Pole pozíciókkal, körrekorddal és dobogóval nyitott Molnár Martin a brit F4 ötödik fordulójában

Miután az előző versenyhétvégén magyar autósport-történeti sikert elérve megszerezte első győzelmét a brit Formula–4-ben, Molnár Martin az idei szezon első felének utolsó felvonásán is olyat tett, amit korábban még nem: pole pozíciót szerzett, ráadásul rögtön kettőt. A Virtuosi Racing magyar pilótája az Oulton Parkban mindezt megfejelve pedig új F4-es pályacsúcsot repesztett.

Martin a pénteki szabadedzéseken a 4., illetve a 7. időt érte el, de már ekkor is bizakodó volt azt illetően, hogy az időmérőn az első helyért harcolhat. Végül nemhogy versenyben volt a pole pozícióért, hanem bajnoki riválisát, az összetett második helyén álló Fionn McLaughlint hatalmas fölénnyel, több mint 3 tizedmásodperccel utasította maga mögé a legjobb körök rangsorában, mindezt ráadásul új F4-es pályacsúccsal.

Hogy ez milyen nagy előny, azt mutatja, hogy a 19. időt autózó versenyzőt is mindössze, 0,9 másodperc választotta el Martintól, a Virtuosi Racing pilótája mögött tehát rendkívül szorosan alakult a sorrend.

Martin a hétvége első futamára is megszerezte a pole-t, miután a második legjobb körök rangsorában is az élen zárt, és itt is nagy előnnyel, 0,266 másodperccel győzte le a McLaughint.

Külön öröm volt a magyar versenyzőnek, hogy ezzel a teljesítménnyel végre megkaparintott egyet a C1RCUIT óramárka limitált kiadású Racer X1 modelljéből, amelyet a brit F4 minden pole pozíció mellé ajándékba ad.

Reménykedtem benne a pénteki edzések után, hogy összejöhet a pole pozíció, mert akkor nem sikerült jó kört összeraknom, de a tempónk már ott is megvolt. Az időmérő viszont már jól alakult, az egész csapat remek munkát végzett. Nyilván nem ez a legfontosabb, de a csapaton belül jó ideje viccelődünk már szombat reggelenként azzal, hogy amikor valaki felteszi a kérdést, hogy »mi a mai cél?«, én azt felelem, hogy »az óra!« Örülök, hogy végre megszereztem, remélem még jó sokat fogok begyűjteni

– értékelte az időmérőt a Hungarian Motorsport Academy (HMA) versenyzője.

Ami a szombati egyetlen futamot illeti, Martin a rajtnál pozíciót veszített a mellőle induló McLaughlinnal szemben, ám eközben hátrébb tömegbaleset történt, így piros zászlóval félbeszakították a versenyt.

Az új rajt előtt igencsak furcsa képet festett a rajtrács, hiszen Martin mögött hatalmas űr tátongott, lévén az ő oldalán a 3., az 5., a 7. és a 9. rajtkocka is üresen maradt a kiesők miatt.

A második rajtkocka azonban nem volt üres, McLaughlin pedig ezúttal is az élre tört, az üldöző szerepébe kényszerítve a magyar versenyzőt. A Virtuosi Racing pilótája ezután húsz percen át elszántan üldözte a Red Bull juniorját, akivel felváltva szórták a leggyorsabb köröket, a kettejük közötti különbség pedig 0,4 és 0,7 másodperc között váltakozott, McLaughlin azonban nem hibázott és nyert, Martinnak így be kellett érnie a második hellyel.

„Nem voltam boldog a dobogón és még most sem vagyok az, de tudom, hogy mit rontottam el a rajtnál és holnapra min kell változtatnom. Nagyon hasonló dolog történt a második rajtnál, mint az elsőnél. Próbáltam kicsit változtatni azok után, hogy a megszakítás előtt is pozíciót veszítettem, de nem változtattam eleget. Ezután igyekeztem nyomás alatt tartani az ellenfelemet, hibázott is néhányat, de egyszer sem akkor, amikor nagyon közel voltam hozzá, vagy éppen előzésre alkalmas pályarész következett. Megfordult a fejemben, hogy a visszafordítóban bevetődök mellé, de egyszer sem kerültem igazán támadási pozícióba” – értékelt Martin.

A leggyorsabb kör és az azért járó egy pont végül McLaughliné lett, Martin viszont a dupla pole pozícióért kapott egy-egy extra pontjának köszönhetően csak 6 pontot veszített, így 4 pontos előnnyel továbbra is ő áll az első helyen az összetettben.

Magyar idő szerint vasárnap 14 óra 5 perckor kezdődik a hétvége második versenye, azt követi a harmadik futam 17 óra 5 perctől. Részletes eredmények ITT, a második és harmadik futam élő közvetítése ITT érhető el.