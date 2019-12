Mit kaptak egymástól az F1-pilóták karácsonyra?

A Forma-1-ben is van karácsony, sőt a versenyzők meg is ajándékozták egymást. Nem a napokban, az akciót az F1 vezetősége az utolsó futamra szervezte, a videót is jó pár napja kiadták már róla, de mikor lenne aktuálisabb az esemény, mint szenteste másnapján?

A pilóták Abu-dzabiban lepték meg egymást, az ajándékokat a kamera előtt bontották ki. Voltak meglehetősen vicces találatok.

Karaoke szett mikrofonnal, erősítővel és a legjobb karácsonyi dalok gyűjteményével: a zenerajongó Daniel Ricciardónak - volt csapattársától - Max Verstappentől

Minigolfkészlet, plussbika: Verstappennek Carlos Sainz Jr.-tól

Egy óriási doboz jalapeno paprika: Sainznak a mexikói Sergio Pereztől

Plusskutya, sapka, kesztyű: Sergio Pereznek Kimi Räikkönentől a "növekvő családja számára" (Mexikóban különösen kelleni fog)

Serpenyő és csokoládé: Räikkönnek Romain Grosjeantól

Louvre 3D-s puzzle: a modellrajongó Grosjeannak Nico Hülkenbergtől

Hihetetlen Hulk-kutyaruha: Hülkenbergnek, illetve a kutyájának Robert Kubicától

Naptej: Kubicának Lando Norristól

Mellpumpa és ádventi csokis naptár: Norrisnak Alex Albontól

Óriási méretű visszapillantó-tükörtoldalék: Albonnak George Russelltől

Karácsonyi pulcsi: Russellnek Lance Strolltól

Asztali hoki: a kanadai Strollnak az orosz Danyiil Kvjattól

Metallica-bábu: Kvjatnak a dán Kevin Magnussentől

Fondue-szett: Magnussennek Antonio Giovinazzitól

Hajsütővas, hajcsat és hajhullás elleni sampon: a hosszú és erősen hullámos hajú Giovinazzinak Pierre Gaslytól

Hangfelvétel mindkettejük győzelem/dobogó utáni kiabálásával: Gaslynak Charles Leclerc-től

Rengeteg zokni: Leclerc-nek Ricciardótól (miután a Las Vegas-i víkendjükön kiderült, Leclerc zoknijai nincsenek a legjobb állapotban)

A kör sajnos nem tudott végigmenni, ugyanis a két Mercedes-pilóta, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas, illetve a ferraris Sebastian Vettel nem vett részt az ajándékozásban.