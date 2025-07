Nem átlagos életet él a 15 éves magyar fiú, akinek a száguldás az élete

A balatonfőkajári Balaton Park Circuit készen áll arra, hogy fogadja a gyorsasági motorsport két csúcskategóriájának (WorldSBK és MotoGP) versenyzőit. Augusztus végén egy magyar versenyzőnek (Varga Tibor, MotoE) biztos szoríthatunk a helyszínen, és ha minden jól alakul, akkor a rangos JuniorGP-sorozatban versenyző Farkas Kevin szabadkártyát kap, ez esetben a Moto3-ban indulhat a Magyar Nagydíjon. Farkas a magyar motorsport egyik nagy reménysége, de ide sorolható a még nála is fiatalabb Rossi Attila Moor, továbbá Lukács Tamás is. Utóbbi 2010-es születésű, és míg a vele egykorúak videójátékoznak, addig a budafoki fiú a versenypályán húzza a gázkart.

Ahhoz, hogy egy fiatal eljusson a MotoGP-be, végig kell járnia az összes lépcsőfokot a Road to MotoGP nevű program keretein belül. A programot a MotoGP-t szervező és annak kereskedelmi jogait birtokló Dorna hívta életre. A Road to MotoGP tehetségkutató-bajnokságokat foglal magában, magas szinten kidolgozott szabályrendszerrel.

A magyarok közül jelenleg Farkas Kevinnek van a legnagyobb esélye bejutni a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnyébe, méghozzá ott az első lépcsőfokot jelentő Moto3-as kategóriába. Farkas jelenleg a JuniorGP-sorozatban gyűjti a tapasztalatot: a Moto3 technikai szabályai szerint zajló bajnokság kivételes fejlődési lehetőséget kínál a fiatal versenyzők számára.

A fiatalok piszkosul gyorsak tudnak lenni, de más dolog megbirkózni a nyomással, ami az eredménykényszerből fakad. Sokat kell dolgozni velük, hogy mentálisan erősek legyenek. Vannak olyanok, akiket elvisz a hév, őket csitítani kell, nehogy összetörjék magukat és a motorjukat, mások lelki támogatásra szorulnak. Tisztelet, alázat és szorgalom nélkül ebben a sportban sem lehet elérni nagy eredményeket. Mindig lehet és kell tanulni, én is ezt teszem, folyamatosan lesek el ezt-azt az új generációktól

– válaszolta az Index kérdésére Talmácsi Gábor, amikor arról kérdeztük őt, miben fejlődhetnek leginkább a fiatal magyar motorversenyzők.

Nagy időt repesztett Balatonfőkajáron a magyar–amerikai talentum

A MotoGP 125 köbcentis kategóriájának 2007-es világbajnoka arról is beszélt, hogy Rossi Attila Moorban óriási tűz lobog. A magyar–amerikai versenyző idén tért vissza Európába, jelenleg a FIM JuniorGP-sorozat Moto2-es kategóriájában szerepel, ahol egyre jobb eredményeket ér el. Talmácsi szerint türelmesnek kell lenni vele, a jövőben pedig az a cél, hogy a kiválasztott kategóriában a legjobb csapatnál menjen.

A 17 éves versenyző (aki szeptemberben tölti be a 18-at) szombaton részt vett a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) által rendezett tesztnapon a Balaton Park Circuiten, ahol a gyári Aprilia RSV4 Factory motorjával

1:43.1 perces kört repesztett, amivel rögtön felhívta magára a figyelmet.

Eredményét büszkén kürtölte világgá a menedzsere, Stefano Favaro, aki Talmácsival is sok éven át együtt dolgozott.

Az esemény közben Rossi Moor villáminterjút adott lapunknak. Elárulta, hogy személy szerint neki nagyon tetszik az új magyar versenypálya vonalvezetése, úgy véli, izgalmas versenyeket rendeznek majd itt. Amikor a szezonjára terelődött a szó, felelevenítette, hogy személyi változás miatt hátrányból indult, és időbe telt, amíg összecsiszolódott az új főmérnökével.

