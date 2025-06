Sikerekben gazdag fél szezont zárt le Molnár Martin a brit F4-ben

Miután az előző fordulóban megszerezte pályafutása első F4-es sikerét, ami egyben a magyar autósport történetének első győzelme volt FIA által felügyelt Formula–4-es bajnokságban, Molnár Martin az Oulton Parkban rendezett ötödik fordulóban újabb fontos lépcsőfokhoz érkezett azzal, hogy életében először indulhatott a pole-pozícióból.

A magyar versenyző ráadásul rögtön duplázott, hiszen az időmérőn a leggyorsabb és második leggyorsabb körök rangsorában is az első helyen végzett, tette mindezt nagy fölénnyel és új F4-es pályacsúccsal. Ennek köszönhetően a hétvége első és harmadik futamára is az övé lett a pole-pozíció, amit ezúttal nem sikerült győzelemre váltania, viszont újabb dobogós helyezést szerzett.

Az első futamon bajnoki riválisa, a hétvége előtt az összetettben második helyen álló Fionn McLaughlin lerajtolta őt, majd Martin hiába szorongatta a Red Bull juniorját a teljes táv során, nem tudta hibába hajszolni az ír versenyzőt, így a második helyen végzett.

A második, fordított rajtrácsos futamon a Virtuosi Racing pilótája a 12. helyről kezdett, de műszaki hiba miatt félre kellett állnia, majd az autóját újraindítva visszatért a bokszba, azután pedig a pályára, de értelemszerűen pontot nem szerzett.

A harmadik futamra aztán megjött az eső, Martin pedig a félig nedves, félig száraz pályán a nedvesebb oldalról indulva egy pozíciót veszített a rajtnál, majd a 6. körben az élen álló McLaughlinhoz és a harmadik helyezett Ary Bansalhoz hasonlóan rajta is kifogott, amikor az utolsó kanyarba szakadó esőben érkezett meg a mezőny eleje. Mindhárom autó kicsúszott a bukótérbe, McLaughlin pedig összeakadt Bansallal, aminek következtében utóbbi kiesett.

Az ír versenyző leszakadt első szárnnyal a 6., Martin pedig a 9. helyre tért vissza, a következő körben azonban a veszélyessé váló körülmények miatt piros zászlóval félbeszakították a versenyt, hogy a csapatoknak lehetősége legyen esőgumit feltenni az autókra. A folytatásra biztonsági autós újraindítást rendelt el a versenyirányítás, csakhogy nem sikerült megfelelő sorrendben pályára küldeni a versenyzőket, így ismét belengették a piros zászlót, idő előtt véget vetve ezzel a küzdelemnek.

Jelen állás szerint a harmadik futamot Thomas Bearman nyerte, McLaughlin a 6., Martin pedig a 9. helyen végzett, ám a sorrend meghatározásával kapcsolatos kavarodás és az első megszakítás alatt elkövetett potenciális szabályszegések miatt korántsem biztos, hogy utólag nem fog még változni a végeredmény.

A jelenleg ismert sorrendet alapul véve mindenesetre a szezon felénél McLaughlin vezet az összetettben 168,5 ponttal, Molnár Martin pedig a második helyen áll 163 ponttal.

„A hétvége fénypontját az első pole-pozícióm jelentette, az egész csapat nagyon örült neki. A tempónk ezen a hétvégén is jó volt, ha pedig a szezon első felét nézem, nagyjából ott vagyunk, ahol lenni szerettünk volna. Persze jó lenne vezetni a bajnokságot, de abszolút nyílt a küzdelem, bármi megtörténhet még a hátralevő 15 versenyen. Aminek örülök, hogy azokon a pályákon is sikerült jó eredményeket elérnünk, amelyek kevésbé kedveztek nekünk” – értékelte Molnár Martin az idény első öt fordulóját.

Molnár Martin a második helyről várja az idény második felét

Reálisak voltak a nagy célok, de nem állhat meg a tanulás

Őry Tamás, a Martin pályafutását 2021 óta segítő Motorsport Talent Management (MOTAM) ügyvezető igazgatója a magyar versenyző első győzelmét hozó thruxtoni hétvégéhez hasonlóan az Oulton Parkban is a helyszínen szorított, így azt is testközelből élhette át, ahogy Martin megszerzi pályafutása első F4-es pole-ját.

