellett, de folyamatos kapcsolatban voltam Martin mérnökével, és amikor azt láttam, hogy kezdi úgymond túlvezetni az autót, beszóltam a rádión, a mérnöke pedig jelzett Martinnak, és két kanyar múlva ő vissza is került abba a flow állapotba, amire ilyenkor szükség van. Ezután futotta azt a körét, aminek a végén feltartották. Amennyiben ez nincs, akár a pole is összejöhetett volna neki” – erősítette meg az egykori autóversenyző.