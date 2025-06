Sportági mérföldkő: Molnár Martin első magyarként lett futamgyőztes a brit F4-ben

Molnár Martin a bajnoki összetett második helyéről várhatta az idei negyedik versenyhétvégét úgy, hogy az első három forduló mindegyikén szerzett legalább egy dobogós helyezést, emlékeztetett beszámolójában Molnár Martin csapata, a MOTAM. Kiemelték: a győzelem azonban még hiányzott, így a Virtuosi Racing magyarja abban bízott, hogy Thruxtonban végre elsőként szelheti át a célvonalat.

Az már a hétvége kezdetén látszott, hogy Molnár Martin tempója megvan a jó eredmény eléréséhez, hiszen a pénteki szabadedzések közül az egyiket az első, a másikat a második helyen zárta. A szombati, felszáradó pályán rendezett időmérőn ezután az első helyre katapultálta magát, és a hajrára fordulva is az övé volt a legjobb köridő, ám végül két riválisa beférkőzött elé, így 3. lett. Mivel a második leggyorsabb körök rangsorában is ezt a helyezést ért el, az első futam rajtját is innen várhatta.

Azt a rajtot, amelyet úgy kapott el, hogy már az első kanyar előtt az élre állt, majd többé vissza sem nézett: leggyorsabb kört és folyamatosan lila szektorokat repesztve hamarosan 2,5 másodpercre szakította le a 2. helyezettet, amikor egy baleset miatt piros zászlóval félbeszakították a versenyt. Martint azonban nem zökkentette ki a kényszerszünet, az újraindítás után magabiztosan megtartotta a vezetést, majd egy biztonsági autós fázis bebiztosította az első helyét, lévén ezután már nem engedték ismét útjára a mezőnyt.

„Jó érzés, hogy végre megszereztem az első győzelmemet, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy a sok második és harmadik hely után mikor állhatok végre a dobogó tetejére. A pénteki szabadedzésektől kezdve jó volt a tempónk, ami megadta az alaphangot az időmérőre. Majdnem összejött az első pole pozícióm, hiszen sokáig az élen álltam, ezért kicsit bosszantott, hogy végül csak a harmadik időt értem el, és az is, hogy az utolsó körömben hibáztam egyet, de ezen már felesleges bosszankodni.”

„Az első futamon jól rajtoltam, és már az első kanyarba elsőként fordultam, utána pedig magabiztosan tudtam menni az élen. Amikor félbeszakították a futamot, tisztában voltam vele, hogy nem kell az eredeti rajtsorrendben újra rajtolnunk, mert már megtettünk elég kört, ezért nem zavart különösebben a piros zászló. A kényszerszünet alatt viszont elkezdett cseperegni az eső, ami nem könnyítette meg a dolgomat, hiszen az élen haladónak ilyenkor nincs referenciája, és vakon kell belőnie, hogy milyenek a tapadási viszonyok. Az újraindítás utáni első köröm azonban jól sikerült, utána pedig a biztonsági autós fázis lényegében véget vetett a versenynek” – összegzett a Hungarian Motorsport Academy (HMA) versenyzője.

Molnár Martin a fordított rajtrácsos második futamot a 10. helyről kezdhette a szakadó esőben, és végül két helyet javítva a 8. pozícióban futott be, azaz egy pontot itt is szerzett. „Semmit nem láttunk. Követtem az előttem levő autó esőlámpáját, és bíztam benne, hogy ő a pályán marad, mert azt sem láttam, hogy hol vannak a fehér vonalak” – jellemezte a mostoha körülményeket.

Molnár Martin az első futam után átvette a vezetést az összetettben, de a második futamot követően visszacsúszott a második helyre, viszont a hétvége előtti 9-cel szemben most csak 5 pont a hátránya az éllovassal szemben. Viszont ez a tény is arra ösztönzi, hogy már most a következő feladatra koncentráljon.

„Messze még a szezon vége, a bajnoki címet pedig még nem nyertem meg, úgyhogy a hátralevő futamokon is ugyanolyan lendülettel és elszántsággal kell versenyeznünk, mint eddig. Természetesen örülök az első győzelmemnek, de ez csak egy hosszú út következő lépcsőfoka, amit követnie kell majd az újabbaknak. Az lesz a célunk, hogy a folytatásban minél több versenyt nyerjünk, kezdve a holnapi harmadik futammal, és megpróbáljunk ellépni a pontversenyben” – tekintett előre.

Csapatmunka eredménye a siker

Az, hogy miután tavaly Molnár Martin lett az első magyar autóversenyző, aki dobogós helyezést ért el FIA által felügyelt F4-es bajnokságban, most az első győzelem is az ő nevéhez fűződik, természetesen nem jöhetett volna létre az őt körülvevő csapat, illetve mindenekelőtt az őt a kezdetektől fogva támogató szülei nélkül.

Molnár Martin pályafutásának előmenetelét 2021 óta pedig a Motorsport Talent Management is segíti, Őry Tamás, a MOTAM ügyvezető igazgatója ráadásul szintén a helyszínen izgulhatta végig az első győzelmet hozó versenyt.

„Eléggé érzelmes nap volt a mai, sok minden eszembe jutott a múltból és az idáig vezető útról. Nagyon boldog vagyok és büszke Martinra, a csapatra, és mindenkire, aki hozzájárult ehhez a sikerhez. És különösen a szüleire, Csillára és Zolira, akik nélkül ez nem jöhetett volna létre, valamint Kiss Pál Tomira (a MOTAM sportszakmai vezetőjére), aki rengeteget dolgozott az elmúlt évben, és természetesen Sebestyén Petire, aki a Fit4Race részéről szintén nagyon sokat tesz azért, hogy Martin a lehető legjobb állapotban legyen. Szeretném megköszönni a támogatóinknak is a segítséget, külön kiemelve a One Magyarország Zrt.-t, akik nélkül nem lehetnénk itt. Óriási köszönet nekik is.”

„Az első három versenyhétvégén nem tudtam részt venni, mert volt egy térdműtétem, de nagyjából egy hete beszéltem Martinnal, hogy most már nagyon érik az első győzelem. Rendes tőle, hogy megvárt vele. A viccet félretéve: 16 évesen a világ egyik, ha nem a legerősebb F4-es bajnokságában küzd a bajnoki címért, miközben topversenyzővé vált, ami minden magyar motorsportszerető embert büszkeséggel tölthet el. Visszük a magyar motorsport és az ország jó hírét, amire büszke vagyok. Nagy céljaink vannak. Ez egy mérföldkő volt, aminek örülünk, de megyünk tovább: szeretnénk megnyerni a bajnoki címet és eljutni a Formula–1-be.”

Molnár Martinra Thruxtonban még egy futam vár a hétvégén, azt magyar idő szerint vasárnap 14 óra 40 perctől rendezik.

A 2025-ös brit F4-es idény