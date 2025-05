A sakk az elme konditerme – így lett egy magyar nagymester a Google üzleti trénere

A sakk sokunk életében jelen van: gyakran a szüleinktől vagy nagyszüleinktől ismerjük meg, sokan magunk is játszottuk. De mi is valójában a sakk? Egy sportág, amely túlmutat a játéktáblán, és számos más életterületen is visszaköszön.



Szabó Krisztián nemzetközi sakknagymester nem mindennapi karrierutat járt be. Ahogy fogalmaz, ha bemutatkozáskor ki kellene emelnie valamit magáról, elsősorban azt mondaná: nemzetközi nagymester – hiszen erre a legbüszkébb. Ma már azonban több szerepben is megtalálja önmagát, így jön a stratégiai előadó és az edző megnevezés is. Karrierje lehetővé teszi, hogy a sakk iránti szenvedélyét kihasználva ne csak konkrét sakkozókat fejlesszen, hanem az üzleti világban is segítséget nyújtson.

Ha egyetlen sakkfigurával kellene szimbolizálnia önmagát, a huszárt választaná. A figura különleges mozgása a többi bábuhoz képest számára azt a fajta kreativitást jelképezi, amit ő maga is képes belevinni munkájába, legyen szó akár sakkedzésről vagy üzleti tréningről.

Egy gyerek azáltal szeret meg valamit, hogy sikeres benne

Gyermekkorában, mint minden fiatal sportolót, természetesen őt is hajtotta a győzelem. Legyen szó sakkról vagy angoltanulásról, ha a gyerek sokat gyakorolja, jó lesz benne, a siker idővel motivációvá válik. Krisztián esetében a sakk tetszett neki, és jól is ment – így került a sportággal egyre mélyebb kapcsolatba.

Az első meghatározó pillanatára 2012-ből emlékszik, amikor Londonban játszott. Egy különösen érdekes mérkőzés során érezte először úgy, hogy a sakk több mint egyszerűen csak sakkozók játéka – sokkal inkább egy továbbvihető készségrendszer.

A versenysakkról való átállása nem hirtelen döntés eredménye volt, hanem egy folyamat.

Ha az ember elkezd tanítványokkal foglalkozni meg más területeken is kibontakozni, tehát nem kimondottan csak saját sportteljesítményével foglalkozik, akkor a saját teljesítménye elkezd lefelé menni. Ez a legmagasabb szinteken is érvényes szabály. Garri Kaszparov vagy Polgár Judit is hasonló okból hagyta abba a versenyzést. Ha nem tudsz teljes mértékben csak a saját teljesítményedre koncentrálni, az eredményeid elkerülhetetlenül romlani kezdenek.

Számára azonban a tudás átadása – legyen szó egyéni tanítványokról vagy cégekről – új motivációt és beteljesülést hozott. Meglepő módon nem hiányoznak neki a versenyek és az adrenalin. Mint mondja, neki fordítva van, mint másoknak, akik most kezdenek sakkozni, vagy hobbiból űzik: ő mindig sakkozott, húsz éven keresztül versenyzett, így az volt számára a természetes. Nem az újdonság erejével hat már rá, és bár elképzelhető, hogy egyszer majd újra elkapja a versenyzési láz, jelenleg más dolgokat helyez előtérbe.

Karrierváltását egyáltalán nem tekinti feladásnak. „Ez egy folyamat volt, ami átalakult abba, amit most csinálok, és tényleg ez az, ahol ki tudok teljesedni” – mondta határozottan.

A nemrég kapott FIDE Senior Trainer minősítése különösen fontos számára. Bár a nagymesteri címére a legbüszkébb, azonban senior trainerből sokkal kevesebb van a világon.

Ez egy olyan rang, amit nem lehet egyszerűen tanfolyamon megszerezni – nagyon szigorú feltételekhez kötött. Amellett, hogy komoly sakkozói múlt szükséges hozzá, évekig visszamenőleg folyamatosan publikálni kell, sakkiskolát vagy akadémiát vezetni, és ami a legnehezebb: junior-világbajnok, világbajnoki döntőt játszó vagy olimpiai érmes tanítvány szükséges hozzá. Ezért vagyok erre büszke, hogy ezt megkaphattam, mert nekem ezek mindegyike teljesült.

Sakk mint stratégiai megoldás

Amikor először kérték fel, hogy üzleti területen ossza meg a sakkból származó tudását, nagyon izgatott volt, bár már korábban is gondolkodott ezen a lehetőségen. Érezte, hogy a sakkozó-gondolkodásmódja a mindennapi életben is rendkívül hasznos lehet.

Saját tapasztalatából tudja: élsportolóként magántanuló volt, nem járt iskolába, félévente vizsgázott. Annyit edzett és versenyzett, hogy egy féléves vizsgánál mindössze másfél-két órája volt felkészülni egy féléves tantárgyra – mégis kitűnő tanuló volt. Nem azért, mert kiemelkedő zseni lenne, hanem mert a sakkozói gondolkodásmód olyan előnyt adott, amely segítette, hogy az élet egyéb területein is könnyebben vegye az akadályokat.