„Nagyon hosszú út vezetett idáig. A bajnokság előtti teszteken kiváló teljesítményt nyújtott Martin, miközben ott nyilván nem az eredmény számít, de láttuk, hogy nagyon versenyképes. A versenyhétvégék előtti szabadedzéseken szintén rendre nagyon jól teljesített, és minden időmérőn benne volt a levegőben, hogy megszerzi a pole-pozíciót, de valami apróság mindig hiányzott. Többször volt olyan, hogy a leintés előtt egy-két perccel az élen állt, de aztán valaki megelőzte.”

„Általában mindegyik szektorban megvolt a tempója, csak nem tudta ugyanabban a körben megfutni a legjobb szektorait, most azonban ez összejött. Egészen hihetetlen módon a csapat jobban ünnepelte ezt a sikert, mint az első győzelmet. Ebből is látszik, hogy ez óriási dolog, ráadásul nagyon domináns teljesítménnyel szerezte meg mindkét pole-pozíciót. Annyira érzelmes pillanat volt, ami szintén hosszú tanulási folyamat eredménye.”

Az idei szezon első felének legfontosabb üzenete pedig az, hogy Martin elbírta a ráhelyezett extra nyomást, és a feladathoz felnőve az első versenyhétvégétől kezdve szállította az eredményeket. Ez a számok nyelvén 1 győzelmet, 5 második helyezést és 1 harmadik helyezést jelent, miközben a 15 futamból 12-n pontot szerzett, és csak egyszer, a műszaki hiba által nehezített Oulton Park-i második futamon nem zárt a legjobb tízben.

„A múlt évben még kíméltük Martint, és nem akartunk indokolatlanul nagy terhet, felesleges nyomást ráhelyezni, de az idén nem tehettünk mást, mert ki kellett mondani, hogy a második évben, ha nagy céljaink vannak, akkor a bajnoki címért kell menni – mondta Őry Tamás. – Ezt Martin is elfogadta, miközben nagy kérdés volt, hogy miként tudja feldolgozni.”

„Azt is vegyük figyelembe, hogy az első fél évben nem a kedvenc pályáin zajlottak a versenyek, de ennek ellenére nagyon következetes teljesítményt nyújtott, és a szezon felénél ott tartunk, hogy öt és fél pont a lemaradása az összetettben az első helyezettől. Ez semmi. Nagyon úgy tűnik, hogy két pilóta, Martin és Fionn McLaughlin között zajlik majd a csata a bajnoki címért.”

Molnár Martin megértette, hogy most háborút kell nyerni, nem csatákat

„A legnagyobb örömet az okozza, hogy látszik, reálisan jelöltük ki a céljainkat, illetve az, hogy Martin megértette: most a háborút kell megnyerni, és nem a csatákat, amihez nagyon konzisztens teljesítményt kell nyújtani. Mind az öt hétvégén dobogóra állt, tizenöt futam alatt egyszer sem esett ki, és csak egyszer nem végzett a legjobb tízben. Ez azt jelenti, hogy nagyon érett versenyzést mutatott be, ami nagyon nagy pozitívum. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy miközben az eddigi teljesítmény nagyon szép, és jól állunk, még mindig rengeteget kell tanulnunk, és továbbra is tanulni fogunk. Van még rá 17 versenyünk.”

A brit F4-es bajnokság küzdelmei július 26-án és 27-én Zandvoortban, Martin egyik kedvenc pályáján folytatódnak, ám előtte a magyar versenyző július 5-én és 6-án a Formula–1-es Brit Nagydíj történelmi hétvégéjén versenyez. Silverstone-ban először fordul majd elő, hogy az F1, az F2, az F3 és az F4 is egyazon versenyhétvégén szerepel, utóbbi mezőnyében pedig Martin is ott lesz a pontversenybe nem számító, ám minden szempontból kiemelt fontosságú két versenyen.

A 2025-ös brit F4-es idény

(Borítókép: Jakob Ebrey Photography / MOTAM Kommunikáció)