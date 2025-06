Hatalmas lehetőség előtt áll a magyar motorsport, a következő tíz év mindent megváltoztathat

Szervezői szinten is nagy várakozás övezi a Magyarországra sok idő után visszatérő Superbike, és MotoGP-futamokat, amelyeknek a balatonfőkajári Balaton Park Circuit ad majd otthont. A MotoGP-tesztnap sajtótájékoztatóján többek között Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár, és egykori világbajnok gyorsasági motoros versenyzőnk, Talmácsi Gábor is megszólalt.

Ahogy korábban az Index is megírta, a világ egyik legrangosabb motoros versenysorozata, a MotoGP 33, míg a Superbike 35 év szünet után látogat idén ismét hazánkba. Nem meglepő, hogy a szervezők részéről is jól érzékelhető izgatottság és optimizmus keveréke határozta meg a 2023-ban megnyílt Balaton Park Circuit júniusi MotoGP-tesztnapját.

Míg a pilóták a köröket rótták a tűző napon és a mellé társuló 35 Celsius-fokban a balatonfőkajári pályán, addig kicsivel arrébb a benti hűvösben az esemény sajtótájékoztatóját tartották meg, amelyen a pálya technikai részleteitől egészen a motorsport magyarországi jövőjéig sok mindenről szó esett.

„Ez egy óriási lehetőség a magyar motorsportnak, és nagy öröm minden magyar rajongónak – mondta kezdésként a hazánkban megrendezendő két futamról Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár – Tisztában vagyunk vele, hogy milyen nagy társadalmi réteg érdeklődik a motorsport iránt Magyarországon és egész Közép-Kelet-Európában, ezért nagy dicsőség nekünk, hogy ennyi év után sikerült visszahozni ezt a két versenysorozatot az országba.”

Az államtitkár hozzátette, remélik olyan többlethatással is jár majd a két esemény, ami a fiatalokat is a motorsport felé irányítja, például a mellette ülő egykori világbajnok motorversenyző, Talmácsi Gábor képzőcentrumába. Hozzátette, bár örülnek annak, hogy Farkas Kevin szabadkártyás részvétele szinte biztosra vehető a Moto3-as kategóriában, de bíznak abban, hogy tíz éven belül már alanyi jogon vehetnénk részt a magyar pilóták a legrangosabb motoros eseményeken.

A magyar autó-motor sport tekintetében a 2025-ös év különlegesnek számít, ugyanis negyvenedik éve van Formula-1-es futam, illetve három évtized után a motoros versenyek visszatérése is azt mutatja, hogy a kormányzat számára kiemelkedően fontos a motorsport itthoni helyzete

– zárta mondanivalóját az államtitkár.

A Balaton Park Circuit operatív igazgatója, Walterné Dancsó Adrienn a többi között arról is beszélt, hogy a kétkerekű versenyek lebonyolításához több változtatást kellett eszközölniük a pályán. Elmondta, a Nemzetközi Motor Szövetséggel (FIM) együtt dolgozva megnövelték a bukóterek méretét bizonyos kanyarokban, ami a legmagasabb szintű licenc megszerzéséhez elengedhetetlen volt.

„A korábbi autós vonalvezetés 4115 méter volt, míg a motoros nyomvonal 4074 méter, ennek ellenére a kavicságyak mérete a változtatások után a háromszorosára nőtt. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a pálya a lehető legbiztonságosabb legyen” – majd hozzátette, amint kiderült, hogy a balatonfőkajári pálya rendezhet két ilyen nagy kaliberű eseményt, azonnal újabb képzések indítottak a sportbíróknak, amelyek rendkívül sikeresen zárultak.

Elárulta, rendeztek már kisebb eseményeket a Balatontól egy köpésre lévő pályán, amelyek között volt olyan is, ahol egyenesen a FIM, és a Superbike sportszakmai vezetése is figyelte árgus szemekkel a munkáját a sportbírói csapatnak:

A visszajelzések szerencsére nagyon pozitvak voltak, bár van még min javítanunk, de jó úton haladunk.

Szondy Szilvia, a HUMDA, azaz a Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség elnök-vezérigazgatója azzal kezdte, jelentős esemény volt a cég életében, miután többéves tárgyalás után sikeresen megegyeztek a két versenysorozat jogtulajdonosával.

A szerződések értelmében mindkét sorozatot tíz évig láthatjuk majd Magyarországon, a Superbike-futamoknak biztosan a Balaton Park Circuit szolgál otthonként, ahogy a MotoGP-nek is a következő három évben, utána viszont akár helyszínváltozásról is szó lehet. Jóval alacsonyabbak a jegyárak nálunk, mint a környező országokban, így reméljük minél több rajongót köszönthetünk majd a futamokon

– bizakodott a vezető.

Talmácsi szintén pozitívan tekintett előre a következő két hónapra: „Személyesen nagyon jó érzéssel tölt el, szerintem nemcsak engem, hanem mindenki mást is, hogy itt lehet a világ két legjobb sorozata, ami egyben nagy lehetőség is lehet a magyar utánpótlás számára. Két hete kipróbáltam már egyszer a pályát, néhány napja pedig már éles körülmények között is vezettem rajta. Nagy élmény rajta menni, jó érzés, hogy a miénk.”

A volt versenyző azt is elmondta, hogy a tíz balos, és hét jobbos kanyar jó szinergiába van az új nyomvonallal, ráadásul új előzési pontok is nyíltak a pályán, ami megint csak növelheti az izgalmakat. Véleménye szerint minden adott ahhoz, hogy jól érezzék magukat a nézők.

Az előző napon a Superbike-mezőny látogatta meg a pályát, bár nem hivatalos motorral, hanem gyengébb géppel. Nekik nagyon tetszett a vonalvezetés, és az új előzési pontok is. Egy olyan időszakban fogadjuk a két sorozatot, amikor hatalmas médiaérték övezi a versenyeket, főleg hogy a két Márquez-fivér vezeti a MotoGP ponttáblázatát, tehát az izgalom garantált.

A sajtótájékoztató után még egy körre is elvitték az újságírókat és különféle nyereményjátékok szerencsés nyerteseit a szervezők a Balaton Park Circuit körül. Noha nem érhettük el a motorosok által diktált tempót, mégiscsak furcsa bizsergéssel tölthette el az a tény az embert, hogy nemsokára már élesben fognak versenyezni itt a világ legjobb pilótái.

A 2025-ös Superbike-világbajnokság majd a július 25-27-i hétvégén teszi tiszteletét hazánkban, míg a MotoGP Magyar Nagydíját egy hónappal később, augusztus 22. és 24. között rendezik meg.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)