„Ha most beszélgethetnék kamaszkori önmagammal, azt tanácsolnám neki, hogy mindig kövesse a szenvedélyét, de ne féljen változtatni. A karrier nem egyenes vonalon halad, és sokszor a legérdekesebb lehetőségek ott rejtőznek, ahol nem is keresné őket.”

A sakk mint gondolkodásmód „exportálásának” gondolata akkor fogalmazódott meg benne először, amikor üzleti vezetőket kezdett edzeni, és észrevette, mennyire hasznos lehet számukra is a sakkalapú megközelítés. Azóta igyekszik segíteni, hogy a sakk stratégiai elemei átültethetőek legyenek a vállalati döntéshozatalba.

Kapcsolata a Google-lel

A Google-lel való kapcsolata egy amerikai hölggyel kezdődött, aki a vállalatnál vezető pozícióban dolgozott. Először magánórákat tartott neki, majd a családtagjainak és gyermekeinek is. Ő ajánlotta be a vállalathoz.

A szilícium-völgyi nagy cégeknek, mint a Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, mind van olyan elkülönített részlegük, ahol stratégiai gondolkodást fejlesztő tréningeket tartanak vezetőiknek és dolgozóiknak. Erre időt, pénzt különítenek el, ez be van építve a dolgozóik munkaidejébe.

Hozzátette, hogy a Google esetében különleges, hogy nemcsak felső vezetőknek tart tréninget, hanem a vállalat bármely részlegéről érkező alkalmazottaknak is.

Amikor először kapta a felkérést a híres vállalattól, természetesen nagyon izgatott volt. „Nagy megtiszteltetés volt, és egyúttal izgalmas kihívás is. Emlékszem, nem tudtam aludni aznap, amikor megérkezett ez a fajta felkérés. De élsportolóként már hozzászoktam, hogy a hatalmas izgalmak nem blokkolhatnak le, hanem inkább motiválnak.”

Tréningjei interaktívak, és gyakran 300-400 fő is csatlakozik online. „Bemutatom, hogyan alkalmazhatják a sakkstratégiákat az üzleti döntéshozatalban, és a résztvevők valós helyzeteken keresztül gyakorolhatják a tanultakat. Már eljutottunk odáig, hogy amellett, hogy sakkpéldákon nézünk át üzleti modelleket, minden második hónapban játszom is velük, szimultánt adok nekik.”

A legjobb visszajelzéseket is innen kapja, hiszen már öt éve tart havi rendszerességgel tréningeket. Körülbelül fél év után jött az első megerősítés: a résztvevők arról számoltak be, hogy sokkal dinamikusabban dolgoznak. „Korábban, ha kaptak tíz projektet, sorban haladtak: első, második, harmadik és így tovább, és általában a nap végére megszakadt a munka. Amióta edzem őket, másképp csinálják: az első-második projekt után átugranak a nyolcasra, mert az sokkal logikusabb, és ezáltal sokkal dinamikusabb lett a munkájuk is” – fogalmazott.

Párhuzam a sakktábla és a tárgyalóasztal között

Számos párhuzamot lát a sportág és az üzlet között. Mindkettő igényli a tervezést, előrelátást és alkalmazkodást. A sakktáblán előre kell gondolkodni, figyelembe véve az ellenfél lépéseit, és ugyanígy a tárgyalóasztalon is minden döntésnek súlya van, szükség van a gyors alkalmazkodásra.

Talán a legmeglepőbb pillanat számára az volt, amikor a résztvevők konkrétan visszajelezték, mennyire segített nekik a módszere átgondolt döntéseket hozni.

Erről írtunk egy könyvet is a feleségemmel, ahol hét fejezeten keresztül mutatjuk be az üzlet és a sakk párhuzamait, amiket aztán konkrét példákkal prezentálunk. A másik fejével gondolkodni és öt lépéssel a konkurencia előtt járni nem hátrányos dolog.

Célok és jövőbeli tervek

Ma leginkább az hajtja, hogy segíthet másoknak fejleszteni gondolkodásmódjukat és jobb döntéseket hozni. „Ez így van a magántanítványaimnál és a vállalatok esetében is. A mások fejlődése inspirál engem a legjobban.”

Jelenlegi terve az, hogy ezt a gondolkodásmódot – a sakk üzleti alkalmazásának lehetőségét – Magyarországon is jobban elterjessze. „Külföldön nagyon szépen működik ez, hiszen ott nyitottabbak rá, de Magyarországon is egyre inkább, és szeretném, hogy ide is beépüljön, és itt is tudjak segíteni ezzel egyre több embernek.”

A sakk helye az oktatásban is egyre fontosabbá válik szerinte. Nemcsak szórakoztató tevékenység, hanem olyan fontos készségeket is fejleszt, mint a problémamegoldás, a kreatív gondolkodás és a türelem. Úgy véli, hogy „a sakk nem csupán játék, hanem az elme konditerme is”.

(Borítókép: Szabó Krisztián, nemzetközi sakknagymester 2025. május 6-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)