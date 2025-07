A Formula-1 hétvégi születésnapján kis extra nyomásra és sok nézőre számít a magyar résztvevő

Az autósport csúcssorozatában rendszeres hétvégi betétprogramnak számítanak az alacsonyabb kategóriák, az F2 és F3 küzdelmei, ezúttal viszont meghívást kaptak a brit F4-es sorozat résztvevői is, tekintve, hogy az F1 Silverstone-ban ünnepli fennállásának 75. évfordulóját: 1950. május 13-án ezen a pályán indult útjára a világbajnoki sorozat.

Ebből az alkalomból pedig a brit F4-es versenyzők, köztük Molnár Martin is lehetőséget kapnak arra, hogy a legnagyobb színpadon mutathassák meg magukat. A magyar autóversenyző legutóbbi viadalát követően válaszolt az Index kérdéseire, egyebek között arra is: hogyan készül erre a különleges eseményre?

Megpróbálok úgy odamenni a hétvégére, mint bármelyik másik versenyre. Ez egy F1-es hétvége lesz persze, ami nyilván hoz egy kis extra nyomást, meg rengeteg néző is lesz, de megpróbálok nem ezzel foglalkozni, és ugyanúgy hozzáállni a versenyhez. Én már nagyon várom a hétvégét.

A lebonyolítás annyiban változik a megszokott brit F4-es hétvégékhez képest, hogy csak egyetlen szabadedzést rendeznek, három helyett pedig csupán két, egyenként 25 perces futam lesz: az egyik szombaton, a másik vasárnap. A programból a fordított rajtrácsos verseny kerül ki, az első futamra az időmérőn elért a második leggyorsabb körök rangsora, az utolsóra pedig a leggyorsabb körök rangsora határozza meg a több mint 30 fős mezőny rajtsorrendjét. Ez a forduló nem számít bele a pontversenybe.

Az Indexnek adott exkluzív miniinterjúban Molnár Martin visszaidézte a legutóbbi versenyhétvégéjét, amelyet pályafutása során először a pontverseny éllovasaként várt a brit F4-ben. De kitért arra is, hogy...

okozott ez bármilyen plusz terhet, nyomást a verseny előtti napokban, órákban;

azzal, hogy már futamgyőzelmet aratott és vezeti a pontversenyt, megváltozott a kapcsolata a versenytársakkal;

az Oulton Park előtti két hét során végzett olyan munkát, amit addig nem;

milyen célokkal vágott neki a három futamnak, azok miként alakultak és vajon kihozta belőle a maximumot?

Molnár Martin az idén másodszor versenyez majd Silverstone-ban. Május elején, a brit F4 második versenyhétvégéjén a Grand Prix-nyomvonalon rendezett viadalon 2. és 3. rajthelyet szerzett, majd ugyanilyen elosztásban két dobogós helyezést ért el, az utolsó futamon pedig megfutotta a leggyorsabb kört.

A brit F4-es mezőny szeptember 20–21-én ismét Silverstone versenyez majd, csak akkor a National-nyomvonalon.

Korántsem volt magától értetődő Molnár Martin részvétele a futamon

Noha a Formula–1-es Brit Nagydíj F4-es mezőnyét a brit bajnokság csapatai alkotják, több, erre a fordulóra szerződtetett fiatallal kiegészülve a megszokottnál nagyobb lesz a létszám. A magas színvonalra garancia, hogy a brit sorozatban versenyzők közül 20-an is autóba ülnek, a pontverseny első 12 helyezettje közül pedig mindenki ott lesz.

„Mondani sem kell, hogy ez egy igazi mérföldkő mindenkinek, aki részt vesz a brit Forma–4-es bajnokságban. Régóta dolgozunk azon, hogy lehetőségünk legyen a Forma–1 egyik betétsorozataként részt venni a Brit Nagydíjon, és örömmel tölt el minket, hogy képesek voltunk megvalósítani ezt. Büszkék vagyunk rá, hogy mi számítunk az első lépcsőfoknak a Forma–1 felé vezető úton, a versenyzőinknek pedig egyszerre lesz különleges és inspiráló, hogy ugyanazon a hétvégén láthatják a potenciálisan előttük álló karrierutat, amelyen ők is versenyeznek” – nyilatkozta az Autosportnak Eve Lake-Grange, a brit F4-es bajnokság menedzsere az előttünk álló hétvégéről, amelyen korántsem volt magától értetődő Molnár Martin részvétele.

„Mivel ez egy Forma–1-es hétvége, a díjszabása is ehhez igazodik, nem az F4-hez. Először is meg kellett győzni a főtámogatónkat, a One Magyarország Zrt.-t, hogy álljon mellénk ebben a kivételes lehetőségben. Ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy lehetővé tették mindezt – mondta Őry Tamás, a Molnár Martin pályafutását 2021 óta segítő Motorsport Talent Management (MOTAM) ügyvezető igazgatója közleményükben. – Egy Forma–1-es hétvégén hatalmas nézői és médiaérdeklődés mellett tudják megmutatni magukat a fiatal pilóták, és egy jó eredménnyel hirtelen fel lehet tűnni olyasvalakinek a radarján, ahol addig nem. Jutalomjátéknak tekintjük ezt a hétvégét, de titkon bízunk benne, hogy Martin továbbra is kiváló formában lesz és futamot tud nyerni.”

„Szeretném, ha örömversenyként fogná fel ezt az egészet, ahol nem kell a pontokat számolgatni és lehet felszabadultan versenyezni – jelölte ki a fő szempontot Kiss Pál Tamás, a MOTAM sportszakmai vezetője. – Martin fejlődésének szempontjából is fontos, hogy itt lehet, hiszen minden autóban töltött plusz kilométer további tapasztalatot jelent, és ha kihagyná ezt a hétvégét, hátrányba kerülne a fő versenytársaival szemben.”