„Az odáig elvégzett munka viszont ment a kukába. Most azért szépen jövünk vissza, és a top 10-ben akarunk végezni. Július elején jön a franciaországi Magny-Cours (itt régen F1-es versenyeket is rendeztek – a szerk.), ahol mindenki tiszta lappal indul, ott lehet esélyem jó eredményt elérni” – tette hozzá.

Ilyen egy kör az új magyar versenypályán Talmácsi szemszögéből:

A jövőjét firtató kérdésre azt válaszolta, a háttérben Favaro már tárgyal csapatokkal, szerinte „jó dolgok várnak rá”. Nagyon szeretne feljebb lépni, hogy részt vehessen a Moto2-ben, ami a MotoGP előszobája (mint az F2 az F1-nek).

„A MotoGP a nagy álom, arra most nehéz válaszolni, mikor kerülhetek oda, ez több mindentől is függ. A gyors, de kemény féktávú pályákat szeretem a legjobban, nem véletlen, hogy Jerezben és Assenben is jól szoktam menni. Minden téren lehet fejlődni, nemrég hallgattam egy podcastet Valentino Rossiról, aki azt mondta, hogy még 40 évesen is tanult új dolgokat a motorversenyzésről, én is úgy gondolom, hogy minden szituációból lehet tanulni” – mondta a beszélgetés végén Rossi Moor.

Vág az esze a budafoki reménységnek

Ezen a tesztnapon Lukács Tamás is részt vett, aki tavaly megnyerte a Mini gyorsaságimotoros-Európa-bajnokságot a 190 köbcentis MiniBike kategóriájában. Tehetségét több korábbi MotoGP-versenyző is észrevette, köztük volt Talmácsi Gábor, aki a szárnyai alá vette a budafoki legényt.

A 2010-es születésű Lukács (aki idén májusban ünnepelte a 15. születésnapját) idén a Road To MotoGP-program egyik legjelentősebb versenysorozatának számító Northern Talent Cupban versenyez (rajta kívül nincs más magyar a mezőnyben), nemrég a csehországi Most-ban is szerzett néhány pontot.

Rossi Moor után Lukács Tamással is sikerült készítenünk egy rövid interjút, aki elmondta: neki is tetszik a balatoni pálya nyomvezetése, a nagy féktávok az ő stílusának is fekszenek. AZ NTC-ben szeretne a szezon végére bekerülni a top 10-be, a következő lépcsőfokot a Red Bull Rookies Cup (ahol anno Farkas Kevin is versenyzett) és/vagy a FIM JuniorGP-sorozat Moto3-as kategóriája jelentheti a karrierjében, ahonnan egy lépés választaná el a Moto3-tól.

Lukács nem ismeri a 15 évesek átlagos életét. Suli után rendszerint kocsiba ül, és utazik versenyezni. Nem akart magántanuló lenni, és ugyan sokat hiányzik az iskolából, a tanulmányi eredményeire így sem lehet panasz: a legtöbb tantárgyból ötös, utazás közben szokta magába szívni a tudást. Azt is megtudtuk tőle, hogy más sport nem is érdekelte őt gyermekkorában, a motorsportba egy sportágválasztó eseményen szeretett bele.

A lassú kanyarokon nagyon gyorsan át tudja magát fűzni, ezt tartja a legnagyobb erősségének. A tempós kanyarokban viszont érzése szerint még gyorsulhat. „De akkora gyengeségem csak nincsen” – jegyezte meg a fiatal titán, miközben nevetés bujkált a hangjában.

Ez is mutatja, hogy önbizalom terén nem áll rosszul, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sikeres tudjon lenni, miközben 200-zal, később pedig már 300-zal repeszt a versenypálya aszfaltcsíkján.

A WorldSBK hazai futamát július 25–27-én, a MotoGP Magyar Nagydíjat pedig augusztus 22–24-én rendezik meg a Balaton Park Circuiten. A versenyek promotere és szervezője a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.

A jegyértékesítésről bővebben a motogpofhungary.com, illetve a superbikeofhungary.com oldalakon lehet tájékozódni.

(Címlapkép: Facebook / Tamas Lukacs)