Bepillantottunk a magyar projektbe, ami messze földön igyekszik a siker útjára lépni

Tavaly februárban jelentették be, hogy egy 100 százalékig magyar tulajdonú befektetői csoport megvásárolta a finnországi KymiRing versenypályát a hozzá tartozó ingatlannal és ingóságokkal. Azóta rengeteg minden történt a pálya életében, az Index pedig utánajárt, miként valósult meg és működik egy magyar projekt északon, illetve arra is kerestük a választ, milyen célokat tűzött ki maga elé közép- és hosszú távon ez a társaság a nemzetközi autósportban. Őry Kornél, a Finland Motorsport Circuit Holding Oy ügyvezető igazgatója készséggel állt rendelkezésünkre, hogy válaszokat adjon a kérdéseinkre.

A KymiRing egy kifejezetten motorsportok és autóipari fejlesztések céljára épített létesítmény Kausala közelében, 110 kilométerre Finnország fővárostól, Helsinkitől északkeletre.

A létesítmény része egy 4,5 kilométeres versenypálya, 4500 négyzetméter alapterületű korszerű bokszépület, valamint egy 2,3 kilométeres, rövidebb nyomvonalú pálya is. Azóta megvalósultak már új fejlesztések, ezekről hamarosan bővebben is szó lesz. A hátsó hosszú egyenes 1,1 kilométer hosszú, Európában ez a leghosszabb egyenes a GP-versenypályákat figyelembe véve.

Belső nézetből ilyen egy kör a KymiRingen:

A TRP Hungary immáron 11 éve van jelen a magyar motorsportban, a vezetőség a közelmúltban többször is elgondolkodott a cég jövőképén, pontosabban azon, milyen irányban tudnának fejlődni, terjeszkedni.

Hátizsákos utazással kezdődött minden

„A hogyan továbbra az volt az egyik izgalmas válasz, hogy belevághatnánk egy projektbe, ahol az üzemeltetés mellett az ingatlanfejlesztés is a mi feladatunk lenne. Magyarországon szűk a mozgástér, ami a motorsportot illeti, minden hazai létesítményt megvizsgáltunk, illetve a zöld mezős beruházásokat is szemügyre vettük, de üzletileg egyikben sem találtunk izgalmas kihívást” – indított kicsit távolabbról Őry Kornél.

Ezen a ponton jött képbe az Egyesült Királyságban bejegyzett Apex Circiut Design nevű versenypálya-tervező cég, amely 2018 óta tartja a kapcsolatot a magyarokkal, akik Nyíregyháza szomszédságába terveztek egy komplexumot, ami végül nem valósult meg.

„Jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk, majd ők kerestek meg minket azzal, hogy gondolkodunk-e külföldi beruházásban. 2023 márciusában szóltak nekünk a KymiRingről, a pályát egyébként már korábbról ismertem. A koronavírus-járvány és egyéb dolgok miatt elfogyott az eredeti kivitelező pénze (egyes források szerint eredetileg 25 millió euróból készült volna el minden – a szerk.), be sem tudták fejezni a pálya építését, nem úszták meg a felszámolást. Én 2023 márciusában fogtam a hátizsákomat, felültem a Helsinkibe tartó első repülőjáratra, majd szemügyre vettem a pályát, amit akkor rengeteg hó fedett. Egyből láttam, hogy van fantázia a dologban, egy 170 hektáros területről beszélünk. Elmentem a helyi autó- és motorsport-szövetséghez (AKK Motorsport és SML), majd elindultak az egyeztetések. A szövetség kisebbségi tulajdonrésszel rendelkezett a pályában, vagyis a felszámolás miatt bukta a befektetését. Ennek ellenére nagyon együttműködőek és segítőkészek voltak, látszott, hogy szeretnének új tulajdonost találni” – folytatta Őry Kornél a visszaemlékezést.

