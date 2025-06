Történelmi eseményen vesz részt a Formula–4-es magyar tehetség

Molnár Martin is részt vesz a Formula–1-es Brit Nagydíj történelmi hétvégéjén, amelyen egyedülálló módon nemcsak az F2 és F3, hanem a Formula–4-es kategória is képviselteti magát a száguldó cirkusz betétsorozataként.

Történelmi eseménnyé vált az idei, július 4-e és 6-a között zajló Formula–1-es Brit Nagydíj, ugyanis először fordul elő, hogy a királykategória mellett a teljes formaautós utánpótlás-ranglétra, azaz az F2, az F3 és az F4 is ugyanazon hétvégén versenyezzen. A legkisebb kategória meghívása Silverstone-ba annak köszönhető, hogy az F1 itt ünnepli fennállásának 75. évfordulóját – 1950. május 13-án ezen a pályán indult útjára a világbajnoki sorozat –, ebből az alkalomból pedig az F4-es versenyzők is lehetőséget kapnak arra, hogy a legnagyobb színpadon mutathassák meg magukat.

A mezőnyt a brit F4-es bajnokság csapatai alkotják, ugyanakkor ez a forduló nem számít bele a pontversenybe, így nem volt magától értetődő az sem, hogy a Virtuosi Racinggel második idényét teljesítő, három forduló után az összetett második helyén álló Molnár Martin ott lesz a rajtrácson. Lévén a megszokott maximum négy helyett minden csapat hat autót indíthat, a silverstone-i extra hétvége egyfajta nemzetközi F4-es fesztiválként funkcionál, amelyre több rangos F4-es bajnokságból érkeznek pilóták.

Izgatottak vagyunk, hogy Martin a Formula–1-es Brit Nagydíj alatt is velünk tart az idén. Remek alkalom lesz ez a hétvége arra, hogy megmutassa a világnak és az F1-es topcsapatoknak, hogy mire képes és mennyire tehetséges. Remélem, hogy ismét meg tudjuk mutatni azt az erős tempót, amelyet a brit F4-es szezon második hétvégéjén ezen a pályán már megmutattunk, illetve képesek leszünk egy hellyel előrébb lépni és nyerni a Brit Nagydíj hétvégéjén.

– mondta Mark Salmon, a Virtuosi Racing csapatvezetője.



A lebonyolítás is változik a megszokott brit F4-es hétvégékhez képest, hiszen csak egyetlen szabadedzést rendeznek, három helyett pedig csupán két, egyenként 25 perces futam lesz, az egyik szombaton, a másik vasárnap. A programból a fordított rajtrácsos verseny kerül ki, az első futamra az időmérőn elért a második leggyorsabb körök rangsora, az utolsóra pedig a leggyorsabb körök rangsora határozza meg a több mint 30 fős mezőny rajtsorrendjét.

Miként arra Mark Salmon is utalt, Molnár Martin az idén másodszor versenyez majd Silverstone-ban, hiszen a brit F4 második versenyhétvégéjén 2. és 3. rajthelyet szerzett, majd ugyanilyen elosztásban két dobogós helyezést ért el, az utolsó futamon pedig megfutotta a leggyorsabb kört. A júliusi hétvége az autósport egyik bölcsőjének számító pályán azonban merőben más lesz.

„Martin karrierjében nagyon fontos lépés volt, hogy az idei év elején a közel-keleti F4-es bajnokságban két F1-es pályán, Abu-Dzabiban és Katarban is lehetősége nyílt versenyezni, utóbbin ráadásul a hosszú távú sportautó-világbajnokság (WEC) mezőnye mellett. Fokozatosan meg kell szoknia azokat a körülményeket, amelyek a jövőben remélhetőleg várnak majd rá, ebből a szempontból pedig a F1-es Brit Nagydíj hétvégéje újabb mérföldkő – mutatott rá Őry Tamás, a Martin pályafutásának előre vitelében kiemelt szerepet játszó Motorsport Talent Management (MOTAM) ügyvezető igazgatója. – Ezt a versenyhétvégét közel félmillió ember szokta látogatni, Martin pedig részese lesz az F1 körüli felhajtásnak, és sokkal nagyobb figyelem irányul majd rá a média részéről. Nagy lehetőségként tekintek rá és boldog vagyok, hogy ott lehet, mert ezzel történelmi pillanat részesei lehetünk. Mivel ez a forduló nem része a brit F4-es bajnokságnak és az éves programunknak, ezért extra anyagi ráfordítást igényel, úgyhogy itt szeretném megköszönni a főtámogatónknak, a One Magyarország Zrt.-nek, hogy pozitívan állt a projekthez, és a segítségével részt tudunk venni ezen a különleges hétvégén.”

