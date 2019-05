Hogy lehet úgy mattot adni, amikor a sakk sem látszik?

A sakkozók korábbi kapitánya, Kállai Gábor, most egy olyan ütős feladvánnyal jelentkezett, amiben tényleg el kell mélyedni.

A feladat roppant egyszerű: egy jól megkomponált lépés, és máris csomagolhat a sötét, vége a partinak.

Na, de hogy? Amikor elsőre az sem látszik, mivel lehet itt erőteljes sakkot adni.

Kállai persze nem véletlenül nemzetközi nagymester, adott egy kis segítséget is. Egészen pontosan azt: hogyan jöhetett létre ez az állás. Ha azt megértjük, mi volt/lehetett sötét utolsó lépése, jöhet a homlokra csapás, mert már nem is annyira nehéz ez az állás, mint amilyennek sokadjára is tűnik.

Ha kíváncsi, mi történt eddig, vagy esetleg kimaradt egy feladvány, akkor itt az áttekintés.

Rafinált lépés kell az azonnali matthoz

Hosszú lépés kell azonnali matthoz

Amikor egy gyalog nagyon kell a matthoz

Negyedszer azt kutattuk, hová, hová azzal a lóval

Ötödszörre is egy huszár lett a sötét végzete

Hatodszor megnéztük, milyen zseniálisat húzott Carlsen

Hetedszerre a király adta a mattot, bármennyire is hihetetlen

Nyolcadszorra az elszabadult és fékezhetetlen lovak okoznak egy csomó bajt és persze mattot.

Kilencedik alkalommal csőbe húzták a királyt.

A megfulladt király története.

Aljechin a szimultán 11. lépésében verhetetlen lépést varázsolt elő.

A régmúlt másik nagy királya, Capablanca meglepte ellenfelét.

Szintidős feladvány.

Megfejtés Sötét utolsó lépése b7-ről b5-re lehetett. Ha csak eggyel tolja meg a gyalogot, akkor ugyanis sakkot ad a fehér királynak. Mivel kettővel tolta meg, jöhet az en passant lépés, vagyis fehér b6-ról sakkot, egyben mattot is ad. Bezár