Európában is különlegesnek számító eseménysorozat érkezik Magyarországra

A MotoGP és Superbike mellett idén a motokrosszra emlékeztető, különböző pályaborítású Supermoto Magyar Nagydíjat is rendeznek Magyarországon. Lapunk ennek apropóján nemcsak a versenyhétvége projektvezetőjével, Adorján Viktorral ült le beszélgetni, hanem Surányi Balázs és Bereczki Dávid személyében két magyar versenyzővel is, akikkel találkozhatnak a kilátogatók július 12. és 13-a között a Heves vármegyei Visontán.

Motorsport szempontjából történelmi jelentőségű nyár vár Magyarországra, ugyanis 2025-ben már a MotoGP, a Superbike és a kevésbé ismert, de annál látványosabb Supermoto is tiszteletét teszi hazánkban egy verseny erejéig.

Az utóbbi sorozat különlegessége, hogy nem csak az aszfalton folynak a küzdelmek, hanem egy offroad szakaszon is. Azonban a földes borítás mellett még egy úgynevezett sky section, vagyis ugratásokkal tarkított pályarész is várja azokat az érdeklődőket, akik nem tudják beérni azzal, hogy csak a talajon száguldoznak a versenyzők. Az utóbbi szekció ritkasága azonban talán még érthető is, nem mindenhol adottak ugyanis a körülmények egy zöldövezetes pálya kialakításához. Szerencsére a Heves vármegyei Visontán ilyenek miatt nem kell aggódni.

Fotó: S1GP Hungary

„Az elsődleges eddigi visszajelzések nagyon pozitívak, hiszen a pálya elkészült már. Júniusban a pilóták már birtokukba is vették, és egy országos bajnoki futamon felavatták az aszfaltcsíkot, ami két, lényegében új pályaszakasszal bővült – mutatta be a visontai pályát Adorján Viktor projektvezető. – Az aszfaltos, eddig is meglévő szakasz kiegészült egy offroad szekcióval, ami alapvetően motokrosszversenyzésre hajaz, valamint egy úgynevezett sky sectionnel, ami lényegében egy burkolt offroad szakasz. Ugyanúgy vannak rajta ugratók, mandinerek, döntött kanyarok, viszont aszfaltozott egy kicsit kíméletlenebb, keményebb burkolattal rendelkező pályaszakasz. Ami először épült Magyarországon, sőt Európában sincs Olaszországon kívül, úgyhogy mindenképpen egy unikális pálya jött létre.”

A szakember lapunknak azt is elmondta, hogy azért is számít ritkaságnak a háromszakaszos pálya, mert kevés helyen van lehetőség szinte teljesen zöldmezős beruházás keretében építeni egy sky sectiont. De hozzátette, természetesen más sportágak otthonául is tud szolgálni Visonta, mind az autós, mind a motoros kategóriák birtokba tudják venni a pályát.

Fotó: Danyik Bence Az új Sky Section pályarész akcióban Visontán

„El van kényeztetve a közönség abból a szempontból az idei évben, hogy rengeteg verseny, de rengeteg egyéb motoros esemény is van Magyarországon. Virágkorát éri ez a közeg itthon, és ez egyfajta versenyt is kialakít a rendezvények vagy a projektek között. Természetesen azt azért nem lehet állítani, hogy, mondjuk, egy súlycsoportban vagyunk a MotoGP-vel. Nyilván az egész sportág mérete, nemzetközi ismertsége teljesen más szinten van, de alapvetően azt tudom mondani, hogy a jegyeladások, illetve a közönség érdeklődése az elképzeléseinek megfelelő, úgyhogy nagyon-nagyon optimistán tekintünk az első verseny felé” – bizakodott a projektvezető, aki szerint jelenleg az emberekért, egészen pontosan az emberek szabadidejéért folyik a küzdelem a versenyek között.

Ezért is örülnek annak, hogy a kilátogató közönség egy vagy akár két napot szán majd a Supermotóra és Visontára.

Ez többéves elköteleződés, tehát ezek a beruházások sem lettek volna észszerűek csak egyetlen rendezvény miatt. Úgyhogy itt a többéves projekt első lépésénél vagyunk, és ebből a szempontból nyilván nagyon fontos, hogy pozitív benyomás alakuljon ki másokban. Mi úgy halljuk egyébként, hogy jó a visszhangja a magyarországi előkészületeknek és promóciónak, a versenyzők pedig szívesen jönnek. Lelkesek Visontával, lelkesek a Magyar Nagydíjjal kapcsolatban.