A lehetőség feltérképezése után felgyorsultak az események. A TRP Hungary 2023 áprilisában felvette a kapcsolatot a felszámolóval, így a magyarok hozzáférhettek minden fontos háttéranyaghoz. A következő körben elindult egy gyorsított értékesítési folyamat, mert volt pár érdeklődő. Mint megtudtuk, a finnek hazai befektetőkben is gondolkodtak, de akkoriban ők nem kapkodtak a KymiRing után, mivel az egy többszörösen hátrányosan érintett projekt hírében állt. Finnországban „piszok negatív volt a sajtója a pályának”, olyannyira, hogy Őry szerint az ottaniak szemében rosszabb volt a megítélése, mint amit az adott helyzet indokolt.

Meggyűlt a bajuk a magyaroknak a finn jogrendszerrel

Nekik viszont ez jelentette a lehetőséget. Felbátorodtak, miután kiderült, hogy a finn befektetőkkel nem kell számolni. Ők ugyanis visszaléptek a licittől, mert valósággal rettegtek attól, hogy megégetik magukat, ha pénzt fektetnek a pályába.

Az Egyesült Államokból is volt érdeklődés, de ezzel nem foglalkoztunk, helyette összeraktunk egy fejlesztési és üzleti tervet, majd egy magyarországi befektetővel közösen beadtuk az ajánlatunkat, amit 2023 nyarán el is fogadtak. De volt még egy csavar a sztoriban, annak ellenére, hogy uniós országról beszélünk, nem volt egyszerű a dolgunk külföldi befektetőként, a finneknél külföldiként vállalkozni kifejezetten nehéz. Itt az adminisztratív folyamatokra, illetve a jogi nehézségekre gondolok, beleértve az ingatlanszerzést is. A földtulajdon például nem egy tulajdonban volt, azzal kapcsolatban is voltak gondjaink. Többször is úgy nézett ki, hogy a nyertes pályázat ellenére nem vehetjük birtokba a KymiRinget. A kitartás azonban meghozta gyümölcsét, minden követ megmozgatva 2024 februárjára sikerült lezárni a jogi folyamatokat, akkor tudtuk lezárni a tranzakciót

– avatott be minket a részletekre a Finland Motorsport Circuit Holding Oy ügyvezető igazgatója. Nem bírtuk megállni, hogy ne kérdezzünk rá, mennyiért sikerült megvenni a finn pályát a Magyarországról érkező üzletembereknek, de Őry azt mondta, nem válaszolhat erre a kérdésre, a pontos összeg ugyanis üzleti titoknak minősül.

Hozzátette, a tavalyi év második fele arra ment el, hogy megismerjék a finn piacot, fel kellett építeniük egy szervezetet, amely képes a létesítmény üzemeltetésére, valamint a fejlesztések végrehajtására. Közben már a 2025-ös versenynaptár összerakására is energiát kellett fordítaniuk.

A nagy szervezés eredményeként idén három nemzetközi versenyük lesz, ebből kettő világbajnoki széria (motokrossz, ralikrossz), és négy nemzeti bajnokságot is fogadnak különböző szakágban. Egy különleges sportendezvényt is kitaláltak, amiben a triatlont adaptálják a finn környezetre, van benne biciklizés, futás és sírollerezés. (Ez utóbbi kint nagyon népszerű mozgásforma, Kónya Ádám magyar sífutó is űzi idehaza a nyári hónapokban, őt ebben a cikkben mutattuk be részletesen).

Őryék sok pályanapot is tartanak, illetve egyre több céges rendezvényt hoznak tető alá a KymiRingen, több mint 30 rendezvényt bonyolítanak le idén, ebben a privát rendezvények is benne vannak. Mindig konkrét céllal fejlesztenek, a lekötött események jellegét figyelembe véve nyúlnak hozzá a pályához. Mióta átvették a létesítményt, végeztek útépítési munkálatokat, hogy a paddock aszfalton megközelíthető legyen, de magában a paddockban is volt aszfaltozás, hogy vendégül tudjanak majd látni nagy nézettséggel bíró szériákat. A főépületben is végeztek munkálatokat, főleg a belsejében, illetve az ilyenkor elengedhetetlen villanyszerelési és közműmunkálatokat is levezényelték, amilyen gyorsan csak tudták.

