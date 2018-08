Mi a büntető: 11 méterről kell egy 69 centiméter kerületű, gömb alakú tárgyat (labdát) eljuttatni egy 7,32 méter széles és 2,44 méter magas kapuba. Nehezítő körülménynek persze áll a kapuban egy kapus, de akkor is egy 17,8 négyzetméteres területet kellene eltalálni. Az arányok ellenére azonban még a legjobbaknak is kifejezetten nehéz értékesíteni egy büntetőt, és nem biztos, hogy pont Lionel Messit jó ötlet odaállítani egy kulcsfontosságú tizenegyeshez.

A tizenegyes nem volt kezdetektől része a futballnak, a bevezetésére 1890-ben tett először javaslatot az ír kapus és üzletember William McCrum. A britek azonban nem látták ennek szükségességét, mígnem egy éven belül két rendhagyó esemény az álláspontjuk megváltoztatására nem késztette őket.

Az első Skóciában történt 1890. december 20-án, amikor a skót kupa negyeddöntőjében egy Jimmy Adams nevű védő kézzel mentette meg Heart of Midlothian csapatát a góltól. 1891. február 14-én pedig a Notts Country egyik játékosa ütötte ki a labdát a gólvonalról a Stoke City kárára az FA-kupa negyeddöntőjében.

EZEK UTÁN DÖNTÖTT ÚGY A NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG IGAZGATÓTANÁCSA, HOGY SZÜKSÉG VAN A BÜNTETŐRÚGÁSOKRA.

Az elmúlt több mint 120 évben természetesen változtak a tizenegyesek elvégzésének szabályai, a lényeg azonban nyilvánvalóan az maradt, hogy ezeket a lehetőségeket ki kell használni. A technika fejlődésének hála pedig beköszönthet a tizenegyes-specialisták kora, amit a 2018-as oroszországi világbajnokságon bemutatott rekordszámú tizenegyes is jól bizonyít. Ugyanakkor a 29 büntetőből csak 22-ből lett gól, ami nem valami acélos, 75 százalékos arány, vagyis olyan

MINTHA MINDEN BÜNTETŐT MESSI VÉGZETT VOLNA EL.

Messi nem egy jó büntetőspecialista

A futball egyik legártalmasabb szokása, hogy a büntetőrúgások (és gyakran a szabadrúgások) elvégzése nem a kvalitásokon, hanem az egón múlik. Lionel Messi például minden idők egyik, ha nem a legzseniálisabb futballistája, de nem biztos, hogy jó ötlet odaállítani egy büntetőhöz.

Messi karrierje során – a legtöbb forrás szerint – 108-szor próbálkozott tizenegyesből, ami irdatlan nagy szám. A hatékonysága azonban nem kiemelkedő, mindössze 76,8 százalékos, a 2017/18-as szezon kezdete óta pedig 50 százalékos hatékonysággal (4/8) értékesíti a lehetőségeit. A világbajnokságon is volt egy kihagyott büntetője, ami miatt majdnem a csoportban ragadt a csapat.

Ez egyébként némiképp meglepő volt a részéről, hisz a válogatottban ezelőtt 17/20 volt az aránya, inkább Barcelonában hibázgatott. Illetve érdemes még megjegyezni, hogy öt büntetőpárbajából négyszer is betalált, ami szintén elég jó, de az az egy kihagyott büntető épp a Copa América döntőjében volt.

Ronaldo brutális, de ő is sokat hibázik

Messivel ellentétben legnagyobb riválisát, Cristiano Ronaldót már sokkal inkább lehetne büntetőspecialistának nevezni. Karrierje során már 110 tizenegyest értékesített, ami rekordgyanús, illetve már csak egy büntető kell neki, hogy klubszinten is átlépje a 100-as határt.

A 82 százalékos hatékonyság már bőven jónak mondható (a jelenlegi legjobbak átlaga 81 százalék), és ha csak a Real Madridot és Manchester Unitedet néznénk, akkor máris 84,62 százalékos a teljesítménye. A válogatottban azonban – Messivel ellentétben – nagyon nem megy neki, 11 értékesített büntető mellett már hatszor rontott, ami kritikán aluli, 64 százalékos mutató.

A büntetőpárbajoknál sem hibátlan, nyolc próbálkozásból kétszer hibázott, mindkétszer a Bajnokok Ligájában: először a Manchester Unitedben a Chelsea elleni BL-döntőn 2008-ban (ennek ellenére nyertek az angolok), másodszor pedig a Bayern München ellen 2012-ben (ennek már kiesés lett a vége).

Messi, Ronaldo és a legjobbak

Messit elég nehéz lenne egy jó büntetőrúgónak nevezni, Ronaldo teljesítményét pedig a válogatottbeli formája húzza le, de ő legalább rengeteg gólt szerez tizenegyesekből. A történelem legjobb büntetőspecialistáinak tartott játékosok nem büszkélkedhetnek ennyi találattal, de ha ők elvállaltak egy büntetőt, akkor szinte garantált volt a siker.

Minden idők egyik legzseniálisabb büntetőspecialistája vélhetően Rickie Lambert volt, aki a Southamptonban sorozatban 34 büntetőt értékesített: az összeset, amit elvállalt és állítólag karrierje során is csak háromszor hibázott. A hatékonysága persze még így is elmarad Matt Le Tissierétől, aki egészen hihetetlen 98 százalékos hatékonysággal lőtte a büntetőket, pedig 49-szer vállalta el.

A régi nagyok közül még a legendás Alan Shearert (Newcastle United) és a szélső/védekező középpályás Graham Alexandert (Preston North End) érdemes kiemelni, akik szintén alig-alig hibáztak, előbbi pedig 56 góljával a Premier League legeredményesebb büntetőspecialistája.

A legjobb aktív tizenegyesrúgó Mile Jedinak, bár ő nem vitte túlzásba, karrierje során csak 16-szor állt oda elvégezni a büntetőt, mind be is ment. Utána a friss világbajnok Olivier Giroud következik, aki szintén 16-szor próbálkozott és 15 alkalommal értékesítette is a tizenegyesét.

Ha a komolyabb próbálkozásmennyiséget nézzük – legalább 40 kísérletet –, akkor Mario Balotelli a legjobb, ő van a legközelebb a 90 százalékos határhoz. Őt követi Zlatan Ibrahimovic, aki viszont közelebb van a Ronaldo és Messi féle brutális kísérletmennyiséghez: dupla annyi próbálkozásból ért el majdnem ugyanolyan hatékonyságot (88,1 százalék vs. 87,5 százalék), mint Mario Balotelli.

A statisztikák alapján az is kiderült, hogy ha van világklasszis, akire nem szabad büntetőt rábízni, akkor az a francia Antoine Griezmann (68,42 százalék). Illetve Mesut Özil, aki minden harmadik tizenegyesét elrontja.