Magyaroknak is lehet majd szurkolni Visontán

De hogy mit jelent végre hazai környezetben versenyezni a Supermotóban? Arról Surányi Balázs, a legmagasabb szinten (S1GP) világbajnoki ponttal is rendelkező magyar versenyző, és Bereczki Dávid junior kategóriás pilóta tudtak csak igazán mesélni.

„Nem versenyeztem még soha hazai közönség előtt ilyen nagy világversenyen. Persze itthon voltam már futamokon, de az közel sem ez a szint volt. Az biztos tehát, hogy nagy élmény lesz, és nagy löketet tud majd az adni, hogy ilyen sokan kint lesznek majd és szurkolnak nekünk. Amikor a rajongók kijönnek, és lobogtatják a magyar zászlót, az biztosan nagyon-nagyon sok pluszt tud majd adni nekünk” – kezdte a 2022-ben magyar bajnokságot, egy évvel később pedig már osztrák és cseh bajnoki címet nyerő 20 éves Surányi Balázs.

Már volt példa azért hasonlóra, amikor magyarként többen kimegyünk külföldre. Én például az osztrák bajnokságban is versenyzem, és van még rajtam kívül akár további négy magyar induló. Ott azért nyilván nehéz nekünk a pályáról megtalálni a nézőtéren lévő apukát, anyukát, testvéreket. Mert olyankor mindenki szurkol a magyar honfitársaknak, ami már önmagában nagyon jólesik. Azért kapjuk a pálya széléről a tényleg szívből jövő szurkolásukat, hogy fejlődjünk és érjünk el eredményeket, ráadásul együtt mint magyarok.

Fotó: Murányi Gábor Surányi Balázs

A még most is rendkívül fiatal, korosztályában dobogós helyezéseket halmozó Bereczki Dávid 4 évesen kezdte el a motorozást. A jelenleg 14 éves versenyző motorostársához hasonlóan izgatottan várja a júliusi versenyhétvégét.

„Elképesztően nagy motivációt és erőt tud adni, amikor már majdnem meghalsz a motoron, már teljesen elfáradtál, de látod közben a közönséget, ahogy szurkol neked. Ez hihetetlenül nagy löketet jelent a pályán, hogy ezt a kört, meg majd az utána lévő kört és végül az utolsó kört már csak azért is nagyon megnyomom, hogy minél jobb eredményt érjek el.”

A győzelem egyelőre nem jött össze kategóriájában a magyar motorosnak, de reméli, hogy a visontai hétvégén ez végre valahára megváltozik. Lapunknak azt is elmesélte, hogy legtöbb barátja és ismerőse is hozzá hasonlóan három-négy évesen ültek először motorra, amit hat-hét éves kortól már versenyszerűen is űzni kezdtek.

Még a karrierem kezdetén, a motorozással párhuzamosan egyébként kick-boxoztam is, ezt versenyszerűen csináltam egy kis ideig, azonban más sport akkor sem érdekelt ezeken kívül

– mesélt a kezdetekről a pilóta.

Fotó: Murányi Gábor Bereczki Dávid

De a versenyzést nyolcévesen kezdő Surányi sem maradt rest a sztorizgatásnál.

„Apukám mesélte mindig, hogy mentem a kismotorral, és kérdezte tőlem a nap végén, hogy: »Na, jó volt? Holnap is mész majd vele?« Azt mondtam »nem«, és ez körülbelül egy évig így telt el mindig. Talán mindent alám adott már, de csak egyetlen motort tartott meg, amire évente talán egyszer vagy kétszer ültem rá.”

A hozzáállás végül külső hatásra változott meg. Beszélgetésünk során Surányi elárulta, amikor édesapja elkezdett versenyezni, összetalálkozott vele egykorú, de fiatalabb versenyzőkkel is. Az akkor nyolcéves fiúnak pedig ez jelentette a végső lökést, onnantól nem is volt megállás a motorozás szempontjából.