A MotoGP-re még várnia kell néhány évet az ottani közösségnek

Ami az elkövetkezendő időszakot illeti, felveszik a kapcsolatot a nemzetközi szövetségekkel, hogy hozzájuthassanak a nemzetközi pályalicencekhez, ezek nélkül ugyanis nem láthatják vendégül a legnagyobb szériákat. „A MotoGP egy-két éven belül nem reális cél nekünk, középtávon az lehet, erre is törekszünk. A helyi szurkolók ki vannak éhezve, hogy szemtanúi legyenek egy ilyen rendezvénynek, ki akarjuk elégíteni az igényüket” – fogalmazott Őry a gyorsaságimotoros-világbajnoksággal összefüggésben, amely idén augusztusban ellátogat Magyarországra, a Balaton mellé.

A pályával az a legnagyobb céljuk, hogy olyan jól prosperáló sport- és szórakoztatóközpontot üzemeltessenek, ami lehetőleg az év minden napján nyitva áll az emberek előtt. Finnországban nem ritkák a kemény telek, ezért rákérdeztünk, hogy az ottani éghajlat milyen hatást gyakorol az életükre. „A főszezon öt hónapból áll, május elsejétől szeptember végéig, de a hidegebb hónapokban is rendkívül sok lehetőség van, kültéri és beltéri rendezvények terén is. Havas programokkal is tudunk készülni, ha zordabbra fordul az időjárás (pl. élményvezetés, hószán, sífutás).

„A szabadidősport és az amatőrsport irányába is nyitunk” – részletezte Őry, akitől azt is megkérdeztük, mikor térülhet meg a befektetés.

„Az elsődleges cél, hogy a profitábilis üzemelés megvalósuljon, utána lehet növelni a pálya és a cég értékét a fejlesztésekkel” – érkezett a válasz a vonal másik végéről.

Egyelőre nincs kizárva a további külföldi terjeszkedés

Őry arról is tájékoztatott minket, hogy igyekeznek ötvözni a hazai szakértelmet a kinti szakértelemmel. Elárulta, hogy alkalmaznak magyarokat Finnországban, de nem azért, mert olcsóbb a magyar munkaerő, hanem mert honfitársaink bizonyos területeken képzettebbek és több tapasztalattal bírnak, mint a finn kollégák. Az előkészítési és tervezési fázisba is bátran bevonnak hazai szakembereket, aki a pálya üzemeltetésből is tevékenyen kiveszik a részüket. Kérdésünkre Őry arról is beszélt, hogy az első pillanattól pozitív volt a fogadtatásuk, mert mindenki azt akarja, hogy a KymiRing sikeres versenypálya legyen, hiszen akkor jó hatást gyakorolhat a helyi gazdaságra és turizmusra.

„Szoros kapcsolatot ápolunk a helyi turisztikai ügynökségekkel, ugyanez igaz a közelben lévő önkormányzatokra is. Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal (Opetus- ja kulttuuriministeriö) is felvettük már a kapcsolatot. A helyi sajtó képviselőivel is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen beszámolunk a lapoknak a terveinkről, ezzel építjük a bizalmat a helyi közösségekben. Mindenki látja, hogy időarányosan rendkívül jól haladunk a terveink megvalósításával” – jelezte Őry.

A beszélgetés végén arról is faggattuk interjúalanyunkat, hogy szeretnének-e további pályákat megvásárolni külföldön. Őry azt felelte, hogy néhány év múlva akár még szóba is jöhet egy újabb külföldi pálya megszerzése, de egyelőre csak a KymiRingre koncentrálnak, mert a terjeszkedéshez az kell, hogy Finnországban sikeresek legyenek.