„Ez a versenyhétvége mindenekelőtt extra versenyzési lehetőséget jelent Martinnak, ami mindig hasznos, és mivel a brit F4-es mezőny jelentős része itt lesz, ezért Martin számára is fontos, hogy ne kerüljön tapasztalati hátrányba. – emelte ki a MOTAM sportszakmai vezetőjeként Martint mentorként és coach-ként is segítő Kiss Pál Tamás. – Az F1-es nyomvonalon rendezett bajnoki fordulón jól teljesített, eggyel viszont az ott elért legjobb eredményénél is van feljebb, ezért én második esélyként tekintek erre a hétvégére, mert amennyiben ő és a csapat is jól felkészül, akkor minden esélye megvan a futamgyőzelemre”.

A pályafutása során a jelenlegi FIA F3-as bajnokság elődjében, a GP3-ban számos F1-es hétvégén versenyautóba ülő, ott futamot nyerő versenyző tökéletesen tisztában van vele, mivel jár az, ha valakinek ennyire a reflektorfényben kell teljesítenie, de azt szeretné, ha Martin nem tekintene másként a silverstone-i extra fordulóra, mint bármelyik brit F4-es hétvégére.

Amennyiben jól tud szerepelni egy Forma–1-es hétvége betétfutamán a sportág csúcsszereplői előtt, az természetesen nagy lökést adhat neki és a pályafutásának, de ettől még Martin feladata az lesz, hogy ugyanazzal a fegyelemmel álljon hozzá ehhez a hétvégéhez is, mint a sima brit F4-es hétvégékhez, és ne stresszeljen azért, mert most Forma–1-es nagydíjon van. Folytatni kell azt a munkát, amit a bajnoki címért folyó harcban végez, és tovább kell tökéletesítenie magát

– tette hozzá Kiss Pál Tamás.

„Ezzel együtt természetesen több szempontból is nagy lesz a kontraszt a megszokott körülményekhez képes. A legnagyobb különbséget a körítés jelenti majd, hiszen egy F1-es hétvége semmihez sem hasonlítható abból a szempontból, hogy a pályákat ilyenkor maximálisan kicsinosítják: minden frissen van festve, le van vágva a fű, a korlátok tele vannak reklámtáblákkal, és a lelátókon is több a néző. Az egész olyan, mint egy óriási fesztivál, és majdhogynem az az ember érzése, mintha nem ugyanazon a pályán vezetne, mint amit korábban megszokott. Ez biztos, hogy szokatlan lesz Martinnak és az összes F4-es pilótának.”

Maga az érintett egyelőre a silverstone-i F1-es hétvégéig hátralevő két fordulóra koncentrál, de természetesen már nagyon várja, hogy olyan élményben legyen része, amilyenben még soha.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sokat gondolkoztam azon, milyen lesz Forma–1-es hétvégén versenyezni, mert jelenleg az előttünk álló thruxtoni forduló foglalkoztat, de ezzel együtt nagyon várom már és nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy ott lehetek. Nem tervezek másként hozzáállni, ez is egy ugyanolyan hétvége lesz, mint a többi, ugyanarra lesz szükség a jó szerepléshez. De persze tisztában vagyok vele, hogy több szempontból is más kihívás vár rám, annak pedig örülök, hogy nem lesz fordított rajtrácsos futam” – tekintett előre a Hungarian Motorsport Academy (HMA) versenyzője.

„Nem hiszem, hogy a pályán, az autóban ülve bármilyen különbséget is tapasztalni fogok. Persze nagyobb lesz a mezőny, de remélhetőleg az elejében fogok csatázni, és ebből nem érzékelek majd semmit. Logisztikai szempontból azonban minden bonyolultabb lesz a pályára bejutástól kezdve a versenyek előtt a paddockból a bokszutcába költözésig. Ez a része biztosan nehézséget fog jelenteni, de mindannyian élvezettel viseljük majd, hiszen cserébe mi is részesei lehetünk a F1-es Brit Nagydíjnak.”