Csak figyelni kell arra, hogyan bánsz a gyerekkel, hogy ne az legyen, hogy apuka meg akarja valósítani az ő álmát a gyerek kárára. Szerencsére nálunk ez nem jelent veszélyt, nagyon jól tudunk együtt dolgozni, együtt is szerelünk. Édesanyám egyébként a fizioterapeutám és masszőröm, tehát ez egy igazi családi csapatmunka. De a húgom is mindig ott van velünk, mondhatni ő felel a lelki támogatásért.

Küzdelmek a pályán kívül

Az első „gázadásról” átkanyarodva már a két versenyző karrierjének egy aktuálisabb és befolyásosabb részére terelődött a szó, a „fránya” anyagiakra. Surányi elmondta: szerinte benne megvan az, ami ahhoz kell, hogy egy versenyző a csúcsra juthasson. Ehhez viszont a megfelelő anyagi helyzetnek is elő kell állnia.

Ha lenne elegendő szponzorunk, úgy gondolom, akkor minden versenyen el tudnánk menni a vb-re, illetve el tudnánk menni edzeni azokra pályára, ahol lesz éppen verseny. Itt például Szardíniáról, Spanyolországról beszélünk, szóval itt komoly távolságok vannak, aminek persze komoly az anyagi vonzata is. De az is nagy segítség lenne, ha, mondjuk, egész télen tudnék edzeni a külföldön a melegben. Ezt azért sokkal jobban lehetne támogatni pénzügyileg.

De a tanulással és az iskolával sem könnyű összeegyeztetni a kétkerekű élet hozadékának számító edzést, utazást és versenyzést. A páros idősebbik tagja szerint sokan nem is tekintették sportnak a motorozást, mert gyakorlatilag „csak felülnek a motorra és húzzák a gázt”.

„Szépen lassan azért mégis kivívtam magamnak a tiszteletet az iskolában. Még az általánosban, 11 vagy 12 éves koromban, már elengedtek, hagyták, hogy csináljam. Persze a tanuláshoz volt kötve, tehát meg kellett lenni egy bizonyos szintnek, de azt mindig sikerült elérnem, és akkor mondták, hogy jó, akkor menjél, nyugodtan eddzél és versenyezzél” – mondta mosolyogva Surányi Balázs.

Fotó: Murányi Gábor Surányi Balázs

A szavakkal életkorából fakadóan Surányi Balázsnál azért „megfontoltabban” bánó Bereczki Dávidnak sincsenek ennyire pozitív élményei egyelőre. „Az én tanáraim egyáltalán nem támogatják a sportolásomat. Volt olyan, hogy reggel öt órakor értünk haza Szardíniáról, és akkor első órában egy történelem témazáró várt rám, amire ha nem megyek be, akkor az rögtön egyes.”

Nagyon remélem, hogy én is abba az iskolába mehetek majd, ahova Balázs is jár, és nagyon remélem, hogy ott már jobban sikerül a két életet összeegyeztetni. Itt is lehet, csak nehezen. Megszólnak, amikor versenyre megyek, megjegyzést tesznek, amikor edzésre készülök, leginkább akkor, ha nem sikerül jól egy dolgozatom. Bár nem vagyok az a kifejezetten rossz tanuló, általában hármasokat kapok, néha négyeseket. Ilyenkor mondják nekem azt, hogy ez bizony a motorozás miatt van. Általánosban egyáltalán nem könnyű összehangolni

– magyarázta a 14 éves pilóta.

Fotó: Murányi Gábor Bereczki Dávid

Adódik a kérdés, mi kellene ahhoz, hogy jobban tiszteljék a motorozást akár iskolai, akár szponzori szinten. Surányi Balázs bízik abban, hogy a jövőben ez pozitív irányba változik, szerinte nem éppen hétköznapi sportág az, amit csinálnak, ami látványossága és izgalma mellett azért komoly veszélyeket is magában rejt.

„Nyilván, amit nem ismer az ember, arról könnyen dönthet úgy, most például ezt a sportot nézve, hogy ez a szakág vagy sportág, ez egy semmi, egy nulla, és emiatt őket nem érdekli. De onnantól, hogyha valaki mondjuk ült már motoron, az már rájön, hogy lehet, ez nem is olyan egyszerű dolog. Szóval ez biztos változik majd azok után, hogy egyre nagyobb hírneve lesz ennek az egésznek, aztán majd meglátjuk, hogy milyen mértékben” – tette hozzá.

