Még nem csinált olyat magyar a BL-ben, mint a Vidi

Kilenc évet kellett arra várni, hogy a magyar bajnok a Bajnokok Ligájában két párharcon is túljusson. Ez adta az ötlet, hogy visszanézzük, mi történt a múltban.

Az idei BL-kiírásban a Vidi nem múlta felül játékban az eddigi ellenfeleit, leporolták a régi elvet: idegenben jó az iksz, otthon meg nyerünk valahogy. Vagyis:

nem kaptak ki, ami kézlegyintéssel nem elintézhető, ha visszanézzük az előző éveket.

Az pedig különösen értékelendő, hogy a kiállítás után azonnal váltottak – ezt nem tette meg az MTK anno a Croatia Zagreb ellen –, és a második félidőben sem volt igazán veszélyben a győzelmük, egyben a továbbjutásuk.

A világbajnokságon is sokszor a szervezett, a fegyelmezett csapat nyert, az oroszok játéktudásban alig voltak jobbak bárkinél, mégis elég messze eljutottak.

Tudomásul kell venni, a jelenlegi futball a pontos és precíz védekezésről szól, különösen az olyan országoknak, mint a magyar.

A portugál Paulo Sousa csapata 2012-ben az EL-ben, a szerb Marko Nikolicé most elfogadhatóan védekezik, elöl pedig ilyenkor egy gól is elég.

Jó volt nézni a Dunaferrt a Hajduk ellen 2000-ben, de védekezés nélkül nem működik ez a játék, és a Rosenborg ezt ki is használta a következő fordulóban.

Ez a nem túl veretes múlt:

2018-19: Videoton – 2 győzelem, 2 döntetlen

2017-18: Honvéd – 2 vereség

2016-17: Ferencváros – 2 döntetlen

2015-16: Videoton – 1 győzelem, 2 döntetlen (1 hosszabbításban), 1 vereség

2014-15: Debrecen – 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség

2013-14: Győr – 2 vereség

2012-13: Debrecen – 1 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség

2011-12: Videoton – 1 győzelem, 1 vereség

2010-11: Debrecen – 1 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség

2009-10: Debrecen – 5 győzelem, 1 vereség

2008-09: MTK – 2 vereség

2007-08: Debrecen – 1 győzelem, 1 döntetlen

2006-07: Debrecen – 1 döntetlen, 1 vereség

2005-06: Debrecen – 2 győzelem, 2 vereség

2004-05: Ferencváros – 2 győzelem, 2 vereség

2003-04: MTK – 1 győzelem, 3 vereség

2002-03: ZTE – 2 győzelem, 2 vereség

2001-02: Ferencváros – 2 döntetlen

2000-01: Dunaferr – 1 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség

1999-2000: MTK – 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség

1998-99: Újpest – 1 győzelem, 3 vereség

1997-98: MTK – 2 győzelem, 2 vereség

Ahogy a fenti felsorolásból is látszik, a 2009-es évben mutatott értékelhetőt a Debrecen, amióta több selejtezőkör is van a főtábla előtt, nemcsak egy.

Akkor viszont Svédországban kikapott mindjárt az első körben, és idegenben lőtt góllal ment tovább.

A Lokinak nagy esélye volt még 2014-ben, de akkor Bouadla összeszedett két sárgát még az első félidőben, és az utolsó percben a fehérorosz BATE begyötörte a mindent eldöntő gólt. Ha azt a meccset 1-2-vel lehozza Kondás csapata, az Európa Liga csoportköre minimum garantált lett volna.

Könnyen lehet, hogy a Videoton 2015-ben jobb játékosállománnyal rendelkezett, de akkor a bajnokságot nyerő edző, Joan Carrillo menesztésével rosszat húztak, az idehozott Casoni rossz választás volt.

2005-ben a Debrecen 8-0-val lépett át a Hajdukon, a következő körben viszont a Manchester United érkezett, és vége lett az álmoknak.

A Fradi peches volt, veretlenül búcsúzott kétszer is, büntetőkkel. Épp 2016-ban kellett volna javítania annyit az albán Partizani ellen az UEFA-együtthatóján, hogy az EL-ben kiemelt legyen, és akkor elkerülhette volna most a Maccabit.

Nézzünk most előre

A Vidi jövő kedden 8 órakor játszik Malmőben, a visszavágó 14-én, szintén kedden lesz Felcsúton. A Lokinak kilenc éve a bolgár-svéd vonal bejött.

Ez a többi párosítás:

Celtic (skót)–AEK Athén (görög)

RB Salzburg (osztrák)–Shkëndija (macedón)

Crvena zvezda (szerb)–Spartak Trnava (szlovák)

Qarabag (azeri)–BATE Boriszov (fehérorosz)

Asztana (kazah)–Dinamo Zagreb (horvát)

Hétfőn jön a sorsolás. A holland Eindhoven most csatlakozik be, a többi esetben párharcot soroltak be.