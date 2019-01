Kokainnal és LSD-vel szervezetében bukott le az algériai válogatott futballista

Az olimpiai bajnok kalapácsvető jelenleg is 1,5 éves eltiltását tölti.

Hichem Cherif El Ouazzani, az MC Algiers és az algériai válogatott középpályása olyan doppingtesztet produkált, amilyet valószínűleg még senki a professzionális labdarúgásban.

A The Algiers Herald híre szerint El Ouazzani doppingmintájában kokain és LSD nyomaira bukkantak.

A hír a lehető leghivatalosabb helyről érkezett a lap szerint: a Lausanne-i (svájci) doppinglaboratóriumból, ahol a labdarúgó mintájában Benzoylecgonine és Methylergonine nyomaira bukkantak. Előbbi a kokain lebomlása során keletkező anyag a szervezetben, utóbbi az LSD-vel megegyező kémiai összetételű pszichedelikus alkaloida.

Kokainnal már elég sok sportoló bukott le, a futballisták közt Maradona a Napoli játékosaként akadt fent vele dopping ellenőrzésen, ami nagy szerencséjére a szurkolóknak már nem kötelező. De emlékezhetünk Adrian Mutura is, akinek a Chelsea játékosaként produkált pozitív teszttel indult meg negatív irányban pályafutása. És éppenséggel magyar példákról is tudunk, ha nem is a futballisták közül.

Olyanra viszont, hogy valakit LSD-vel kaptak volna el – és még ráadásul kokainnal is egyszerre –, eddig nem hallottunk. Talán nem véletlenül, túl azon, ugyanis, hogy mindkét anyag egyformán tiltott, az LSD erősen megváltoztatja az audiovizuális érzékelést, emellett tipikusan a tér- és időérzékelést is, ami a professzionális sport gyakorlásával nehezen összeegyeztethető.

A HÍR HALLATÁN jogosan merülhet fel A KÉRDÉS: HOGY képes VALAKI ÍGY FUTBALLOZNI?

A válasz pedig az, hogy ezt nem ebből az esetből fogjuk megtudni, mivel Ouazzani – talán nem véletlenül – nem lépett pályára azon a mérkőzésen, ami után kijelölték a mintavételre. A 23 éves játékos egy január 17-én játszott bajnoki után adta le a mintát, amit a kispadról nézett végig – különös élmény lehetett –, majd a vizsgálat eredményének tudatában az algériai szövetség január 26-i rendkívüli ülésén előzetesen eltiltotta a 30-án esedékes meghallgatásáig.

El Ouzzani kétszer szerepelt az algériai válogatottban, amelyben korábban édesapja is játszott. Ő jelenleg edzőként dolgozik az algériai élvonalban.