A fentebb említett nehézségek fizikai formában, akár utazással járó megpróbáltatások formájában is megvalósulhatnak. „A legtöbb verseny Supermotóban külföldön van, bár van magyar bajnokság, és ezúttal S1GP-s Magyar Nagydíj is. Ennek ellenére az igazán komoly mezőnyt, vagy nagy presztízsű versenyek Ausztria, Olaszország, Németország pályáin láthatnak az emberek.”

Ahol viszont a korlátozott anyagi lehetőségek miatt önmagában még a kényelmes alvási lehetőség sem garantált.

Egyes versenyeken volt idő, amikor nem tudtuk megoldani, hogy rendes alvóhelyem legyen, és összegörnyedve kellett aludnom. Persze, reggel aztán fájt mindenem, hullafáradt voltam, és akkor ilyen állapotban versenyeztem három héten keresztül. Viszont így is magyar, osztrák, meg cseh bajnok tudtam lenni.

„Idénre már látszik az, hogy sokkal jobb körülmények között versenyezhetek, kaptam egy nagyon jó motort, és hirtelen rengeteget javultam, úgy fejben, mint erőnlétileg. Jobban megy a felkészülés a versenynapokra, illetve regeneráció is hatékonyabb, mert tud rendesen pihenni a szervezetem. Ezek mind sokat tesznek hozzá ehhez az egészhez” – folytatta a Supermoto elitjéhez közelítő sportoló.

Nem félni kell a sérülésektől, hanem önmagadban bízni

Persze a lényeg még mindig a motorozáson van, akármennyire akadályozzák a pályán kívüli körülmények a versenyzőket, az igazi csata még mindig a riválisokkal zajlik az aszfalton és földön.

„Fokozatosan ügyelnünk kell arra, hogy ne lökjenek fel minket. Ha vannak mögöttünk, akkor minden kanyarban kicsit megfeszülve várunk, vajon történik-e valami vagy sem. De ha jön, akkor vissza tudunk támasztani könyökkel, térddel, fejjel, amivel csak lehet, úgyhogy gyakori jelenség a Supermotóban a fellökés.”

„Én még mindig olyan szerencsétlen vagyok, hogyha ott vagyok a pályán, és nézem, mondjuk, hogy hol tudnék gyorsabb lenni, mindig akkor történik valami – vette át a szót már a sérülésektől való félelemmel kapcsolatban Bereczki Dávid. – Ezt fejben kell tudnia elengedni az embernek, hogy elesik vagy megsérül. Tehát ezt a félelmet nagyon fontos kizárni a sportból, és ez például rendkívül nehéz dolog, főleg ha, mondjuk, látsz egy nagyon komoly balesetet előtted, és te is ugyanúgy mész. Tudod, hogy veled is megtörténhet. Nagyon fontos a lélekjelenlét, és fontos, hogy kizárd a negatív gondolkodást az ilyen szituációkban.”

Fotó: Murányi Gábor Surányi Balázs (balra) és Bereczki Dávid (középen)

Konkrét sérülésével kapcsolatban Surányi is tudott mesélni. A magyar motoros elmondása szerint pár évvel ezelőtti esete miatt sportpszichológusnál is járt

A sérülésnél az egyik legfrusztrálóbb dolog és a legnagyobb probléma, hogy, mondjuk, egy törés után milyen hosszú időt vesz igénybe a gyógyulás, amíg teljesen felépülsz. Nekünk még nem áll rendelkezésre olyan technika – mert nem vagyunk azon a szinten –, hogy azonnal megműtenek, és akár egy hét múlva ugyanúgy versenyezhetünk. Tehát kell az idő ahhoz, hogy fölépülj rendesen, és bizony előfordul, hogy ez egy, de akár kettő hónap is lehet. Amikor pedig nem ülhetsz a motoron, az borzalmas, ahogy maga a sérüléstől való félelem is.

„De ez a sportág velejárója, és igazából pozitívan kell gondolkodni. Manifesztálni kell azt, hogy minden jól alakul majd, és amikor végiggondolod, hogy te mennyi munkát raktál ebbe az egészbe, akkor pedig rájössz, hogy igenis veled minden rendben lesz. Beleraktad a munkát, veled van a Jóisten, veled van az élet, és minden úgy alakul, hogy a végén te leszel a nyertes.”

Az S1GP Magyar Nagydíját július 12. és 13-a között rendezik meg a Heves vármegyei Visontán.

(Borítókép: S1GP Hungary)