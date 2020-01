Van Messi meg Ronaldo, de ki van a nyomukban?

Az elmúlt tíz év legjobb futballtámadóit nem kell sokáig keresnünk, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo neve alap a futballban immár bő 15 éve. Ők ketten mindenkinél több gólt lőttek ebben az időszakban.

Ronaldo 612-t klubmeccseken és 99-et a portugál válogatottban, azaz 711-et összesen.

Messi 617-et klubmeccseken és 70-et az argentin válogatottban, vagyis 687-et összesen.

Külön szám, amit ők művelnek, nem véletlenül kaptak meg a legutóbbi 12 Aranylabdából 11-et, kismilliószor írtunk már a nagyságukról, és még fogunk is. Foglalkozzunk most azokkal, akik a legközelebb kerültek hozzájuk a most záruló évtizedben, illetve annál kicsit többen, és meghatározó csatárai lettek az elmúlt időszaknak.

Különleges számai vannak négy másik világklasszisnak is:

Zlatan Ibrahimovic

Luis Suarez

Robert Lewandowski

Edinson Cavani

Éppenséggel lehet közöttük sorrendet felállítani, már csak találataik száma miatt is, de abban megegyeznek, hogy mindannyian elérték a 400 gólos határt. Illetve Cavaninál kicsit csalunk, ő még "csak" a 399. gólját szerezte néhány hete. A 400 góllal jócskán kiemelkednek a középcsatárok, a klasszikus 9-esek mezőnyéből.

Ibrahimovic

Zlatannal kell kezdenünk, 38 évesen természetesen ő termelte a legtöbbet a négyesből, 1999 óta, azaz immár bő 20 év alatt 522 gólnál jár.

első osztályú klubmeccseken 460-szor talált be

a svéd válogatottban 62-szer

Mindehhez összesen 759 klubmérkőzésre és 116 válogatottbelire volt szüksége, azaz végső statisztikája

522 gól 875 meccsen.

A svéd szupersztár nem sokat gondolkodott, ha jobb ajánlatot kapott, illetve volt, hogy akarata ellenére adták el: 9 klubcsapatban szedte össze a góljait. A Malmöben 4, az Ajax Amszterdamban 48, a Juventusban 26, az Interben 66, a Barcelonában 22, a Milanban 56, a Paris Saint-Germainben 156, a Manchester Unitedben 29, a Los Angeles Galaxyben 53 gólt szerzett.

38 évesen épp a napokban írt alá ismét a Milanhoz.

Luis Suarez

Ibrahimovic után számokban a kis csoport első uruguayija következik, neki 2005 óta 468 gólja van,

409 klubokban,

59 a válogatottban,

egyesületeiben 628, Uruguayjal 113 meccset játszott, vagyis a mutatója

468 gól 741 meccsen.

Egyetlen hazai szezonjában a Nacionalban 12-szer talált be, a holland Gröningenben 15-ször, az Ajaxban 111-szer, a Liverpoolban 82-szer, a Barcelonában 189-szer.

Suarez január végén már 33 éves lesz, 2014 óta a Barcában futballozik.

Lewandowski

Nincs sokkal lemaradva Suareztől a lengyel góllövő, harmadikként ő következik. 2008-ban kezdődött elsőosztályú karrierje, azóta 425 gólt vágott,

364-et klubjaiban

61-et a válogatottban,

Klubcsapataiban 534, Lengyelországgal 112 mérkőzése van, azaz összegezve

425 gól 646 meccsen.

Hazájában, a Lech Poznanban 41, a Borussia Dortmundban 103, a Bayern Münchben 220 gólnál tart.

Lewandowski augusztus végén lesz 32 éves, nagyon úgy tűnik, a Bayernt másik topklubért már nem fogja elhagyni, bár van klubelnök, aki ezt évek óta szeretné, a realos Florentino Perez.

Cavani

A 400-asok klubjának utolsó, valójában leendő tagja az uruguayi Danubióból indult 2005-ben, azóta 399 gólja van,

349 klubgól,

50 válogatott gól.

Egyesületekben 574, Uruguayjal 116 mérkőzést játszott, összesen

399 találat 690 meccsen.

A Danubióban 12, a Palermóban 37, a Napoliban 104, a Paris Saint-Germainben 196 gólt jegyez.

Cavani február végén - Suarezhez hasonlóan - 33 éves lesz, és már eléggé kiáll a rúdja a PSG-től, amelynek egyébként gólkirálya.

A számok mellett néhány dolog szembe tűnik, például, hogy Ibrahimovicot és Suarezt is az Ajax nevelte ki Európában, illetve, hogy Ibrahimovic és Cavani is a PSG-ben lőtte a legtöbb gólt. Sőt, Cavani előtt a svéd volt a PSG gólkirálya, nem olyan rég döntötte meg a csúcsát utódja. Nem mindennapi az sem, hogy a top négy csatár közül kettő is uruguayi, illetve, hogy

a hagyományos futballországok, mint Anglia, Spanyolország, Olaszország, Németország, Franciaország, de ide vehetjük Hollandiát is, egy embert sem adnak a legjobb négy, de a hat közé sem.

Cristiano Ronaldo áll a legközelebb egy európai topligához, ő portugál. (Néhány éve egyébként még Portugália volt az ötödik topliga Franciaország helyett, a németek, az olaszok, a spanyolok és az angolok mellett.)

A 400 gólosok klubjának vannak leendő tagjai, őket még meg kell említenünk: Neymar és Karim Benzema.

Neymar valójában már át is lépte a 400-at, 415 gólnál tart klubjaiban és a brazil válogatottban, csakhogy ebből 53-at a brazil tartományi bajnokságban szerzett, ahol nem csak első osztályú csapatok indulnak. Februárban még csak 28 éves lesz a szupersztár, így csak idő kérdésének tűnik, mikor csatlakozik hivatalosan a 400-asok klubjához. Ráadásul ő nem is középcsatár.

Benzema pár hete múlt 32 éves, 331 gólja van mindent számítva. Előrébb tartana, ha 2015-ben nem zárják ki a francia válogatottból.

(Borítókép: Aradi László / Index. Forrás: Getty Images Hungary)