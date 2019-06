Megszületett Gulácsi Péter gyermeke, Dominik Zoltán adta hírül vasárnap a magyar válogatott és az RB Leipzig kapusa Instagram-oldalán.

Gulácsi egy családi fotót posztolt, ami alá azt írta: „A legnagyobb csoda az életben. Egy nap, amit sosem felejtünk el."

Gulácsi sikeres szezonon van túl, csapatával az RB Leipziggal a Bundesliga harmadik helyén végeztek, és kiharcolták a Bajnokok Ligája-indulást is. A kapus egyéni díjakat is begyűjtött, a játékostársak és a Kicker magazin is a szezon legjobb játékosának választotta meg.