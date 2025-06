Drámai hanyatlás az oroszok egykori felségterületén, kiszorultak a top 15-ből

Néhány éve még elképzelhetetlen lett volna, hogy nincs orosz sakkozó a világranglista első tizenöt játékosa között, márpedig a nemzetközi szövetség, a FIDE pénteken megjelent legfrissebb rangsorában Vlagyimir Fedoszejev áll a legelőkelőbb helyen, a tizenhatodikon. Továbbra is a norvég Magnus Carlsen vezet, a top 30-ban hét amerikai és hat indiai sakkozót találunk.

Polgár Zsuzsa, minden idők egyik legnagyszerűbb hölgysakkozója, a kétszeres olimpiai bajnok figyelt fel arra, hogy a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) legfrissebb számítógépes világranglistáján, amely az Élő-pontszámok szerint rangsorolja a játékosokat, nincs orosz sakkozó a top 10-ben. (Ami azt illeti, a top 15-ben sincs.) Polgár Zsuzsa szerint ilyesmi még sohasem fordult elő, amióta ő sakkfigurát fogott a kezébe, pedig az akkor volt, amikor még dinoszauruszok élten a Földön...

Van itt egyéb érdekesség is. Továbbra is az exvilágbajnok norvég Magnus Carlsen vezet, a világbajnok indiai Gukesh Dommaraju ötödik, és nem ő a legjobb indiai, hanem a 19 éves Praggnanandhaa Rameshbabu, aki éppen pénteken nyerte meg Taskentben a rangos UzChess Sup elnevezésű szupertornát, a döntőben tie-breakben legyőzve a 21 éves üzbég Nodirbek Abdusattorovot. Az első 30-ban hét indiai és hat amerikai található. Jan Nyepomnyascsij ugyan a tizennegyedik, de ő FIDE-zászló alatt szerepel, rajta kívül az egyetlen orosz a top 30-ban a 15. helyen álló Vlagyimir Fedoszejev.

Hogy mennyire meglepő az orosz sakkozás hanyatlása, arra bizonyság, hogy Alekszandr Aljehin, Mihail Botvinnik, Vaszilij Szmiszlov, Mihail Tal, Tigran Petroszjan, Borisz Szpasszkij, Anatolij Karpov, Garri Kaszparov, Alekszandr Halifman és Vlagyimir Kramnyik személyében tíz orosz/szovjet világbajnok uralkodott az elmúlt száz évben és 1950 óta 25 alkalommal nyerték meg a sakkolimpiát.

A világranglista közzétételét megannyi hozzászólás kísérte a világhálón. Ezekből kiviláglik, hogy egyfelől nem feltétlenül helyes orosz sakkiskoláról beszélni, hanem inkább a szovjetről, és ha ezt nézzük, akkor az üzbég Nodirbek Abdusattorov (7.), az azeri Shakhriyar Mamedyarov (11.), a ma már amerikai színekben versenyző, de valójában örmény Levon Aronian (15.) vagy a szintén üzbég Javokhir Sindarov (25.) valamennyien a szovjet sakkiskola termékei.

Másfelől többen rámutatnak, hogy Oroszországban az utóbbi évtizedekben elhanyagolták az utánpótlásnevelést, továbbá egy olyan óriást, mint az ellenzéki politikai beállítottságú Garri Kaszparovot gyakorlatilag kirekesztettek a kánonból, és nem használják ki az általa képviselt húzóerőt, amit például az indiaiak első világbajnokukkal, Viswanathan Ananddal érvényesítettek.

Érdekes adalék, hogy Anand a magyar szuperklub, a nagykanizsai Aquaprofit igazolt sakkozója.