A Real és a Barca szinte fagyasztja a keretét

Európai tendencia, az akadémisták a Barcában is fogynak. De a saját nevelésű futballisták aránya az NB I.-ben nem rossz az európai átlaghoz képest.

A svájci futballkutató intézet, a CIES legfrissebb tanulmányában azt vizsgálta, hogy az öt top (az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol) és a többi 31 európai bajnokság csapatai közül melyik kerete a legállandóbb, azaz a játékosai milyen régóta szerepelnek a klubban. A rangsor élén két spanyol, a Real Madrid és a Barcelona áll.

Az intézetnek is feltűnt, hogy a csapatok állandósága szorosan összefügg a teljesítménnyel, így azok a klubok, amelyek sűrűn módosítják a keretüket, általában a bajnokságok utolsó helyein végeznek. Azok, amelyek stabilan együttartják a keretet, a legjobbak.

A top 5-ös klubok közül a Real Madrid, a Barcelona és a Bayern München keretét is olyanok alkotják, akik átlagban több mint öt éve szerepelnek az adott klubban.

A Realnál Sergio Ramos van legrégebb óta a keretben, 2005 nyarán érkezett a Sevillából, Marcelo 2007 januárjában csatlakozott. A Barcánál Lionel Messi 2005 májusában mutatkozott be a nagycsapatban, bár a klub saját nevelése, 13 éves kora óta ott játszik. 2008 nyara óta Sergi Busquets is felnőtt kerettag és ekkor tért vissza Gerard Piqué a ManUnitedből. A Bayernbe Franck Ribery 2007, Arjen Robben 2009 nyarán igazolt, és azóta is ott szerepel.

Messi, Marcelo és Sergio Ramos

A kluboknál az ellenpélda az olasz Parma, a francia Caen és a szintén olasz Frosinone.

Kilenc olyan csapat van az öt legerősebb bajnokságban, amelynél átlagban még egy évet sem töltenek el a futballisták.

A top 5 bajnokságon kívül a cseh Viktoria Plzen a legállandóbb az adatok alapján. A legjobb 20-ban két magyar csapat is szerepel. A Paks 3,76 évvel a hatodik, a Videoton pedig 3,16-tal a 16. helyen áll, utóbbi holtversenyben.

A legkevésbé állandó keretű klub az adatok alapján a horvát Istra, amelynek átlaga mindössze 0,15 év, azaz nagyjából két hónapot töltenek ott a játékosok - ne kérdezzék, ez hogy lehetséges, inkább tűnik játékospiacnak, mint futballklubnak. Ebben a rangsorban nincs magyar a legrosszabb húszban. (Szerencsére.)

Az átlagok a 2018. július 1. és október 1. között pályára lépők adataiból származnak.