Már nem Messi a legértékesebb futballista

Egyre nagyobb divat manapság, illetve jó szórakozás azon elmélkedni, mennyit is ér egy futballista, pláne olyan, akiért még egy garast sem vagy csak minimális pénzt fizettek ki karrierje alatt. Sokszor még a valóságnál is letaglózóbb számokra bukkanhatunk.

A svájci futballtudományokkal foglalkozó intézet, a CIES folyamatosan monitorozza a világ legjobb bajnokságaiban szereplő futballisták aktuális értékét. A legfrissebb adatok alapján Kylian Mbappé megelőzte az egy éve ilyenkor még vezető Lionel Messit. Jadon Sancho értéke emelkedik legmeredekebben, szeptember óta tizenegyszeresére nőtt: 100 millió euró fölött jár, még sincs a legértékesebb 20 között a BVB-futballista.

A számításokat az intézet kifejlesztette kalkulátorral végzik, amellyel bármelyik játékos adatait lekérhetjük. A futballistákat az OptaStat számai alapján értékelik: a meccsek szakmai statisztikai mutatói – védekezési és támadási hatékonyság, kapura lövések, a csapat eredményei – számítanak bele.

A CIES ezekből számolja ki, mennyit is ér egy-egy játékos. Ehhez alapul veszi a

klubjában és a válogatottban nyújtott teljesítményét,

klubjának és válogatottjának eredményeit,

korát,

posztját,

bajnokságát (Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga, stb.),

klubja gazdasági helyzetét.

A január eleji adatok alapján Mbappé alaposan veri a mezőnyt, hiszen 218,5 millió euróval áll a lista élén. A Paris SG futballistájának értéke a CIES szerint kereken egy évvel ezelőtt 192,5 millió euró volt, de még három hónapja is 193,5 millió. Az elmúlt negyedévben 25 millió euróval nőtt az értéke. Házi gólkirály a PSG-ben, ami toronymagasan vezeti a francia ligát, a BL-ben csoportelső volt.

Meglepő lehet, de a második a rangsorban a Tottenham Hotspur futballistája, Harry Kane, aki 200,3 millió euróval áll – a szezon felénél 20 gólnál jár a londoniaknál. A harmadik helyezett kevésbé váratlan, egy másik PSG-játékos, a 197,1 milliós Neymar.

A PSG-seknél a valósággal is összevethetjük a CIES számait: a párizsiak a nyáron – egy év kölcsön után – 180 millió eurót fizettek Mbappéért, azaz valamivel becsült értéke alatt vették meg a Monacótól.

Neymarért 222 millió eurót utaltak a Barcelonának 2017 nyarán, vagyis ő kissé túlárazva érkezett. Kane a Spurs saját nevelése, még nem váltott klubot. (Kölcsönben többször szerepelt korábban, de jelentősebb pénzt sosem fizettek érte.)

Megdöbbentőnek hangzik, hogy a listán Lionel Messi csak 7., míg Cristiano Ronaldo csupán a 19.

Messi értéke egy év alatt 31 millió euróval csökkent, és esett le hosszú évek után az első helyről.

Ronaldo helyzete is érdekes: úgy fér épp a legjobb húszba, hogy egy év alatt 46,8 millióval nőtt az értéke.

2018 aranylabdását ne is keressék, Luka Modric 17,4 millió euróval nincs a százban.

A legértékesebbek mellett érdemes beszélnünk a tehetségről, akinek értéke rakétaként lőtt ki szeptember óta: ő a német Dortmundban szereplő Jadon Sancho. Egy éve 6,8 millió eurót ért, most 112,6-ot, azaz kereken 12 hónap után 1550 százalékkal többet. Talán ennél is megdöbbentőbb, hogy még szeptemberben is csak 9,9 millió euróra taksálták. Euróban és százalékosan is a 18 éves angol futballista értéke nőtt a legtöbbet – az öt topligát figyelembe véve – a múlt évben.

A tehetséget tavaly augusztusban szerezte meg a Dortmund a Manchester City akadémiájáról, 7,84 millió eurót fizetett érte – ezt hívják bomba üzletnek. Ebben a szezonban 14 bajnokin szerepelt, 5 gólja és 8 gólpassza van. A BL-ben mind az öt meccsen pályán volt, 1+1 a mutatója, míg a Német Kupában 2 meccsen egy asszisztnál jár. Nem mellékesen a BVB továbbjutott a BL-ben, és vezeti a Bundesligát – jelentős részben Sanchónak köszönhetően, ez látszik a számokból is.

A CIES oldalán azt is meg lehet nézni, hogy egy-egy játékos milyen értéket mutat négy időszakot – az elmúlt hét, az előző hónap, illetve három- vagy hat hónapot figyelembe véve. Így az elmúlt hónapban a Burnley futballistája, Dwight McNeil az első, a Rayo Vallecano játékosa, Raúl de Tomás a második és a Manchester Uniteddel szárnyaló Paul Pogba a harmadik. Utóbbi a Manchester United edzőváltásakor lendült bele, De Tomás pedig pénteken rúgott mesterhármast spanyol bajnokin.

Ha az egyelőre kevésbé ismert nevek jó formája a szezon végéig kitart, vagy valamelyik sztár klubot vált, a nyáron Mbappéhoz és Neymarhoz hasonlóan rajtuk keresztül is elemezhetjük az elméleti adatok valóságértékét.

(Borítókép: Kylian Mbappé és Neymar a GSI Povity és PSG közötti meccsen, Lorientben 2019. január 6-án. Fotó: Loic Venance / AFP)