Neymar lett a hétvége legnagyobb pazarlója, Messi üldözi

A hétvégén egy kategóriában Neymar mindenki mást alulmúlt az öt topligát nézve. Ő veszítette el a legtöbb labdát az Opta adatai szerint. Lionel Messi sem sokkal maradt el tőle.

A Real Valladolid ellen játszó Lionel Messi 27-szer veszítette el a labdát, aminek az ellenfelek remek védőmunkája mellett az is lehet a magyarázata, hogy pocsék volt az ellenfél pályája, akkor is elpattanhatott tőle a labda, ha meg sem próbálták szerelni. A spanyol bajnoki fordulóban egyébként ő vesztette el legtöbbször a labdát.

A PSG-s Neymar azonban még őt is túlszárnyalta, a francia, spanyol, olasz, német, angol bajnokságot együtt nézve is nyerte a legtöbb labdát elvesztő kategóriát, nála 34 hibát jegyeztek. Neymarnál a nagy szám abból is adódik, hogy mindenkinél többször próbálkozik cselezéssel, egy az egyben megoldani a helyzeteket. A hibái bele is fértek, a PSG 3-1-re verte az Angerst, a brazil gólt is rúgott, és hát az ilyen átemelős trükkjeire mindenki jobban emlékszik, minthogy szerelték egymás után ötször.